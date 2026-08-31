Fiul lui Benjamin Netanyahu, vizat de un plan de asasinat. Agenții Shin Bet au intervenit de urgență în SUA

Yair Netanyahu, fiul lui Benjamin Netanyahu, a fost evacuat de urgență din locuința sa aflată în apropiere de Miami, în Statele Unite. Operațiunea a fost organizată după ce serviciile israeliene au evaluat drept serioasă amenințarea la adresa sa. Bărbatul a fost transportat rapid în Israel, potrivit informațiilor difuzate de postul israelian Canal 12 și preluate de Le Figaro.

Fiul lui Benjamin Netanyahu a fost scos din Statele Unite după ce serviciul israelian de securitate internă a analizat informațiile privind pericolul la care era expus. Yair Netanyahu locuia în apropierea orașului Miami atunci când autoritățile au decis că trebuie evacuat fără întârziere.

Shin Bet a confirmat existența unei amenințări serioase și a explicat că operațiunea a fost stabilită împreună cu echipa însărcinată cu protecția sa.

„Exista o ameninţare serioasă la adresa lui Yair Netanyahu şi, având în vedere acest lucru şi în urma unei evaluări, s-a luat decizia, împreună cu echipa de securitate, de a-l salva de urgenţă şi de a-l aduce înapoi în Israel”, a declarat Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă al Israelului.

Instituția, responsabilă în principal de securitatea internă a Israelului, nu a indicat de unde provenea amenințarea. Activitatea sa este diferită de cea a Mossadului, serviciul israelian care desfășoară operațiuni în afara granițelor țării.

Informațiile comunicate de Shin Bet au apărut la câteva zile după ce presa din Statele Unite și Israel a relatat despre un presupus plan de asasinat care îl viza pe unul dintre fiii premierului israelian. Benjamin Netanyahu confirmase existența amenințării la începutul săptămânii, însă nu precizase care dintre fiii săi era ținta.

Premierul israelian a acuzat direct Iranul în declarația oferită postului de televiziune Canal 14.

„Iranul a vizat unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă, să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a declarat prim-ministrul israelian pentru postul israelian Canal 14.

Shin Bet ar fi aflat încă din luna decembrie a anului trecut despre existența planului de asasinat, potrivit unei surse apropiate dosarului, citată de platforma media americană Newsmax. Situația a devenit urgentă după apariția unor informații potrivit cărora agenți iranieni s-ar fi putut afla deja în Hallandale Beach, în apropiere de Miami.

Aceștia ar fi urmărit să cerceteze zona și să pregătească terenul înaintea unei eventuale operațiuni. În urma acestor date, serviciul israelian de securitate internă a decis să îl readucă imediat pe Yair Netanyahu în Israel.

Operațiunea de evacuare a necesitat redirecționarea unor agenți israelieni aflați deja în Statele Unite. Potrivit postului Canal 12, Shin Bet a trimis la Miami o parte dintre agenții responsabili de protecția președintelui Israelului, Isaac Herzog.

Șeful statului israelian se afla în acel moment la New York. Agenții detașați din dispozitivul său de securitate au fost însărcinați să asigure repatrierea în siguranță a lui Yair Netanyahu.

Fiul premierului israelian, în vârstă de 35 de ani, a plecat atât de repede din locuința sa, încât și-a lăsat obiectele personale în urmă.

Benjamin Netanyahu a invocat tentativa de asasinat pentru a apăra măsurile speciale de securitate asigurate familiei sale. Într-o intervenție la televiziunea israeliană, premierul a afirmat că dispozitivul de protecție este necesar în raport cu amenințările existente.

„Această protecţie nu este un lux. Fără o protecţie suficientă, ar putea reuşi”, a subliniat el.

În luna iulie a anului trecut, Shin Bet a decis să prelungească pentru încă cinci ani protecția personală acordată soției premierului, Sara Netanyahu, și celor doi fii ai acestuia, Yair și Avner. Măsura va rămâne valabilă pe întreaga perioadă stabilită, inclusiv după încheierea mandatului de prim-ministru al lui Benjamin Netanyahu.