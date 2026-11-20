Companii românești de tehnologie au obținut rezultate importante în clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026. Șase firme locale au intrat în categoria principală a competiției, dedicată companiilor cu cea mai mare creștere din regiune. Infosec Center ocupă locul al treilea, cu un avans de 6.668%. Alte trei start-upuri românești au primit recunoașteri speciale la categoriile Impact Stars și AI Value Driver.

Infosec Center, Finqware, PetroSol, Lendrise, Symphopay și Aqurate sunt cele șase companii românești incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026.

Infosec Center ocupă locul al treilea, cu o rată de creștere de 6.668%. Compania activează în domeniul securității cibernetice, al inteligenței artificiale și al transformării digitale. Dezvoltă soluții pentru infrastructuri industriale, agricultură inteligentă și educație digitală.

Finqware s-a clasat pe locul 20, cu o creștere de 729% în perioada 2022-2025. Compania automatizează activitățile de trezorerie prin tehnologia open banking. Soluțiile sale conectează conturi bancare și centralizează lichiditățile, plățile, încasările și reconcilierea financiară.

PetroSol ocupă locul 22, cu o rată de creștere de 663%. Compania dezvoltă sisteme software integrate pentru automatizarea și digitalizarea stațiilor de carburanți.

Lendrise se află pe locul 34, cu o creștere de 526% în ultimii patru ani. Firma dezvoltă soluții fintech pentru evaluarea bonității, a riscului de credit și a identității financiare.

Symphopay ocupă locul 35, cu un avans de 511%. Compania oferă o platformă de orchestrare a plăților. Aceasta conectează comercianții la mai multe bănci și procesoare de plăți și permite gestionarea centralizată a tranzacțiilor omnichannel.

Aqurate completează prezența României în clasamentul principal, pe locul 47, cu o rată de creștere de 371%. Compania dezvoltă o platformă SaaS bazată pe inteligență artificială pentru comerțul electronic. Tehnologia personalizează experiența de cumpărare și facilitează descoperirea produselor.

Clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026 include și categoria „Impact Stars”. Aceasta recompensează companiile ale căror produse și servicii generează efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau inovației.

Categoria vizează domenii precum fintech, securitate cibernetică, ESG, medtech, biotech și apărare. România este reprezentată la această secțiune de Smart Fintech și Headlight Solutions.

Smart Fintech dezvoltă infrastructură open banking pentru plăți directe între conturi bancare și agregarea informațiilor bancare. Soluțiile companiei pot fi integrate în aplicații financiare și operaționale.

Headlight Solutions proiectează și produce soluții hardware și software pentru protecția informațiilor. Portofoliul său include tehnologii pentru comunicații criptate și sisteme interactive personalizate.

O altă recunoaștere a fost acordată companiei Irisphera, la categoria „AI Value Driver”. Distincția este oferită de Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, împreună cu Deloitte.

Categoria recompensează companiile care demonstrează potențialul de utilizare a inteligenței artificiale la scară largă și capacitatea acesteia de a produce un impact concret asupra activității de business.

Irisphera dezvoltă o platformă bazată pe inteligență artificială pentru personalizarea experienței de cumpărare online în industria modei. Tehnologia urmărește reducerea incertitudinii privind mărimea și potrivirea produselor. Un alt obiectiv este diminuarea numărului de retururi.

Potrivit reprezentanților Deloitte România, ediția din 2026 aduce șase companii locale în clasamentul principal. Este cea mai numeroasă prezență românească din ultimii 11 ani.

„România are anul acesta șase companii în clasamentul principal Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrala – cea mai numeroasă prezenta românească din ultimii 11 ani. Performanța companiilor românești confirmă capacitatea antreprenorilor locali de a construi soluții tehnologice și de a le transforma în afaceri cu ritmuri solide de creștere. Clasarea Infosec Center pe podiumul regional, alături de prezența altor cinci companii românești în clasamentul principal Fast 50 și de cele trei recunoașteri speciale, este cu atât mai importantă într-o perioadă în care creșterea trebuie susținută de modele de business solide, capacitate de extindere și inovație cu aplicabilitate reală. Diversitatea câștigătorilor ne arată totodată că România dezvoltă competențe tehnologice competitive în tot mai multe sectoare ale economiei”, a spus Andrei Ionescu, Partener, Consulting Market Leader pentru Deloitte România și coordonatorul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală în România.

