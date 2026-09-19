Ce se schimbă pentru cei care au pensie privată. BCR Pensii lansează o nouă opțiune online

BCR Pensii introduce o nouă opțiune digitală pentru persoanele care economisesc printr-un alt fond de pensii facultative și vor să își mute activele acumulate la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS. Întreaga solicitare poate fi transmisă online, direct de pe site-ul BCR Pensii, fără deplasări și fără acte tipărite.

Noua opțiune completează serviciile digitale puse la dispoziția participanților la pensiile facultative și vine după o perioadă în care aderarea online la BCR PLUS a înregistrat o pondere ridicată. În prima jumătate a anului, 98% dintre persoanele care au devenit noi participanți la BCR PLUS, fond aferent Pilonului 3, au aderat prin canale digitale.

În aceeași perioadă, numărul adeziunilor la BCR PLUS a crescut cu 13% față de primele șase luni ale anului trecut. Fondul a depășit astfel pragul de 185.000 de participanți.

„Faptul că 98% dintre noii participanţi BCR PLUS au aderat digital ne arată foarte clar cum vor oamenii să interacţioneze cu pensia lor privată: uşor, direct şi cu acces permanent la propriile informaţii. Transferul online pe site-ul BCR Pensii este următorul pas firesc: cei interesaţi pot solicita acum 100% online transferul activelor lor de Pilon 3 către Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, fără drumuri inutile şi timp pierdut, fără hârtii şi fără complicaţii. Nu digitalizăm un formular, ci construim un ecosistem digital complet, în care participantul îşi poate urmări şi administra mai simplu economiile pentru viitor, de la aderare şi până în momentul în care solicită plata activului. Pentru noi, digitalizarea nu este doar despre tehnologie, ci despre încredere, transparenţă, simplitate şi un control mai mare al participanţilor asupra propriului lor viitor financiar”, a explicat Cristian Pascu, CEO BCR Pensii, potrivit ZF.

Pentru completarea documentației necesare transferului prin intermediul site-ului BCR Pensii, clienții trebuie să aibă asupra lor actul de identitate. Procesul digital de solicitare este finalizat în câteva minute și poate fi parcurs de pe telefon, tabletă sau computer.

Finalizarea procedurii se realizează prin utilizarea semnăturii electronice calificate. Astfel, solicitarea transferului activelor acumulate la un alt fond de pensii facultative poate fi transmisă online, fără parcurgerea unei proceduri pe suport fizic.

Serviciile digitale oferite de BCR Pensii includ și posibilitatea de a solicita integral online aderarea la Pilonul 2 și la Pilonul 3. Pentru aceste operațiuni, clienții pot utiliza direct aplicația George.

Participanții au, totodată, acces online la informațiile referitoare la pensia privată. Pentru Pilonul 3, aceștia pot solicita online și retragerea activelor acumulate după împlinirea vârstei de 60 de ani, prin George sau prin contul online gratuit 24 Pensie.

Printre serviciile disponibile se află și posibilitatea de modificare a valorii contribuției la pensia facultativă direct din aplicația George. Funcționalitățile fac parte din serviciile digitale dezvoltate de BCR Pensii pentru administrarea pensiilor private.

BCR Pensii face parte din Grupul BCR și administrează Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, aferent Pilonului 2, precum și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, aferent Pilonului 3.

Compania este, de asemenea, singura societate din România autorizată în prezent să ofere companiilor publice sau private soluții de Pilon 4, reprezentând pensiile ocupaționale.

Noua funcționalitate pentru transferul activelor către BCR PLUS se adaugă astfel serviciilor digitale deja disponibile pentru aderare, consultarea informațiilor despre pensia privată, solicitarea plății activelor și modificarea contribuției la pensia facultativă.