Aaron Sorkin revine cu un film despre Facebook. Cum este prezentat Mark Zuckerberg în „The Social Reckoning”

La 16 ani de la lansarea filmului „The Social Network”, Aaron Sorkin revine la povestea Facebook cu „The Social Reckoning”, un lungmetraj care pune în prim-plan efectele atribuite platformei asupra societății. Regizorul și scenaristul american abordează teme precum slăbirea democrației, răspândirea discursurilor de ură și problemele asociate sănătății mintale a tinerilor.

Sorkin a fost scenaristul filmului „The Social Network”, regizat în 2010 de David Fincher. Pentru noua producție, el pornește de la ancheta „Facebook Files”, publicată de Wall Street Journal în 2021 și construită pe baza a mii de documente interne furnizate de Frances Haugen, devenită denunțătoare și interpretată în film de Mikey Maddison.

Povestea îl aduce în prim-plan și pe jurnalistul Jeff Horwitz, interpretat de Jeremy Allen White. Personajul este prezentat în legătură cu dezvăluirile privind mai multe controverse asociate companiei, printre care un studiu intern referitor la efectele Instagram asupra adolescenților și schimbări ale regulilor algoritmului care ar fi favorizat distribuirea discursurilor de ură, a îndemnurilor la violență și a informațiilor false.

Mark Zuckerberg, interpretat de Jeremy Strong, are un rol secundar în film. Personajul se pregătește pentru o audiere în Congresul american, unde urmează să discute despre responsabilitatea platformelor în ceea ce privește moderarea conținutului.

În această versiune cinematografică, Zuckerberg își susține poziția în favoarea unei libertăți cât mai largi de exprimare și respinge ideea unei moderări extinse, inclusiv în cazul dezinformării. Sorkin explică diferența dintre modul în care l-a construit pe fondatorul Facebook în „The Social Network” și perspectiva adoptată în noul film.

„În filmul The Social Network, am încercat să-i înţeleg motivaţiile şi să mă pun în pielea lui”, a povestit Aaron Sorkin în cadrul unei întâlniri cu AFP. „El joacă un rol diferit în acest film, în care îl pun să-şi dezvolte argumentele, pentru ca, în final, să-l confrunt cu consecinţele faptelor sale”, a mai explicat regizorul.

Personajul lui Zuckerberg este astfel construit mai degrabă ca un anti-erou decât ca un antagonist prezentat în termeni absoluți. Filmul urmărește argumentele sale și le pune în relație cu consecințele atribuite deciziilor companiei.

„The Social Reckoning” pune accentul pe activitatea jurnaliștilor și pe procesul prin care informațiile despre companie au ajuns în spațiul public. Sorkin plasează producția în aceeași zonă tematică cu filme precum „Oamenii preşedintelui” (1976), „Spotlight” (2015) și „Pentagon Papers” (2017), care au avut în centru anchete jurnalistice.

„Este o poveste despre un denunţător, o poveste despre jurnalism. Mi se pare minunat că există noi surse de informaţii, independente. Ceea ce nu mi se pare minunat este faptul că aceste noi mijloace de informare, pentru a se impune, au trebuit, într-un fel, să distrugă mass-media tradiţională”, deplânge cel care a creat serialul „The Newsroom”.

Regizorul vorbește și despre scăderea încrederii publicului în sursele tradiționale de informare. „Oamenii şi-au pierdut încrederea în aceste surse tradiţionale de informare, deşi nu ar fi trebuit să o facă”, afirmă el.

Filmul urmărește, astfel, relația tensionată dintre presa scrisă tradițională și rețelele sociale, care au ajuns, de-a lungul timpului, o sursă importantă de informații pentru o parte a publicului.

Componenta jurnalistică a producției este subliniată și de perspectiva regizorului asupra rolului presei în cinematografie. Sorkin își exprimă dorința ca astfel de personaje să apară mai frecvent în producțiile de la Hollywood.

„Mi-ar plăcea ca Hollywoodul să producă mai multe filme în care jurnaliştii sunt eroii”, susține Aaron Sorkin.

Jeremy Allen White, care îl interpretează pe Jeff Horwitz, preia la rândul său una dintre ideile centrale ale personajului său. Actorul rezumă perspectiva jurnalistului prin afirmația: „Toată lumea are o voce, dar nu toată lumea merită un microfon”.

Acțiunea filmului se desfășoară pe mai multe planuri temporale, alternând între trecut și prezent. Narațiunea ajunge în cele din urmă la evenimentele din 6 ianuarie 2021, când Capitoliul Statelor Unite a fost asaltat.

Producția prezintă asaltul asupra Capitoliului drept o consecință directă a politicii de nemoderare atribuite Facebook, companie care între timp și-a schimbat numele în Meta.

Numele lui Donald Trump nu este menționat în scena referitoare la evenimentele din 6 ianuarie 2021. Sorkin a explicat că a urmărit să evite ca filmul să genereze o „dezbateri” despre președintele american.

Pentru producție au fost luate și măsuri juridice suplimentare. O firmă de avocatură a fost angajată pentru a analiza scenariul în detaliu, cu scopul de a limita riscul unui eventual proces din partea Meta.