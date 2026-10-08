DHL pregătește investiții de peste 400 de milioane de euro. România se află în planurile gigantului german

Grupul german DHL intenționează să investească peste 400 de milioane de euro în Europa Centrală și de Est până în 2030, iar România se numără printre piețele vizate de planurile de extindere. Fondurile vor fi direcționate către dezvoltarea infrastructurii logistice, îmbunătățirea conexiunilor internaționale și consolidarea lanțurilor de aprovizionare. Anunțul vine după intrarea diviziei DHL Supply Chain pe piața românească, printr-un parteneriat cu retailerul polonez Pepco.

Grupul german DHL a inclus România printre piețele cu potențial ridicat de dezvoltare din Europa Centrală și de Est, regiune în care compania intenționează să aloce peste 400 de milioane de euro până la sfârșitul acestui deceniu. Investițiile anunțate vizează extinderea capacităților de depozitare și transport, dezvoltarea infrastructurii logistice și îmbunătățirea serviciilor de gestionare a lanțurilor de aprovizionare.

Unul dintre pașii realizați recent pe piața locală este intrarea DHL Supply Chain, divizie a Deutsche Post DHL, prin extinderea colaborării cu retailerul polonez Pepco. Parteneriatul face parte din strategia companiei de consolidare a operațiunilor în regiune.

Hendrik Venter, CEO al DHL Supply Chain, a explicat că investițiile urmăresc să sprijine companiile în adaptarea operațiunilor logistice la schimbările economice și comerciale.

„DHL Supply Chain a intrat recent pe piața românească printr-un parteneriat extins cu retailerul polonez Pepco, de exemplu, pe măsură ce se extinde în regiune. Investițiile noastre în depozitare, transport și capacități de control al lanțului de aprovizionare vor ajuta clienții să răspundă mai rapid la condițiile în schimbare ale pieței, să gestioneze complexitatea crescută, să construiască lanțuri de aprovizionare mai rezistente și să deblocheze noi oportunități de creștere în Europa Centrală și de Est”, a spus Hendrik Venter.

Planurile de dezvoltare ale grupului german au la bază schimbările în organizarea producției și distribuției la nivel european, care determină tot mai multe companii să își apropie operațiunile de piețele de consum.

Potrivit lui Hendrik Venter, Europa Centrală și de Est își consolidează poziția în cadrul rețelelor internaționale de producție, distribuție și procesare a comenzilor. Regiunea atrage companii interesate să își desfășoare activitatea mai aproape de consumatorii europeni și să reducă dependența de lanțurile logistice extinse.

Totodată, numărul companiilor antreprenoriale care își dezvoltă operațiunile în această parte a Europei este în creștere. Acestea urmăresc diversificarea activităților, consolidarea capacității de aprovizionare și accesul la noi piețe externe.

În cadrul Strategiei 2030, DHL a identificat România, Polonia, Cehia și Ungaria drept piețe care beneficiază de condiții geografice favorabile dezvoltării operațiunilor logistice.

Compania explică această selecție prin rolul tot mai important al celor patru state în rețelele europene de producție, comerț și distribuție, dar și prin extinderea fenomenului de nearshoring, care presupune relocarea sau dezvoltarea activităților economice în apropierea piețelor de desfacere.

Perspectivele de dezvoltare identificate de DHL sunt susținute de poziționarea geografică a statelor din regiune, extinderea capacităților industriale și intensificarea schimburilor comerciale. Un alt factor luat în calcul este interesul companiilor pentru lanțuri de aprovizionare capabile să funcționeze în condiții de instabilitate economică sau de modificare a fluxurilor comerciale.

John Pearson, CEO al DHL Express, a declarat că Europa Centrală și de Est dobândește o importanță tot mai mare în comerțul internațional, evidențiind în special dezvoltarea Poloniei ca centru de producție și logistică.

„Europa Centrală și de Est devine din ce în ce mai importantă pentru fluxurile comerciale globale și rețelele lanțului de aprovizionare, Polonia în special devenind unul dintre cele mai dinamice centre logistice și de producție din Europa”, explică Pearson.

Reprezentantul DHL Express a precizat că investițiile urmăresc să asigure infrastructura necesară companiilor care au nevoie de servicii de transport și distribuție integrate la nivel internațional.

„Pe măsură ce clienții caută o mai mare reziliență și flexibilitate, au nevoie de parteneri logistici care să poată conecta producția, stocurile și piețele fără probleme peste granițe. Prin aceste investiții, extindem infrastructura și conectivitatea internațională necesare pentru a susține ambițiile de creștere ale companiilor dinamice care impulsionează dezvoltarea economică a acestei regiuni”.

Potrivit lui John Pearson, transformările înregistrate la nivelul lanțurilor globale de aprovizionare vor contribui la creșterea importanței Europei Centrale și de Est în conectarea centrelor de producție cu piețele de consum și cu fluxurile comerciale europene.

În România, DHL International Romania, unul dintre principalii operatori de logistică și curierat expres, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 333,5 milioane de lei, în scădere cu 1,8% comparativ cu anul precedent.

În schimb, profitul net al companiei a crescut cu 28,2%, de la 11,7 milioane de lei în 2024 la 15,1 milioane de lei în 2025.

Datele financiare indică și o majorare a datoriilor totale, care au ajuns la 48,27 milioane de lei, după un avans de 51,9%. În aceeași perioadă, creanțele companiei au crescut cu aproape 31%, până la 67,47 milioane de lei.

Evoluția indicatorilor financiari a fost însoțită de o reducere a personalului. Numărul mediu de angajați a coborât de la 534 în 2024 la 485 în 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 9,2%.

Grupul german DHL este prezent pe piața românească din 1991, perioadă în care și-a dezvoltat activitățile de curierat expres și logistică internațională.

O schimbare importantă în structura operațiunilor locale a avut loc în 2012, când compania a decis să vândă activitățile de curierat intern desfășurate sub marca Cargus. Cumpărătorul a fost fondul de investiții Abris Capital Partners.

La nivel internațional, DHL are aproximativ 400.000 de angajați și desfășoară operațiuni în peste 220 de țări și teritorii.

Grupul german DHL, din care face parte compania, a raportat pentru 2025 venituri totale de 82,9 miliarde de euro. Rezultatul reprezintă o scădere de 1,6% comparativ cu veniturile înregistrate în 2024.