Nvidia a coborât pe locul patru în clasamentul celor mai valoroase companii americane, după ce Alphabet, compania-mamă a Google, a depășit-o la capitalizare bursieră. Acțiunile producătorului de cipuri au continuat să scadă vineri, în ciuda rezultatelor financiare record. Apple și Microsoft ocupă primele două poziții în clasament.

Alphabet a devenit a treia cea mai valoroasă companie americană, depășind Nvidia pentru prima dată în mai bine de doi ani.

Schimbarea a venit după o nouă scădere puternică a acțiunilor producătorului de cipuri pentru inteligență artificială.

În timpul ședinței bursiere de vineri, titlurile Nvidia pierdeau 6,9%, iar capitalizarea companiei coborâse la 3.260 de miliarde de dolari.

În schimb, acțiunile Alphabet avansau cu 0,4%, ducând valoarea de piață a companiei la 3.323 de miliarde de dolari.

Diferența dintre cele două companii ajunsese astfel la aproximativ 63 de miliarde de dolari.

Apple ocupă prima poziție în clasamentul celor mai valoroase companii, urmată de Microsoft, Alphabet și Nvidia.

Potrivit Dow Jones Market Data, ultima dată când Alphabet a avut o capitalizare mai mare decât Nvidia a fost pe 19 aprilie 2024.

Tot atunci, Nvidia se afla pentru ultima oară pe locul patru sau mai jos în clasamentul companiilor americane, transmite MarketWatch.

Declinul Nvidia s-a accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind perspectivele companiei.

Acțiunile se îndreaptă spre a șaptea săptămână consecutivă de scăderi.

Față de maximul ultimelor 52 de săptămâni, de 243,37 dolari pe acțiune, atins la începutul lunii octombrie, titlurile au pierdut peste 40%.

Presiunea asupra companiei vine din mai multe direcții.

Investitorii urmăresc cu atenție investigațiile autorităților americane privind activitățile Nvidia în Asia de Sud-Est.

În același timp, demisia fostului director general Jensen Huang a ridicat întrebări privind conducerea companiei pe termen lung.

Huang a avut un rol central în dezvoltarea Nvidia și în transformarea acesteia într-unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru inteligență artificială.

Problemele de reglementare reprezintă un alt factor care influențează încrederea investitorilor.

Potrivit The Wall Street Journal, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a deschis o investigație civilă privind informațiile comunicate investitorilor de Nvidia.

Separat, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a emis joi o citație în cadrul unei investigații care vizează compania.

Aceste proceduri se desfășoară în contextul unei supravegheri mai stricte a activităților Nvidia și al preocupărilor privind relațiile comerciale din Asia de Sud-Est.

Deschiderea investigațiilor nu înseamnă că autoritățile au stabilit deja existența unor încălcări ale legislației.

Nici rezultatele financiare peste așteptări nu au reușit să inverseze tendința negativă.

Nvidia a raportat venituri trimestriale record de 115,8 miliarde de dolari, în creștere cu 103% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Compania a prezentat și perspective optimiste privind evoluția afacerilor.

Cu toate acestea, investitorii au continuat să vândă acțiunile producătorului de cipuri.

David Miller, director de investiții și administrator de portofoliu la Catalyst Funds, consideră că incertitudinea privind conducerea adaugă un nou risc.

„Incertitudinea privind conducerea Nvidia adaugă un nou nivel de risc, iar slăbiciunea acțiunilor, în ciuda rezultatelor solide, arată cât de mult va fi nevoie pentru restabilirea încrederii”, a explicat acesta într-o notă publicată vineri.

În timp ce Nvidia se confruntă cu presiuni la bursă, Alphabet beneficiază de interesul investitorilor pentru noile sale tehnologii AI.

Miercuri, Google a lansat modelul Gemini 4 Neon, conceput pentru sarcini complexe.

Printre domeniile vizate se numără programarea software, cercetarea științifică și automatizarea proceselor de afaceri care presupun mai multe etape.

Lansarea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea gamei Gemini 4.

Neon este al patrulea model din această familie prezentat de Google în numai două luni.

Analistul J.P. Morgan Doug Anmuth a evidențiat într-o notă publicată vineri ritmul tot mai rapid al lansărilor Alphabet.

Potrivit acestuia, accelerarea dezvoltării și introducerii de noi modele arată că Google câștigă teren în competiția pentru inteligență artificială.

Evoluțiile diferite ale celor două companii s-au reflectat și în tranzacțiile de vineri, când Alphabet a urcat la bursă, iar Nvidia și-a continuat declinul.