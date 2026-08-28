Bursa de la București închide săptămâna pe roșu. Indicele BET a pierdut vineri 1,27%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de vineri cu scăderi pe toți indicii. Principalul indice al pieței, BET, a coborât cu 1,27%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 108,65 milioane de lei, echivalentul a 20,66 milioane de euro.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii de la Bursa de Valori București, a încheiat ședința la 35.007,44 puncte, după o depreciere de 1,27%.

Scăderile s-au extins la nivelul întregii piețe. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni listate la BVB, a pierdut 1,25%, iar BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 1,23%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a înregistrat un declin de 1%.

Companiile din energie și utilități au încheiat, la rândul lor, ședința pe minus. Indicele BET-NG a scăzut cu 1,19%. BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a pierdut 0,90%.

Pe piața AeRO, indicele BETAeRO s-a depreciat cu 1,02%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate vineri la BVB s-a ridicat la 108,65 milioane de lei, respectiv aproximativ 20,66 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate, cu schimburi în valoare de 18,53 milioane de lei. Pe poziția următoare s-a situat OMV Petrom, cu tranzacții de 9,83 milioane de lei, iar acțiunile Transelectrica au generat schimburi de 8,28 milioane de lei.

Într-o ședință dominată de scăderi, câteva companii au înregistrat totuși creșteri importante. Acțiunile Aeta au avut cea mai bună evoluție, cu un avans de 14,39%. Casa de Bucovina – Club de Munte a crescut cu 10,32%, iar Turbomecanica a câștigat 8,64%.

La polul opus, Uztel a înregistrat cea mai mare depreciere, de 15%. Acțiunile Rompetrol Rafinare au pierdut 14,89%, iar Prefab a încheiat ședința cu o scădere de 11,93%.

Tendința negativă era vizibilă încă din prima parte a ședinței de vineri. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, BET pierdea 0,57% și ajungea la 35.257 de puncte.

BET-Plus cobora dimineață cu 0,56%, BET-XT cu 0,49%, iar BET-BK înregistra un declin de 0,48%.

BET-NG era în scădere cu 0,19%, în timp ce BETAeRO pierdea 0,78%.

Singura excepție a fost BET-FI, care a înregistrat un avans de 0,30%. Până la finalul ședinței, indicele a trecut însă pe minus și a închis cu o depreciere de 0,90%.

Rulajul după prima jumătate de oră a fost de 10,67 milioane de lei, față de cele 108,65 milioane de lei tranzacționate până la închiderea pieței.