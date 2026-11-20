Președintele american Donald Trump a anunțat că va folosi dreptul de veto pentru a bloca actele normative adoptate de democrați după ce aceștia vor prelua controlul asupra Congresului SUA, în 2027.

Liderul de la Casa Albă a explicat că această prerogativă prezidențială îi oferă puteri importante și subliniază că amenințarea sa îi va determina pe democrați să își modereze politicile, relatează Reuters.

Declarația a fost făcută vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă. Donald Trump a descris dreptul de veto prezidențial drept o formă de putere extremă și a explicat că intenționează să respingă în mod repetat proiectele legislative pe care democrații le vor trimite spre promulgare.

Președintele american a precizat că este pregătit să folosească această prerogativă pe întreaga perioadă în care democrații vor controla Congresul. El a menționat că acest interval ar putea dura doi ani și o lună, perioadă în care intenționează să blocheze prin veto actele normative cu care nu este de acord.

„Îmi vor trimite lucruri, iar eu le voi bloca prin veto. Apoi vor trimite altele, iar eu le voi bloca din nou. Ei pot continua aşa timp de doi ani şi o lună – atât mai avem -, iar eu voi continua să îi blochez prin veto”, a subliniat Donald Trump.

În același timp, Donald Trump a transmis că este dispus să negocieze cu democrații și să ajungă la un acord privind sistemul de sănătate din SUA, după ce aceștia vor prelua controlul asupra Congresului.

Președintele american consideră că există o posibilitate reală ca cele două tabere să colaboreze pentru realizarea unor schimbări importante, în special în domeniul sănătății. El a precizat că este deschis dezvoltării unui sistem de sănătate pe care l-a descris drept unul foarte bun pentru țară.

Trump a admis însă că o eventuală înțelegere nu ar presupune neapărat adoptarea integrală a propunerilor democraților. În schimb, el a sugerat că rezultatul negocierilor ar putea reprezenta o combinație între obiectivele celor două tabere politice.

„Există o posibilitate reală să realizăm multe lucruri excelente, în special în domeniul sănătăţii. Sunt deschis la un sistem de sănătate grozav. Acum, poate fi exact ceea ce îşi doresc ei? Nu. Dar poate fi o combinaţie a ceea ce ne dorim cu toţii, iar rezultatul ar putea fi un sistem de sănătate grozav în ţara noastră”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Situația amintește și de o declarație făcută de fostul președinte american Barack Obama în ianuarie 2014, când a prezentat strategia sa de acțiune în cazul în care Congresul nu susținea inițiativele administrației sale. Obama a folosit la momentul respectiv expresia devenită celebră „I’ve got a pen and I’ve got a phone” (n.re.d Am un stilou și am un telefon), explicând că poate recurge la ordine executive și alte acțiuni administrative pentru a-și pune în aplicare prioritățile politice, fără să aștepte aprobarea legislativului