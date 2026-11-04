Shein își extinde operațiunile în Europa. Comenzile vor putea ajunge la clienți în doar 48 de ore

Shein anunță o investiție de 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului său logistic din apropierea orașului Wroclaw, Polonia. Compania urmărește să mărească spațiile de depozitare și să reducă timpul de livrare a comenzilor în mai multe țări europene. Proiectul include utilizarea a peste 6.500 de roboți autonomi și crearea de noi locuri de muncă. Până la sfârșitul anului 2026, centrul ar urma să aibă peste 10.000 de angajați.

Shein își consolidează operațiunile europene printr-o investiție de 500 de milioane de euro în infrastructura logistică din apropierea orașului Wroclaw, unde funcționează principalul centru de distribuție al companiei pentru piața europeană. Unitatea deservește milioane de cumpărători și are un rol esențial în procesarea și expedierea comenzilor plasate pe platforma de comerț electronic.

Potrivit informațiilor comunicate de companie, noua alocare financiară ridică la un miliard de euro valoarea totală a investițiilor realizate de Shein în Polonia începând din 2022. Țara reprezintă principalul punct de coordonare a activităților logistice ale retailerului în Europa.

Extinderea centrului va avea și un impact asupra pieței muncii din regiune. Compania estimează că dezvoltarea operațiunilor va genera mii de noi locuri de muncă, iar numărul total al angajaților din cadrul unității va depăși 10.000 până la finalul anului 2026.

Prin creșterea personalului și a capacității operaționale, Shein își va extinde activitatea într-o regiune în care deține deja o infrastructură logistică importantă pentru distribuția produselor către clienții europeni.

Investiția Shein în Polonia urmărește în principal reducerea intervalului dintre plasarea comenzilor și primirea coletelor, prin depozitarea unui volum mai mare de produse direct pe teritoriul european. Această organizare permite expedierea mai rapidă a mărfurilor către cumpărătorii aflați pe anumite piețe din Europa.

În urma extinderii, suprafața totală destinată depozitării ajunge la aproximativ un milion de metri pătrați, echivalentul a circa 140 de terenuri de fotbal. Dezvoltarea infrastructurii este realizată în parteneriat cu Logicor, operator specializat în spații industriale și logistice.

Capacitatea de depozitare va crește cu 25%, ceea ce va permite companiei să păstreze în centrul din Polonia o cantitate mai mare de produse disponibile pentru comenzile europene.

Prin această extindere, Shein urmărește să reducă timpul de livrare la numai 48 de ore pe anumite piețe. Termenul nu este prezentat ca fiind valabil pentru toate comenzile sau pentru toate țările europene, ci pentru livrările care pot beneficia de disponibilitatea produselor în depozitele regionale.

Modernizarea centrului logistic din apropierea orașului Wroclaw presupune și integrarea unor sisteme automatizate destinate gestionării stocurilor și pregătirii comenzilor, pentru a susține creșterea volumului de produse procesate.

Unitatea dispune de peste 6.500 de roboți autonomi, utilizați pentru administrarea inventarului, aprovizionarea rafturilor și sortarea mărfurilor. O parte dintre aceste echipamente participă inclusiv la pregătirea coletelor înainte de expediere.

Automatizarea permite organizarea fluxurilor de produse în interiorul depozitului și susține procesarea comenzilor într-un interval mai scurt, în condițiile extinderii capacității de stocare.

Dezvoltarea operațiunilor are implicații și pentru furnizorii locali. Shein colaborează cu peste 230 de întreprinderi mici și mijlocii din Polonia, care asigură servicii de transport, ambalare și consultanță profesională, precum și alte activități necesare funcționării infrastructurii logistice.

Investiția de 500 de milioane de euro reflectă importanța acordată de Shein pieței europene, în condițiile în care compania își extinde infrastructura necesară distribuirii produselor către cumpărătorii din regiune.

Leonard Lin, Global Head of Public Affairs și președinte EMEA în cadrul Shein, a subliniat că Europa reprezintă o piață esențială pentru strategia pe termen lung a companiei.

Reprezentantul retailerului a explicat că investițiile în infrastructura logistică din Polonia reflectă încrederea companiei în stabilitatea și perspectivele mediului economic regional.

Prin alocarea noilor fonduri, Shein continuă dezvoltarea centrului din apropierea orașului Wroclaw, unde extinderea spațiilor de depozitare, utilizarea tehnologiilor automatizate și suplimentarea personalului sunt prevăzute în planurile operaționale pentru 2026.