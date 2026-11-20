O grupare de hackeri a publicat pe dark web datele a aproximativ 16.000 de clienți Visa, Mastercard și JPMorgan Chase, după ce a atacat un furnizor extern al băncii americane. Informațiile au fost divulgate joi, în urma unui atac ransomware.

O grupare de hackeri a publicat pe dark web datele personale ale aproximativ 16.000 de clienți Visa, Mastercard și JPMorgan Chase, după ce a sustras informațiile de la un furnizor extern al băncii americane. Atacatorii au cerut plata unei răscumpărări în termen de 48 de ore, amenințând că vor face publice documentele furate.

Atacul de tip ransomware a fost revendicat de gruparea de hackeri „n0n”, care susține că a obținut datele unor clienți ai celor trei companii. Printre informațiile divulgate se numără adrese de e-mail, numere de telefon și, în anumite cazuri, identificatori de cont JPMorgan Chase.

Companiile au confirmat joi producerea incidentului cibernetic, însă au precizat că informațiile financiare ale clienților nu au fost compromise.

JPMorgan Chase a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că unii dintre furnizorii externi care prestează servicii pentru bancă au fost vizați de un atac informatic.

Potrivit investigațiilor preliminare, atacatorii au accesat anumite informații de marketing păstrate de acești furnizori, care ar putea include numele și adresele de e-mail ale unor clienți. Banca a precizat că serviciile sale nu au fost afectate și că incidentul nu are legătură cu problemele tehnice întâmpinate de clienți la începutul săptămânii.

În ultima săptămână, JPMorgan Chase, United Airlines și Agenția Națională de Securitate (NSA) din Statele Unite ale Americii s-au confruntat cu întreruperi ale sistemelor informatice.

Gruparea „n0n” și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra unui subcontractant al JPMorgan Chase și a publicat documente despre care susține că demonstrează implicarea sa. Informațiile au fost prezentate de firma de securitate cibernetică SOCRadar, într-o declarație acordată agenției de presă AFP.

Potrivit SOCRadar, hackerii au stabilit un termen-limită de 48 de ore pentru plata răscumpărării, amenințând că vor publica fișierele de marketing sustrase dacă solicitarea nu va fi îndeplinită.

Firma de securitate cibernetică a precizat că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea afirmațiilor grupării. Aceasta ar proveni din Rusia și ar fi apărut în luna septembrie, susținând că a atacat aproape 200 de companii din întreaga lume.

Visa a transmis că este la curent cu afirmațiile referitoare la atacul cibernetic și a precizat că incidentul vizează un furnizor din regiunea Asia-Pacific.

Compania a dat asigurări că sistemele sale nu au fost implicate și nu au fost afectate. Nu au fost compromise informații referitoare la plăți, inclusiv numerele cardurilor bancare.

Mastercard, principalul concurent al Visa, a confirmat, la rândul său, expunerea unei cantități limitate de informații care nu au legătură cu plățile.

Datele aparțin unui grup restrâns de deținători de carduri înscriși într-un anumit program de beneficii. Mastercard a anunțat că echipele sale colaborează cu furnizorul implicat pentru a acorda sprijin persoanelor afectate, în funcție de necesități.