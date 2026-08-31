Bursa de la București închide luna august cu scăderi puternice. Indicele BET a pierdut 3,61%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni, 31 august, cu scăderi pe principalii indici. BET a pierdut 3,61% într-o singură ședință, iar declinul a fost și mai pronunțat în cazul companiilor din energie și utilități. Chiar și după corecția de luni, principalul indice al bursei românești rămâne cu 38,07% peste nivelul de la începutul anului.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide companii listate la BVB, a încheiat ședința la 33.743,73 puncte, după un declin de 3,61%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni a ajuns la 259,22 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 49,29 milioane de euro.

Corecția din ultima ședință a lunii nu a șters însă câștigurile importante acumulate pe parcursul anului. BET înregistrează în continuare un avans de 38,07% de la începutul lui 2026.

Scăderile au cuprins întreaga piață, iar unul dintre cele mai mari declinuri a fost înregistrat de BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități. Acesta a pierdut 3,98%.

BET-FI, indicele care reflectă evoluția fondurilor de investiții, a coborât cu 2,34%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu o scădere de 2,81%.

Indicele BET-TR, care urmărește companiile din BET și include dividendele distribuite de acestea, a pierdut 3,61%.

Nici piața AeRO nu a fost ocolită de scăderi. BETAeRO a încheiat ziua cu un declin de 3,57%.

Presiunea la vânzare a fost vizibilă încă din primele minute ale tranzacțiilor. După aproximativ 35 de minute, toți indicii BVB se aflau în teritoriu negativ, iar rulajul ajunsese deja la 24,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,6 milioane de euro.

La acel moment, BET pierdea 1,22%, iar BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni de la Bursa de Valori București, cobora cu 1,20%.

BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, înregistra un declin de 1,22%, în timp ce BET-BK era pe minus cu 0,96%.

BET-FI pierdea 1,21%, iar BET-NG cobora deja cu 1,45%.

Scăderile s-au accentuat astfel pe parcursul ședinței, BET trecând de la un minus de 1,22% în prima parte a zilei la un declin de 3,61% la închidere, în ultima ședință bursieră din august.