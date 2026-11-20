Parada de 1 Decembrie 2026 va aduce la București sute de militari din state membre NATO și din Republica Moldova. Guvernul a stabilit câți participanți străini pot fi invitați și ce sume vor fi alocate pentru masă, protocol, vizite turistice și organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Guvernul a aprobat, vineri, hotărârea privind organizarea, desfășurarea și finanțarea activităților militare dedicate Zilei Naționale a României, care va fi sărbătorită la 1 Decembrie 2026. La parada militară națională organizată în București vor putea participa cel mult 600 de militari din detașamentele armatelor statelor membre NATO și ale statelor partenere.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, actul normativ stabilește și plafoanele de cheltuieli pentru participanții străini. Astfel, pentru masa acestora a fost aprobată suma de 105 lei de persoană pe zi, iar pentru cheltuielile de protocol, 20 de lei de persoană pe zi. De asemenea, a fost stabilit un plafon de 135 de lei de persoană pentru vizitele la obiective turistice din București, fotografiile oficiale și alte cheltuieli similare.

Plafoanele de 20 de lei, respectiv 135 de lei, se aplică și personalului român care va însoți detașamentele străine pe durata activităților.

Cheltuielile necesare organizării și desfășurării manifestărilor militare vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) aferent anului 2026.

La parada militară națională din București vor defila, alături de efectivele Armatei Române, detașamente din state membre NATO și din Republica Moldova.