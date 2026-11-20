Regele Mohammed al VI-lea al Marocului a alocat 4 miliarde de dirhami, echivalentul a 366 de milioane de euro, din Fondul Hassan II pentru Dezvoltare Economică și Socială, pentru lansarea unei strategii naționale de dezvoltare a industriei de apărare. Planul, anunțat miercuri de Cabinetul Regal marocan, are ca termen de implementare anul 2035 și urmărește dezvoltarea producției militare interne, crearea de locuri de muncă și creșterea exporturilor de armament și echipamente de securitate.

Strategia stabilește trei obiective principale. Primul vizează crearea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2035. Al doilea urmărește ca 40% din necesarul de echipamente al Forțelor Armate Regale și al serviciilor de securitate să fie acoperit prin producția internă.

Al treilea obiectiv este ca peste 65% din veniturile industriei naționale de apărare să provină din exporturi, conform Euronews.

Pentru atingerea acestor ținte, autoritățile marocane pregătesc o infrastructură instituțională și industrială menită să organizeze sectorul, să atragă investiții și să susțină dezvoltarea producției locale.

Planul va beneficia de sprijinul unei noi agenții strategice, care va avea responsabilitatea de a pune în aplicare politica națională în domeniul industriei de apărare și de a oferi sprijin investitorilor interesați de acest sector.

De asemenea, va fi înființată o companie de tip holding industrial, cu rolul de a organiza ecosistemul de producție și de a mobiliza capital public și privat.

Un alt element important al strategiei îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii industriale. Autoritățile vor crea două noi zone dedicate producției de echipamente pentru apărare, în Ben Guerir și Benslimane.

Acestea se vor adăuga zonelor industriale pentru apărare deja existente în Nouaceur și Sidi Yahya.

Marocul urmărește să valorifice experiența pe care a acumulat-o deja în industriile auto, aeronautică și electronică pentru a construi un sector național de apărare competitiv.

Domeniile prioritare stabilite în cadrul strategiei includ dronele și sistemele autonome, sistemele terestre și navale, electronica de apărare, securitatea cibernetică și inteligența artificială.

Planul vizează și dezvoltarea tehnologiilor cu utilizare duală, care pot avea atât aplicații civile, cât și militare.

Potrivit datelor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Marocul se numără printre principalii importatori de sisteme majore de armament din Africa. Prin dezvoltarea unei industrii proprii, țara urmărește să își reducă dependența de importuri și să își consolideze capacitatea de producție internă.

Marocul a început deja să încheie parteneriate cu producători internaționali din industria de apărare, în încercarea de a atrage tehnologie și expertiză și de a dezvolta treptat producția locală.

Unul dintre parteneri este grupul indian Tata Advanced Systems, care cooperează cu autoritățile marocane pentru fabricarea vehiculelor blindate WhAP 8×8 în orașul Berrechid.

Proiectul urmărește creșterea progresivă a ponderii componentelor produse în Maroc, astfel încât o parte tot mai mare din procesul de fabricație să fie realizată pe plan intern.

În același timp, compania marocană MMI produce turele militare și sisteme de armament controlate de la distanță. Activitatea acesteia reprezintă o primă bază pentru dezvoltarea unei capacități mai ample de producție națională în domeniul echipamentelor militare.

Un alt parteneriat important a fost încheiat cu grupul de apărare EDGE din Emiratele Arabe Unite. Compania a semnat două acorduri cu Administrația Națională a Apărării din Maroc, în cadrul Salonului Aeronautic de la Marrakech, organizat în luna octombrie.

Primul acord este un memorandum de înțelegere prin care cele două părți vor analiza posibilitatea fabricării în Maroc a armelor de calibru mic și a motoarelor pentru aeronave, prin intermediul unor parteneriate locale.

Al doilea acord vizează furnizarea de muniții ghidate Desert Sting 16 și Thunder P-31 către Forțele Aeriene Regale ale Marocului.

Aceste muniții urmează să fie integrate în flota de aeronave de luptă fără pilot a forțelor aeriene marocane.

Strategia națională nu se limitează la investiții, infrastructură și parteneriate cu producători internaționali. Regele Mohammed al VI-lea a cerut autorităților să înființeze și o academie specializată, care să ofere programe avansate de pregătire profesională.

Instituția va colabora cu companiile industriale și va valorifica experiența specialiștilor marocani din mediul civil și militar, inclusiv a profesioniștilor care lucrează în străinătate.

De asemenea, regele a solicitat lansarea unui program destinat atragerii tinerelor talente către industria de apărare și adaptării învățământului profesional la cerințele acestui sector.

Pregătirea va pune un accent deosebit pe domenii precum ingineria, electronica și tehnologiile digitale, considerate esențiale pentru dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice ale țării.

Prin alocarea celor 366 de milioane de euro, crearea unor noi structuri instituționale, dezvoltarea zonelor industriale și încheierea de parteneriate internaționale, Marocul urmărește să construiască până în 2035 o industrie națională de apărare capabilă să acopere o parte importantă din necesarul propriei armate și să devină o sursă importantă de venituri din exporturi.