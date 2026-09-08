CNAS explică problemele de la lansarea e-SănătateaMea. Horațiu Moldovan: În câteva zile se pot înrola milioane de utilizatori

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, afirmă că autoritățile și-au asumat apariția unor probleme în primele luni de funcționare a portalului e-SănătateaMea, lansat la 1 septembrie. Potrivit acestuia, aproximativ 10 dintre cele 12 module ale platformei au fost operaționalizate, iar etapa de remediere a problemelor ar urma să dureze două-trei luni.

Oficialul CNAS susține că autoritățile au preferat să lanseze platforma și să corecteze eventualele sincope pe parcurs, în loc să amâne procesul de digitalizare a sistemului de sănătate.

Horațiu Moldovan a explicat că noul portal trebuie privit ca un instrument aflat în dezvoltare și că lansarea simultană a unui număr mare de funcționalități poate genera situații neprevăzute.

„Este un instrument viu, o opţiune în plus pentru pacienţi. E vorba de foarte multe schimbări, foarte multă informaţie şi, asumându-ne criticile inerente, am decis să operaţionalizăm mai multe module, aproximativ 10 module din cele 12 pe care portalul le are, tocmai pentru că nu am vrut ca, de teama criticilor, să amânăm decizii importante în sănătate, să amânăm digitalizarea sănătăţii şi contactul pacientului cu sistemul medical. (…) Noi ne-am propus şi estimăm că această etapă de operaţionalizare şi corectare a problemelor inerente care pot să apară şi a situaţiilor neprevăzute din etapa de dezvoltare să dureze aproximativ două-trei luni şi lucrăm intens pentru treaba aceasta”, a declarat Horațiu Moldovan, marți seară, la Medika TV.

Președintele CNAS a explicat că una dintre principalele preocupări în dezvoltarea platformei a fost protejarea datelor medicale. Autoritățile vor să se asigure că informațiile unui asigurat nu pot fi accesate de alte persoane.

Din acest motiv, înscrierea în e-SănătateaMea a fost legată de sistemul de identificare digitală ROeID.

„De aceea am ales înscrierea în această platformă prin portalul ROeID, portalul dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Este metoda prin care statul român conferă siguranţa identităţii digitale a persoanei respective”, a subliniat Horațiu Moldovan.

Potrivit acestuia, verificările sunt necesare deoarece autoritățile nu își pot permite să pună în pericol datele privind sănătatea utilizatorilor.

În primele etape, sistemul putea procesa și valida aproximativ 5.000 de solicitări zilnic pentru crearea conturilor. Ulterior, capacitatea a fost majorată la peste 20.000 de conturi pe zi.

O schimbare importantă este însă pregătită pentru perioada următoare. Platforma ROeID se află în prezent într-un proces de audit european, iar dacă acesta se încheie cu succes, înrolarea utilizatorilor ar urma să fie automatizată începând de luna viitoare.

În acest scenariu, doar aproximativ 10% dintre solicitări ar mai necesita procesare manuală.

Noua procedură de înrolare automată ar urma să reducă semnificativ timpul necesar pentru obținerea accesului la platformă. Potrivit președintelui CNAS, procesul va dura aproximativ 10-15 minute.

Automatizarea va elimina și actuala limitare privind numărul de conturi care pot fi procesate într-o singură zi.

„Din momentul acela, vom vorbi de o capacitate practic nelimitată şi în câteva zile se pot înrola milioane de utilizatori”, a explicat Horațiu Moldovan.

Astfel, dacă auditul ROeID se finalizează conform așteptărilor, CNAS estimează că, începând din octombrie, e-SănătateaMea va putea primi într-un interval scurt un număr mult mai mare de utilizatori.