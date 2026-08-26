Bursa de la Londra închide pe minus. Inflația din SUA pune presiune pe piețe înainte de rezultatele Nvidia

Bursa de la Londra a încheiat ședința de miercuri în ușoară scădere, după publicarea noilor date privind inflația din Statele Unite. Investitorii și-au îndreptat atenția și către rezultatele Nvidia, așteptate după închiderea Wall Street.

Indicele FTSE 100 a încheiat ședința în scădere cu 8,04 puncte, echivalentul a 0,1%, până la 10.878,12 puncte.

FTSE 250 a avut o evoluție mai bună și a avansat cu 41,79 puncte, respectiv 0,2%, până la 24.897,84 puncte. AIM All-Share a pierdut 0,1%, ajungând la 814,90 puncte.

Piețele americane au avut, la rândul lor, un debut de ședință modest. Dow Jones Industrial Average și Nasdaq Composite pierdeau câte 0,2%, în timp ce S&P 500 se menținea aproape de nivelul de închidere din ziua precedentă.

Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal, PCE, a crescut în iulie cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul a fost similar celui din iunie, dar peste estimarea de 3,6%.

Inflația PCE de bază, indicator urmărit îndeaproape de Rezerva Federală, a înregistrat o creștere anuală de 3,3%, conform așteptărilor.

James Knightley, economist-șef internațional la ING, a apreciat că inflația a fost ușor mai ridicată decât se anticipa, dar evoluția lunară rămâne importantă. În opinia sa, dacă ritmul lunar se menține în apropierea nivelului de 0,2%, inflația anuală ar trebui să se apropie în timp de ținta de 2%.

Piețele continuă însă să ia în calcul posibilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază a dobânzii până la sfârșitul anului, în timp ce economiștii se așteaptă în general la menținerea dobânzilor.

Lira sterlină era cotată la 1,3590 dolari, în scădere de la 1,3632 dolari marți. Euro coborâse la 1,1651 dolari, iar moneda americană se aprecia la 159,37 yeni.

Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a urcat ușor la 4,66%, de la 4,65%.

Acțiunile Nvidia pierdeau 1,1% înaintea publicării rezultatelor financiare. Bank of America estimează că producătorul de cipuri ar putea depăși din nou estimările privind vânzările cu aproximativ 3% până la 4%. Atenția investitorilor ar urma însă să se concentreze și asupra informațiilor din bilanț și asupra politicii companiei privind răscumpărările de acțiuni.

Meta Platforms avansa, în schimb, cu 2,3%, după anunțarea unui acord prin care compania ar urma să plătească statelor americane până la 18 miliarde de dolari și să introducă noi restricții privind utilizarea platformelor sale de către adolescenți.

Pe principalele burse europene, CAC 40 de la Paris a crescut cu 0,3%, iar DAX 40 de la Frankfurt a avansat cu 0,1%.

La Londra, evoluția indicelui principal a fost afectată inclusiv de scăderile BP și Shell. Petrolul Brent cu livrare în octombrie era cotat la 88,09 dolari pe baril, față de 89,31 dolari în ședința precedentă.

Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, a explicat că discuțiile dintre Iran și Oman privind crearea unui coridor temporar prin Strâmtoarea Hormuz, sancțiunile americane mai puțin severe decât se anticipa și continuarea eforturilor diplomatice au contribuit la reducerea prețului petrolului.

În acest context, acțiunile BP au pierdut 1,1%, iar Shell a scăzut cu 0,5%.

Sage a înregistrat una dintre cele mai slabe evoluții ale ședinței, cu un declin de 3,8%, după ce Intuit, proprietarul software-ului de contabilitate QuickBooks, și-a redus estimările privind veniturile pentru anul financiar 2027.

Pe FTSE 250, Hochschild Mining a avansat cu 6,3%, după raportarea unor rezultate financiare solide pentru primul semestru. Profitul înainte de impozitare a urcat la 365,8 milioane de dolari, de la 109,3 milioane de dolari cu un an înainte, iar veniturile au crescut cu 62%, la 844,4 milioane de dolari.

Compania a beneficiat de creșterea prețurilor metalelor. Prețul mediu realizat pentru aur a urcat cu 47%, iar cel pentru argint cu 130%.

Aurul era tranzacționat miercuri la 4.596,56 dolari pe uncie, în scădere de la 4.642,09 dolari marți. David Morrison, analist la Trade Nation, consideră că după avansul puternic din ultima perioadă, o corecție sau o perioadă de consolidare a prețului nu ar fi surprinzătoare.