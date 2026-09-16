Noul portal CNAS e-Sănătatea Mea: cum se creează contul și ce date medicale pot fi consultate

Pacienții din România au la dispoziție e-Sănătatea Mea, portalul digital lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Serviciul reunește într-un singur spațiu digital mai multe informații medicale care pot fi consultate de utilizatori.

Printre datele disponibile se află istoricul medical, informațiile despre rețete și serviciile medicale decontate. Accesul la aceste date se face după crearea unui cont pe platformă.

Înregistrarea poate fi realizată în două moduri. Utilizatorul poate folosi aplicația ROeID pentru confirmarea identității sau poate solicita sprijinul unui medic care are contract cu CNAS.

Lansarea funcțiilor are loc etapizat. Disponibilitatea anumitor servicii depinde de conectarea și testarea sistemului de către furnizorii de servicii medicale.

e-Sănătatea Mea este prezentată drept un „portofel digital de sănătate”, destinat centralizării informațiilor medicale ale pacientului. Portalul face parte din PIAS, Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate.

Platforma poate fi accesată la portal.esanatateamea.ro, iar utilizarea ei nu este obligatorie. Pacienții pot folosi în continuare metodele obișnuite pentru a ajunge la medic sau pentru a face programări, inclusiv contactarea telefonică a cabinetelor.

Cardul de sănătate își păstrează valabilitatea, inclusiv pentru persoanele care au o carte electronică de identitate. Portalul nu este destinat exclusiv persoanelor care au statut de asigurat.

Și persoanele neasigurate pot avea acces la platformă. Sistemul este prevăzut să ajungă la un total de 12 module, care vor fi introduse pe rând.

Una dintre metodele de înregistrare folosește ROeID. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să instaleze aplicația din Google Play sau App Store și să urmeze pașii pentru verificarea identității.

Procesul presupune completarea datelor personale și fotografierea actului de identitate. Ulterior, utilizatorul realizează un selfie, iar imaginea este verificată automat prin comparație cu fotografia din document.

Este necesară și o înregistrare video scurtă. În timpul acesteia, persoana citește textul afișat pe ecran. Confirmarea identității digitale poate dura, de regulă, între două și trei zile lucrătoare.

După validare, accesul la e-Sănătatea Mea se face de pe portal.esanatateamea.ro, prin opțiunea „Autentificare cu ROeID”. Confirmarea conectării este realizată printr-o notificare transmisă pe telefon.

Pentru această procedură sunt necesare un smartphone cu acces la internet, un act de identitate valabil și o adresă de e-mail. Telefonul trebuie să permită utilizarea camerei și a microfonului.

A doua posibilitate este crearea contului cu ajutorul unui medic. Pacientul se poate adresa medicului de familie sau altui medic care are contract cu CNAS.

Medicul introduce CNP-ul pacientului în sistem, după care datele de acces sunt transmise prin e-mail. Utilizatorul primește un nume de utilizator și o parolă temporară.

Metoda poate fi folosită inclusiv de persoanele în vârstă care nu pot parcurge procedura de identificare prin ROeID. Pentru înregistrare este necesară o adresă de e-mail, inclusiv una aparținând unui membru al familiei, scrie Pro Stem Cell.

Odată creat contul, pacientul poate vedea dacă figurează ca persoană asigurată și ce drepturi are. În aceeași zonă pot fi consultate informațiile din istoricul medical și istoricul rețetelor.

Platforma permite verificarea rețetelor electronice care sunt active. Tot acolo sunt disponibile date referitoare la cardul de sănătate și la casa de asigurări de care aparține pacientul.

O altă funcție permite verificarea serviciilor medicale decontate de CNAS în numele utilizatorului. Astfel, acesta poate identifica eventuale consultații sau investigații care apar în evidențe, deși nu a beneficiat de ele.

În portal poate fi consultată și lista furnizorilor de servicii medicale. Pentru furnizorii care au activată această funcție, utilizatorii pot vedea și disponibilitatea programărilor online.

Dacă un cabinet sau o clinică nu apare în listă, una dintre explicații este că furnizorul respectiv nu s-a înregistrat încă în platformă. Disponibilitatea informațiilor este legată de datele pe care medicii și furnizorii le transmit către sistemul CNAS.

Din acest motiv, lipsa unui document sau a unei informații din cont nu înseamnă automat că datele sunt greșite. Unele informații pot fi introduse în sistem ulterior momentului în care serviciul medical a fost efectuat.

Prin sistem, medicul de familie poate transmite electronic biletul de trimitere. Documentul devine astfel disponibil în contul pacientului și poate fi consultat de medicul specialist direct în sistem. Pacientul nu mai trebuie să prezinte, pentru această situație, un bilet tipărit. Și rețetele electronice active sunt afișate în contul de utilizator.

La farmacie, medicamentele pot fi eliberate pe baza rețetei electronice, fără prezentarea unui exemplar imprimat. Informația este disponibilă în sistemul electronic. Cu acordul pacientului, medicii pot avea acces la istoricul medical existent în sistem și atunci când tratamentul anterior a avut loc într-o altă unitate sanitară. Rezultatele investigațiilor pot fi astfel consultate fără ca toate documentele să fie aduse de pacient de la un alt cabinet.

Datele din istoricul medical pot fi păstrate pe termen lung în platformă. Acest lucru elimină, pentru documentele disponibile digital, riscul pierderii sau deteriorării suportului pe hârtie.

Tot prin portal poate fi verificată calitatea de asigurat înainte de o consultație sau de o internare. Verificarea se poate face online, fără deplasarea la un ghișeu.

CNAS prevede extinderea programărilor online pentru ambulatoriul de specialitate. Funcția va deveni disponibilă pe măsură ce furnizorii medicali se conectează la sistem.

Atunci când serviciul este activ pentru un furnizor, pacientul va putea face programarea direct prin platformă. Nu va mai fi necesar un apel telefonic la cabinet pentru furnizorii integrați în sistem.

Printre funcțiile anunțate se află și modulul „Pachetul meu”, destinat istoricului medical complet. Alte module prevăzute sunt „Starea Mea” și „Nu ești singur”, acesta din urmă urmând să ofere răspunsuri la întrebări frecvente.

Conectarea furnizorilor de servicii medicale din România continuă etapizat, iar funcțiile portalului sunt introduse progresiv. Platforma se află la începutul implementării, astfel că anumite funcționalități se pot modifica. Informațiile actualizate despre serviciile disponibile pot fi consultate pe portal.esanatateamea.ro și pe cnas.ro.