Uber face o nouă achiziție de 2,3 miliarde de dolari. Compania vrea o felie mai mare din piața livrărilor

Uber își extinde operațiunile de livrare și serviciile destinate companiilor prin achiziția platformei americane de catering ezCater. Tranzacția, anunțată marți, este evaluată la 2,3 miliarde de dolari și va fi plătită integral în numerar. Mișcarea vine în contextul în care grupul american își consolidează afacerea de livrări și pregătește preluarea Delivery Hero, proprietarul Glovo.

Uber va cumpăra ezCater într-o tranzacție prin care urmărește să își extindă prezența pe piața comenzilor de mâncare pentru companii, evenimente corporate, întâlniri și mese oferite angajaților la locul de muncă. Platforma americană, fondată în 2007, permite firmelor să comande mâncare de la companii specializate în catering, scrie Reuters.

În ultimele 12 luni, ezCater a înregistrat rezervări brute de peste 2,5 miliarde de dolari. Valoarea medie a unei comenzi depășește 400 de dolari, un nivel care face segmentul de catering pentru companii atractiv pentru Uber și care, potrivit companiei, ar urma să contribuie la creșterea marjelor de profit.

Prin această achiziție, activitatea ezCater va fi combinată cu rețeaua de restaurante disponibilă prin Uber Eats și cu portofoliul de clienți corporate al Uber for Business.

„Serviciile de catering sunt o afacere mare și pot fi o sursă uriașă de venituri pentru restaurante”, a declarat Dara Khosrowshahi, CEO al Uber.

Achiziția ezCater îi oferă Uber o nouă linie de business bazată pe comenzi de grup cu valori ridicate și achitate de companii, într-un moment în care grupul încearcă să își consolideze poziția pe piața americană a livrărilor. Uber Eats dispune de o acoperire globală mai extinsă, însă DoorDash deține cea mai mare parte a pieței de livrare a alimentelor din SUA, potrivit analiștilor.

Scott Devitt, analist la Rosenblatt, consideră că integrarea ezCater va extinde segmentul Uber destinat companiilor. Rezervările brute ale acestei divizii au crescut cu peste 40% în trimestrul al doilea.

„Este important de menționat că aducerea cumpărătorilor de la locul de muncă în ecosistem susține dinamica membrilor”, a spus Devitt.

Segmentul de livrări a generat aproximativ 37% din veniturile totale ale Uber în trimestrul al doilea și a reprezentat în perioada recentă principalul motor de creștere al companiei.

În același timp, acțiunile companiei de ride-hailing și livrări au pierdut 15% de la începutul anului, pe fondul evaluărilor investitorilor privind capacitatea Uber de a concura într-o piață care ar putea fi modificată semnificativ de extinderea serviciilor de robotaxi.

Extinderea prin achiziții se desfășoară în paralel cu dezvoltarea operațiunilor Uber Eats în Europa. În trimestrul al doilea, compania și-a lansat serviciul de livrări de alimente pe două noi piețe europene.

Uber Eats a început operațiunile în Finlanda în luna mai, la aproximativ o lună după lansarea serviciului în Danemarca.

Compania și-a consolidat totodată activitatea din Turcia, unde a finalizat achiziția diviziei de livrări de mâncare a grupului Getir de la fondul suveran Mubadala din Abu Dhabi. Tranzacția a avut o valoare de 335 de milioane de dolari.

Divizia achiziționată urmează să fie integrată cu Trendyol Go, serviciu aflat deja în portofoliul Uber pe piața turcă.

România s-a aflat, de asemenea, pe lista piețelor europene vizate de Uber pentru extinderea serviciului de livrări. Uber Eats s-a retras de pe piața românească în 2020, compania motivând atunci decizia prin schimbarea strategiei și concentrarea resurselor asupra piețelor considerate prioritare.

În februarie, Uber a anunțat că intenționează să se extindă până la sfârșitul anului pe șapte piețe europene: Danemarca, Finlanda, România, Austria, Norvegia, Cehia și Grecia.

Planurile ar fi fost însă suspendate ulterior pentru cinci dintre cele șapte piețe vizate, printre care și România, în timp ce compania și-a concentrat atenția asupra unei tranzacții de dimensiuni mult mai mari: preluarea Delivery Hero.

Anterior, Uber avea în plan revenirea cu Uber Eats pe piața românească până la sfârșitul acestui an.

Achiziția ezCater vine la câteva luni după ce Uber a convenit, în iulie, preluarea grupului german Delivery Hero într-o tranzacție care îl evaluează la 14,8 miliarde de dolari. Operațiunea ar putea duce la formarea celui mai mare grup de livrări de alimente din lume în afara Chinei.

Oferta pentru Delivery Hero nu include însă subsidiara Glovo din România și nici operațiunile grupului de pe alte 13 piețe.

Activele Delivery Hero din aceste țări urmează să fie preluate de compania americană de private equity SSW Partners pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Finalizarea acordului cu SSW Partners depinde de succesul ofertei Uber pentru Delivery Hero.

Firma de investiții a anunțat că intenționează ulterior să identifice noi cumpărători pentru activele pe care le va prelua de la grupul german.

În cazul în care oferta va fi finalizată cu succes, Uber va prelua operațiunile Delivery Hero de pe 50 de piețe. Printre acestea se numără marca foodora din Ungaria și operațiunile Glovo din Bulgaria, Italia și alte 15 țări.

Operațiunea rămâne condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Uber deține deja direct aproximativ 24,77% din capitalul social cu drept de vot al Delivery Hero. Compania americană are și o expunere economică suplimentară de 11,74%, obținută prin instrumente derivate pe acțiuni.

Prosus, proprietarul eMAG și OLX, a acceptat să își vândă participația rămasă de 16,8% la Delivery Hero în cadrul ofertei. Prin această operațiune, participația economică totală a Uber ar ajunge la aproximativ 53%.

Oferta de preluare urmează să fie lansată oficial după obținerea aprobării autorității financiare germane. Uber a stabilit un prag minim de acceptare de 50% plus o acțiune din capitalul Delivery Hero.

Separat de operațiunea Delivery Hero, preluarea ezCater este condiționată de aprobările autorităților de reglementare și de îndeplinirea celorlalte condiții obișnuite pentru închiderea unei astfel de tranzacții.

Uber estimează că achiziția platformei americane de catering va fi finalizată în lunile următoare.