Gazele din Neptun Deep ar putea reduce, din 2027, necesarul de gaze naturale lichefiate (GNL) aduse în regiune prin Grecia, inclusiv din Statele Unite. Proiectul din Marea Neagră va consolida rolul României de exportator regional, cu Ucraina printre posibilele destinații, potrivit unei evaluări transmise de S&P Global Energy agenției Reuters.

Coridorul Vertical de Gaze este un proiect european de infrastructură care leagă Grecia de piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv de Ucraina. Ruta este destinată gazelor provenite din importuri de GNL din Statele Unite și din alte surse decât Rusia.

S&P Global Energy arată că producția suplimentară din România ar putea reduce o parte din necesarul de import pe această rută. Unul dintre factorii invocați este costul transportului de la punctul de intrare din Grecia până la piețele din nord.

„Volumele suplimentare de gaze din România ar putea reduce necesarul de gaze naturale lichefiate transportate spre nord prin Grecia și prin Coridorul Vertical, unde costurile cumulate de transport sunt ridicate”, a declarat S&P Global Energy pentru Reuters.

Neptun Deep are resurse recuperabile estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze. Proiectul, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, va dubla producția de gaze a României, potrivit Reuters.

Romgaz își va folosi partea din producție pentru a alimenta centrale electrice pe gaze din România și un producător de îngrășăminte. OMV Petrom are contracte pe termen lung pentru livrări în Germania și Republica Moldova. Alte țări europene și-au exprimat, de asemenea, interesul.

Comisia Europeană estimează că producția de la Neptun Deep va susține revenirea creșterii economice a României în 2027. Gazele din Marea Neagră ar urma să contribuie și la reducerea deficitului extern al țării.

Gazele românești vor concura și cu cele rusești în regiune, notează Reuters. Proiectul este însă expus riscurilor de securitate generate de intensificarea confruntărilor maritime dintre Rusia și Ucraina. În august, armata română a intervenit de două ori pentru a distruge drone aeriene și navale în apropierea Neptun Deep.