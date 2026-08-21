Bursa de la București a început ședința de vineri, 21 august, în forță. Ce acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de tranzacționare de vineri pe creștere, toți indicii bursieri fiind pe plus la aproximativ 20 de minute de la debutul tranzacțiilor. Rulajul total ajunsese la 7,095 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,35 milioane de euro.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a crescut cu 0,49%. Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate la BVB, înregistra un avans de 0,48%.

La rândul său, indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,51%. Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, era pe plus cu 0,49%.

Indicele BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, consemna cea mai mare creștere dintre principalii indici, de 0,71%. În același timp, BET-NG, indicele care include cele zece companii din sectoarele energetic și al utilităților, a urcat cu 0,63%.

Indicele BET AeRO, care cuprinde 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, înregistra o creștere de 0,07%.

Conform datelor publicate de Bursa de Valori București, cele mai importante creșteri ale valorii acțiunilor erau înregistrate de Rompetrol Rafinare, cu un avans de 14,79%. Compania era urmată de Aeta, ale cărei acțiuni urcau cu 7,27%, și Roca Industry HoldingRock1, cu o creștere de 5,32%.

În partea opusă a pieței, cele mai importante scăderi erau consemnate de Prebet, ale cărei acțiuni coborau cu 2,04%. Lion Capital înregistra o scădere de 1,02%, iar Sinteza se afla în minus cu 0,97%.

Astfel, la aproximativ 20 de minute de la deschiderea ședinței de vineri, piața bursieră de la București avea o evoluție pozitivă pe toți indicii, în timp ce acțiunile Rompetrol Rafinare se remarcau prin cel mai mare avans dintre titlurile menționate.

Bursa de Valori București (BVB) este principala piață de capital din România, unde sunt tranzacționate acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare emise de companii și instituții. BVB oferă companiilor posibilitatea de a atrage finanțare prin intermediul pieței de capital și investitorilor acces la oportunități de investiții. Evoluția pieței este urmărită prin intermediul unor indici bursieri, precum BET, principalul indice al BVB, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate.