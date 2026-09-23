Românii cheltuiesc tot mai mult online: de la shopping la casino online, cum s-a schimbat consumul digital

Consumul digital din România s-a extins rapid în ultimul deceniu, iar cumpărăturile online sunt unul dintre cele mai clare exemple. Datele Eurostat arată că ponderea utilizatorilor de internet din România care au cumpărat sau comandat bunuri ori servicii online a crescut cu 43 de puncte procentuale între 2014 și 2024, de la 17% la 60%. Evoluția indică o familiarizare tot mai mare cu plățile, aplicațiile și serviciile accesate prin internet.

Pe măsură ce utilizatorii mută mai multe activități în mediul digital, aceeași infrastructură este folosită pentru categorii foarte diferite: retail, transport, divertisment, streaming sau servicii reglementate. În această zonă intră și platformele de casino online destinate exclusiv adulților care aleg să participe la jocuri de noroc în condițiile prevăzute de legislație.

Schimbarea nu înseamnă că toate categoriile cresc în același ritm și nici că bugetele se transferă automat de la shopping către divertisment. Mai relevant este faptul că utilizatorii sunt obișnuiți să compare oferte, să creeze conturi, să folosească servicii mobile și să gestioneze tranzacții online. Aceste comportamente reduc distanța dintre activitățile tradițional offline și experiențele digitale.

Eurostat arată că România a avut una dintre cele mai mari creșteri ale cumpărăturilor online din Uniunea Europeană în ultimul deceniu. În 2025, avansul față de 2015 ajunsese la 46 de puncte procentuale. La nivelul UE, 78% dintre persoanele analizate cumpăraseră sau comandaseră online în ultimele 12 luni.

Tipurile de achiziții sunt tot mai diverse. La nivel european, hainele, încălțămintea și accesoriile rămân importante, dar utilizatorii plătesc online și pentru streaming, bilete la evenimente, transport, cazare sau livrări de mâncare. În cazul României, 79% dintre cumpărătorii online analizați de Eurostat în 2024 achiziționaseră haine, pantofi sau accesorii.

O parte importantă a transformării ține de faptul că același dispozitiv poate acoperi întregul traseu digital: informare, comparație, autentificare, plată și accesarea serviciului. Pentru companii, această schimbare pune accent pe pagini rapide, interfețe adaptate ecranelor mici, procese clare de înregistrare și măsuri de securitate ușor de înțeles.

În domeniile reglementate, confortul digital trebuie completat de verificări și instrumente de protecție. În cazul jocurilor de noroc, utilizatorii adulți ar trebui să trateze participarea ca pe o formă de divertisment, să stabilească un buget și să evite folosirea banilor necesari cheltuielilor curente. O experiență accesibilă de pe telefon nu schimbă caracterul aleatoriu al jocurilor.

Tendința de fond este extinderea numărului de activități realizate online, nu dispariția consumului offline. Creșterea e-commerce-ului arată că românii au devenit mai familiarizați cu ecosistemele digitale, iar această familiaritate influențează și modul în care sunt accesate serviciile de divertisment.

Pentru utilizatori, diferența dintre categorii rămâne însă esențială: o achiziție de retail și participarea la jocuri de noroc presupun riscuri și reguli diferite. În cazul jocurilor de noroc, limitele personale și respectarea cadrului legal trebuie să rămână parte a oricărei decizii de participare.

Prevederile legale aplicabile interzic minorilor participarea la jocurile de noroc.

Jocurile de noroc trebuie practicate responsabil.