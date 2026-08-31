Ce se întâmplă dacă mergi la medic fără buletin electronic. CNAS anunță regulile valabile din 1 septembrie

Românii vor putea primi servicii medicale fără buletin electronic și după 1 septembrie 2026, a anunțat luni Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cartea Electronică de Identitate nu va deveni obligatorie pentru medici, farmacii și ceilalți furnizori din sistem. Actualul card național de sănătate va fi utilizat în continuare, până la adaptarea aplicațiilor și echipamentelor. Noile funcționalități vor fi introduse treptat la nivel național.

Buletinul electronic nu va condiționa accesul persoanelor asigurate la consultații, medicamente sau dispozitive medicale începând cu 1 septembrie 2026, potrivit clarificărilor transmise de CNAS. Furnizorii vor putea folosi în continuare cardul național de sănătate, în conformitate cu regulile aplicate în prezent.

Instituția explică această decizie prin timpul limitat pe care dezvoltatorii de programe informatice și furnizorii de servicii medicale l-au avut la dispoziție pentru efectuarea adaptărilor tehnice necesare.

„Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, precizează instituția.

Prin urmare, pacienții asigurați nu vor fi obligați să prezinte Cartea Electronică de Identitate pentru a beneficia de serviciile oferite prin sistemul public de sănătate. Măsura se aplică atât cabinetelor medicale, cât și farmaciilor și furnizorilor de dispozitive medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziția dezvoltatorilor documentația tehnică necesară pentru integrarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate și a Cărții Electronice de Identitate în aplicațiile folosite de furnizori.

Specificațiile publicate permit actualizarea programelor informatice, astfel încât acestea să poată comunica în mod corespunzător cu sistemele administrate de CNAS. Implementarea depinde însă de ritmul în care dezvoltatorii și furnizorii vor efectua modificările necesare.

Cabinetele, farmaciile și ceilalți furnizori care utilizează aplicații realizate de companii terțe trebuie să contacteze producătorii programelor respective și să solicite actualizarea acestora. CNAS a transmis că a furnizat atât specificațiile de interfațare, cât și componentele SDK necesare realizării adaptărilor.

„Furnizorii care utilizează aplicații informatice dezvoltate de terți sunt rugați să ia legătura cu producătorii acestora, astfel încât aplicațiile să fie actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziția dezvoltatorilor specificațiile de interfațare și componentele SDK necesare realizării acestor adaptări. Cardul național de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI. Implementarea noilor funcționalități se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicațiile utilizate de furnizori vor fi actualizate și vor putea utiliza noile componente tehnice”, a transmis instituția.

Cardul național de sănătate va putea fi prezentat în continuare pentru validarea serviciilor medicale, în aceleași condiții ca până acum. Documentul nu va fi retras la 1 septembrie, iar pacienții nu trebuie să îl înlocuiască imediat cu un buletin electronic.

Menținerea actualului card este necesară până când aplicațiile și infrastructura informatică ale furnizorilor vor putea utiliza noile componente tehnice. Trecerea la noile funcționalități se va desfășura etapizat, pe măsură ce programele folosite de medici, farmacii și alți operatori vor fi actualizate.

De la 1 septembrie 2026, pacienții din România vor avea acces și la portalul național „e-SănătateaMea”. Platforma este concepută ca un punct unic pentru consultarea informațiilor și documentelor medicale disponibile în sistemul public de sănătate.

Lansarea portalului nu presupune însă că toate componentele sale devin obligatorii în același moment. De asemenea, activarea platformei nu determină retragerea cardului național de sănătate, deoarece unele funcții vor fi introduse progresiv.

Furnizorii de servicii medicale trebuie să își adapteze și echipamentele utilizate pentru citirea documentelor, deoarece în sistem sunt folosite în prezent modele diferite de cititoare de carduri. Aceste dispozitive trebuie configurate astfel încât să recunoască atât cardurile naționale de sănătate, cât și noile cărți electronice de identitate.

CNAS consideră că furnizorii au nevoie de suficient timp pentru înlocuirea, configurarea sau actualizarea echipamentelor. Procesul tehnic nu poate fi realizat simultan în toate cabinetele medicale, farmaciile și unitățile care acordă servicii decontate prin sistemul public.

Pe parcursul lunii septembrie va fi menținută regula semnării serviciilor cu actualul card de sănătate. Aceasta va continua să fie aplicată chiar dacă sistemul informatic care permite folosirea noilor funcționalități este deja operațional.