Câștigătorul categoriei principale din ediția 2026 este compania lituaniană Pulsetto. Aceasta activează în domeniul tehnologiei pentru sănătate și a raportat o creștere a veniturilor de 20.679%.

Compania dezvoltă soluții pentru gestionarea stresului, susținerea recuperării după efort și îmbunătățirea somnului.

Clasamentul principal include firme de tehnologie înființate cu cel puțin patru ani în urmă, care au înregistrat cele mai ridicate rate de creștere din Europa Centrală. Companiile prezente în ediția din acest an au raportat o creștere medie de 1.640%.

Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală a ajuns la cea de-a 27-a ediție. Clasamentul este dominat de companii din domeniul software, cu 31 de prezențe.

Fintech-ul este reprezentat de șapte companii. Domeniile hardware, media și divertisment au câte patru companii fiecare. Tehnologiile pentru mediu și sectorul sănătății sunt reprezentate de câte două firme.

Programul Deloitte Central Europe Technology Fast 50 2026 include și categoria „Companies to watch”. Aceasta oferă recunoaștere start-upurilor care nu îndeplinesc încă toate criteriile necesare pentru înscrierea în clasamentul principal.

Prima poziție a categoriei i-a revenit studioului ceh de jocuri pentru dispozitive mobile Terahype. Compania a înregistrat o rată de creștere de 3.676%.

Pentru această secțiune, companiile trebuie să fi raportat venituri de minimum 10.000 de euro în 2023 și de cel puțin 30.000 de euro în 2025. O altă categorie a competiției este „AI Value Driver”. Aceasta este susținută de Google Cloud, partenerul regional de tehnologie al programului.

Categoria recunoaște firmele care utilizează inteligența artificială pentru a genera efecte pozitive asupra companiilor, consumatorilor și societății.

Câștigătoarea din acest an este compania cehă de deep-tech MAIA Labs. Start-upul dezvoltă soluții de endoscopie bazate pe inteligență artificială pentru depistarea cancerului colorectal. Tehnologia ajută medicii să identifice leziuni care ar putea trece neobservate.

Pentru a participa la categoria principală Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească mai multe condiții financiare și operaționale.

Acestea trebuie să fi raportat venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în fiecare dintre primii trei ani analizați, respectiv 2022, 2023 și 2024. Pentru anul 2025, pragul minim este de 100.000 de euro.

De asemenea, sediul companiilor trebuie să fie într-una dintre țările eligibile: Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia sau Ucraina.

O altă condiție este dezvoltarea unor tehnologii patentate sau deținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestora. Mai multe informații despre programul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală sunt disponibile pe site-ul organizatorului.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală, juridică, financiară și în management. Clienții companiei includ aproximativ 90% dintre firmele prezente în clasamentul Fortune Global 500®, precum și mii de companii din sectorul privat.

Experții Deloitte contribuie la obținerea unor rezultate măsurabile și de durată. Activitatea firmei vizează consolidarea încrederii în piețele de capital și sprijinirea companiilor în procesele de transformare și dezvoltare.

Deloitte are o istorie de peste 180 de ani și este prezentă în peste 150 de țări și teritorii. La nivel mondial, compania reunește aproximativ 500.000 de profesioniști.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țară. Compania oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, consultanță fiscală, servicii juridice, consultanță și managementul riscului.

Portofoliul include și servicii de consultanță financiară, soluții tehnologice și servicii conexe. Deloitte România desfășoară aceste activități prin intermediul unei echipe de aproximativ 3.500 de profesioniști, potrivit deloitte.com/ro.