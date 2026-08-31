Guvernul dă undă verde unui proiect major în Marea Neagră. România intră într-o nouă etapă pentru energia eoliană offshore

Guvernul a aprobat luni, 31 august, două hotărâri care pregătesc dezvoltarea energiei eoliene offshore în România, în cadrul unei ședințe extraordinare. Actele normative stabilesc regulile pentru concesionarea perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre și procedura de recepție a lucrărilor viitoarelor centrale. Măsurile permit trecerea către etapa în care pot fi organizate procedurile competitive și pregătite efectiv proiectele.

Dezvoltarea energiei eoliene offshore în România intră într-o etapă esențială după ce Guvernul a stabilit normele care vor fi aplicate pentru concesionarea perimetrelor din Marea Neagră, precum și nivelul redevențelor și taxelor aferente acestora, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Prima hotărâre adoptată de Executiv detaliază mecanismul prin care vor fi organizate procedurile competitive pentru acordarea concesiunilor. Documentul reglementează inclusiv conținutul documentației de atribuire și cerințele pe care trebuie să le respecte companiile interesate să participe.

Tot prin acest act normativ sunt stabilite criteriile și mecanismele pentru evaluarea ofertelor și atribuirea concesiunilor. Cadrul aprobat include și garanțiile care trebuie constituite, precum și obligațiile pe care le vor avea ulterior titularii concesiunilor.

Guvernul arată că adoptarea acestor norme face posibilă lansarea procedurilor competitive pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore aprobate în temeiul Legii nr. 121/2024.

Executivul prezintă această etapă drept una esențială pentru pregătirea primelor proiecte românești destinate producerii de energie electrică prin exploatarea potențialului eolian offshore.

Cea de-a doua hotărâre adoptată în ședința extraordinară reglementează procedura prin care vor fi recepționate lucrările executate în cadrul proiectelor viitoarelor centrale electrice eoliene offshore.

Noile reguli nu vizează exclusiv infrastructura construită în perimetrele maritime. Procedura se aplică și lucrărilor realizate pe uscat, până la punctul în care centrala este conectată la rețeaua de transport al energiei electrice.

Actul normativ stabilește concret modul de organizare a activităților de recepție și responsabilitățile instituțiilor care vor participa la acest proces. Sunt prevăzute, totodată, etapele care trebuie parcurse pentru verificarea lucrărilor realizate în cadrul proiectelor.

Guvernul subliniază că introducerea acestei proceduri nu echivalează cu adoptarea unei noi politici publice. Reglementarea este necesară pentru punerea în aplicare a cadrului juridic instituit deja prin legislația referitoare la energia eoliană offshore.

Cele două acte normative aprobate de Guvern fac parte și din măsurile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Executivul le include între demersurile necesare pentru îndeplinirea Jalonului 116 din Componenta Energie a PNRR.

Prin dezvoltarea proiectelor eoliene offshore, autoritățile urmăresc accelerarea tranziției către producția de energie din surse regenerabile. Un alt obiectiv indicat este întărirea securității energetice, inclusiv din perspectivă regională.

Adoptarea celor două hotărâri marchează trecerea de la construirea cadrului legislativ pentru sectorul eolian offshore la pregătirea mecanismelor necesare aplicării sale efective.

România dispune astfel de reguli pentru organizarea concesiunilor și pentru recepționarea lucrărilor care vor fi realizate în cadrul viitoarelor centrale. Următoarele etape pot include pregătirea efectivă a procedurilor de concesionare și a proiectelor destinate valorificării potențialului eolian din sectorul românesc al Mării Negre.