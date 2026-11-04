Atac cibernetic asupra băncilor de sânge din Franța. Hackerii au încercat să ridice temperatura plasmei la 110 grade Celsius

Mai multe centre de depozitare a plasmei și probelor de sânge din Franța au fost vizate de un atac cibernetic care urmărea distrugerea produselor sanguine prin modificarea temperaturii sistemelor frigorifice. Atacatorii au încercat să ridice temperatura de la minus 30 de grade Celsius până la 110 grade. Autoritățile franceze au anunțat că atacul a fost detectat la timp și că nicio rezervă de sânge nu a fost compromisă.

Atacul cibernetic a vizat sistemele de refrigerare utilizate de centrele de depozitare a sângelui din Franța, în cadrul unei serii de incidente informatice înregistrate duminică și luni în mai multe țări europene.

Instituția franceză responsabilă de colectarea și distribuirea sângelui, Établissement français du sang (EFS), a confirmat miercuri că incidentul a afectat sistemele de control ale unui furnizor de servicii frigorifice.

Au fost vizate trei centre de depozitare a plasmei și probelor de sânge.

Potrivit publicației franceze Le Canard Enchaîné, care a relatat prima despre incident, atacatorii au programat echipamentele să crească temperatura până la 110 grade Celsius, în condițiile în care acestea trebuiau să funcționeze la minus 30 de grade.

Sistemele de monitorizare au identificat rapid modificările neobișnuite, iar personalul a intervenit înainte ca produsele sanguine să fie afectate.

EFS a anunțat că plasma depozitată în echipamentele vizate a fost transferată sau pusă în siguranță, iar activitățile de distribuție au continuat fără întreruperi.

Instituția a precizat că nu au fost identificate consecințe asupra sănătății și că niciun produs sanguin nu a fost pierdut.

Ministerul francez al Sănătății a confirmat că accesul de la distanță la echipamentele frigorifice afectate a fost dezactivat pentru prevenirea unor noi incidente.

Agenția națională de securitate cibernetică și Ministerul Sănătății au deschis o investigație pentru stabilirea circumstanțelor atacului. Până în prezent, autoritățile nu au indicat cine s-ar putea afla în spatele acestuia.

Compania Coolworld, furnizorul echipamentelor de refrigerare, a explicat că vulnerabilitatea exploatată era asociată unei componente provenite de la un furnizor terț, asupra căreia nu avea control direct.

Incidentul din Franța face parte dintr-o serie mai amplă de atacuri asupra sistemelor frigorifice din Europa.

Duminică și luni, echipamentele de refrigerare ale unor supermarketuri din mai multe țări, inclusiv Franța și Germania, au fost compromise, provocând distrugerea unor cantități importante de alimente congelate.

Un atac asemănător avusese loc cu trei săptămâni înainte, când zeci de supermarketuri franceze au fost afectate.

Pierderile provocate comercianților sunt estimate la milioane de euro.

Miercuri, grupul olandez Ahold Delhaize a anunțat că atacul cibernetic din octombrie ar putea reduce vânzările trimestriale cu până la 250 de milioane de euro.

Directorul general Franz Muller a explicat că majoritatea perturbărilor au fost limitate în decurs de două săptămâni, însă compania continuă lucrările pentru restabilirea completă a operațiunilor.