Inflația din zona euro a crescut peste așteptări. Piețele anticipează mai mult de două majorări ale dobânzilor BCE

Economia zonei euro a crescut în septembrie în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani și jumătate. Presiunile inflaționiste se intensifică, iar piețele anticipează noi majorări de dobândă

Activitatea economică din zona euro a înregistrat în septembrie cea mai rapidă creștere din aproape trei ani și jumătate, în condițiile în care cererea a rămas solidă în pofida îngrijorărilor legate de inflație generate de războiul din Orientul Mijlociu. În același timp, un sondaj privat indică o intensificare a presiunilor asupra prețurilor.

Inflația din zona euro a crescut peste așteptări, ajungând la 3,8% în ultima lună, de la 3,2% în august, pe fondul creșterii puternice a costurilor energiei. Evoluția sporește riscul ca Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile până la un nivel mai ridicat decât era anticipat anterior. Creșterea randamentelor obligațiunilor, precum și perspectiva unor dobânzi mai mari, nu au afectat până acum semnificativ activitatea economică, scrie Reuters.

Indicele S&P Global Eurozone Services PMI a urcat în septembrie la 53,0, de la 51,6 în august. Nivelul reprezintă un maxim al ultimelor 10 luni și a fost în linie cu estimarea preliminară.

Indicele compozit, care combină activitatea din servicii și industria prelucrătoare, a crescut la 53,1 în septembrie, de la 52,0 în august. Acesta a ajuns la cel mai ridicat nivel din aprilie 2023 și a marcat cea mai puternică evoluție trimestrială a zonei euro din trimestrul al doilea din 2022. O valoare de peste 50,0 a indicelui PMI indică o creștere a activității economice.

Datele sondajului S&P Global indică un ritm de creștere a PIB-ului de aproximativ 0,4% pe trimestru, cu o accelerare a dinamicii economice pe măsură ce zona euro intră în trimestrul al patrulea.

Ritmul de creștere diferă de la o țară la alta, însă serviciile asociate sectorului IT au înregistrat o evoluție deosebit de solidă în întreaga zonă euro. Această creștere este susținută de investițiile în inteligența artificială și de evoluția serviciilor profesionale și comerciale.

Spania a fost economia cu cea mai puternică evoluție, urmată de Irlanda. În Germania, procesul de redresare s-a accelerat și a ajuns la unul dintre cele mai puternice ritmuri de la începutul anului 2022. Italia și Franța au înregistrat creșteri moderate.

Companiile din sectorul serviciilor au raportat o accelerare a creșterii noilor afaceri, un indicator important pentru evoluția cererii. În același timp, comenzile pentru exporturi au întrerupt o perioadă de 39 de luni consecutive de contracție.

Evoluția comenzilor din servicii a fost însoțită de cea mai puternică creștere a comenzilor din sectorul industrial de la începutul anului 2022. Astfel, comenzile noi totale au avansat în cel mai rapid ritm din ultimele 41 de luni.

Cererea externă a fost deosebit de puternică, comenzile din străinătate înregistrând cea mai rapidă creștere din mai mult de patru ani și jumătate.

Pe piața muncii, încetinirea angajărilor din sectorul serviciilor a compensat o creștere modestă a numărului de locuri de muncă din industrie. În consecință, creșterea totală a ocupării forței de muncă a fost mai slabă. Încrederea companiilor în evoluția activității a rămas însă stabilă.

Sondajul a indicat și o intensificare a presiunilor inflaționiste. Atât prețurile factorilor de producție, cât și prețurile finale au crescut în septembrie în cel mai rapid ritm din ultimele patru luni.

Evoluția prețurilor indicată de sondaj sugerează că inflația din zona euro s-ar putea menține mai aproape de 4% decât de ținta de 2% stabilită de BCE.

Accelerarea creșterii economice indicată de indicele PMI, combinată cu intensificarea presiunilor asupra prețurilor, ar putea alimenta așteptările privind o politică monetară mai restrictivă din partea Băncii Centrale Europene. Piețele anticipează în prezent mai mult de două majorări ale dobânzii BCE până la jumătatea anului viitor.