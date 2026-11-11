Atac cibernetic rusesc asupra unei instituții guvernamentale din România. SRI anunță că a oprit atacul și a remediat sistemele afectate

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat miercuri, 11 noiembrie, că a identificat și contracarat un atac cibernetic lansat de gruparea rusă APT TURLA împotriva unei instituții guvernamentale din România. Incidentul a avut loc în decembrie 2025, iar atacatorii au exploatat vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft. Potrivit SRI, nu au fost identificate sustrageri de date sensibile, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat.

Serviciul Român de Informații a transmis miercuri că, prin intermediul Centrului Național Cyberint, a identificat în decembrie 2025 un atac cibernetic care a vizat compromiterea unei instituții guvernamentale naționale.

Potrivit instituției, în spatele operațiunii s-a aflat actorul cibernetic rus APT TURLA.

Precizările SRI au venit după apariția în spațiul public a unor informații referitoare la încercarea de compromitere a sistemelor informatice ale unei instituții guvernamentale din România, la sfârșitul anului trecut.

Centrul Național Cyberint a intervenit pentru contracararea atacului și pentru remedierea efectelor produse asupra infrastructurii informatice vizate.

SRI nu a precizat în comunicat numele instituției guvernamentale afectate.

Conform informațiilor transmise de SRI, atacul a fost realizat prin exploatarea unor vulnerabilități sistemice existente la nivelul sistemelor de operare Microsoft.

Aceste vulnerabilități au fost utilizate de atacatori în încercarea de a compromite infrastructura informatică a instituției vizate.

În urma intervenției specialiștilor Centrului Național Cyberint, atacul a fost oprit, iar măsurile de remediere au vizat inclusiv serviciul de poștă electronică afectat.

Reprezentanții SRI au precizat că investigațiile efectuate nu au identificat exfiltrări de date sensibile.

„Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat. De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali şi, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunităţii de intelligence, precum şi cu cei de la nivelul UE şi NATO”, se arată în comunicatul instituției.

Incidentul cibernetic a făcut și obiectul cooperării internaționale în domeniul securității și al schimbului de informații.

Potrivit SRI, beneficiarii legali au fost informați despre atac și despre măsurile adoptate pentru contracararea acestuia.

Totodată, aspectele identificate în cadrul investigației au fost abordate împreună cu partenerii europeni din comunitatea de informații, precum și cu structurile relevante de la nivelul Uniunii Europene și NATO.

Cooperarea a vizat informațiile referitoare la atacul atribuit grupării APT TURLA și la activitățile de investigare desfășurate de autoritățile române.

Serviciul Român de Informații a anunțat că investigațiile nu se limitează la incidentul identificat în decembrie 2025.

Centrul Național Cyberint desfășoară în continuare măsuri investigative complexe care vizează și alte activități asociate campaniilor cibernetice atribuite Federației Ruse.

Potrivit comunicatului, verificările urmăresc inclusiv alte secvențe care ar putea avea legătură cu asemenea operațiuni.