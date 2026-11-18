Rețeaua NSA, utilizată pentru transmiterea informațiilor clasificate, a devenit temporar indisponibilă marți. Incidentul apare după o serie de defecțiuni informatice care au afectat băncile, aeroporturile și serviciile unor mari companii americane. Autoritățile din SUA nu au identificat, până acum, dovezi privind existența unui atac cibernetic coordonat.

Rețeaua internă NSANet, utilizată de Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) pentru schimbul de informații clasificate, a întâmpinat probleme tehnice marți. Informația a fost relatată de Associated Press, care citează un oficial din domeniul apărării, sub protecția anonimatului.

NSA a confirmat întreruperea temporară a serviciilor. Instituția a precizat însă că activitățile esențiale pentru securitatea națională au continuat fără întreruperi.

„Agenția Națională de Securitate a înregistrat o degradare temporară a serviciilor în timpul unor lucrări obișnuite de mentenanță, programate anterior”, a transmis instituția.

Reprezentanții agenției au precizat că sistemele informatice dispun de infrastructuri de rezervă. Acestea sunt destinate menținerii funcționării rețelei în timpul intervențiilor tehnice sau al unor defecțiuni neprevăzute.

NSA nu a prezentat detalii suplimentare despre natura exactă a problemelor. Nu au fost comunicate nici informații privind amploarea întreruperii sau durata în care rețeaua a fost afectată, potrivit celor relatate de apnews.com.

Incidentul care a vizat NSANet se adaugă unei succesiuni de probleme tehnice raportate în ultimele zile în Statele Unite. Mai multe sectoare importante au fost afectate, de la transportul aerian și serviciile bancare până la infrastructura digitală a unor companii cunoscute.

Vineri, o suprasolicitare a sistemului de control al traficului aerian a determinat suspendarea temporară a zborurilor pe teritoriul american. Măsura a afectat activitatea transportului aerian și a provocat perturbări în programul curselor.

Luni, o eroare software a afectat JPMorgan Chase. Defecțiunea a provocat întârzieri în procesarea unor tranzacții bancare. Probleme similare au fost raportate și de clienții altor instituții financiare, inclusiv la efectuarea transferurilor prin serviciul Zelle.

United Airlines s-a confruntat, de asemenea, cu o defecțiune a sistemelor interne. Problema a dus la întârzieri în plecarea unor aeronave.

Marți, Apple a confirmat întreruperi ale mai multor servicii digitale. Apple Music, App Store și AppleCare au fost afectate de indisponibilități complete, apărute după o actualizare internă a sistemelor companiei.

Reprezentanții administrației Trump susțin că nu există, până în acest moment, dovezi care să lege incidentele informatice între ele. Autoritățile nu au identificat indicii care să confirme că problemele au fost provocate intenționat sau că ar avea la origine o acțiune coordonată.

Secretarul de stat Marco Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională, a declarat că administrația nu deține informații care să indice implicarea unor hackeri, grupări infracționale sau a unui stat străin.

Oficialul a recunoscut că repetarea unor astfel de incidente într-un interval scurt ridică motive de îngrijorare. El a subliniat însă că defecțiunile raportate sunt separate și au cauze diferite.

La rândul său, Jay Clayton, directorul comunității americane de informații, a indicat actualizările tehnice drept una dintre explicațiile pentru dificultățile apărute. Potrivit acestuia, mai multe instituții publice și companii private au efectuat intervenții asupra sistemelor informatice într-o perioadă relativ scurtă.

Clayton a explicat că numeroase organizații încearcă să remedieze vulnerabilitățile unor infrastructuri mai vechi. Aceste sisteme întâmpină dificultăți de funcționare în combinație cu tehnologiile moderne, ceea ce impune intervenții și actualizări.

Presiunea asupra infrastructurilor informatice a fost semnalată și de senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA. Acesta a atras atenția asupra efectelor pe care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale le poate avea asupra securității digitale.

Potrivit senatorului, noile tehnologii permit identificarea mult mai rapidă a vulnerabilităților existente în numeroase sisteme informatice. Această capacitate determină companiile și instituțiile publice să aplice actualizări de securitate într-un ritm tot mai intens.

Warner consideră că intervențiile tehnice efectuate simultan pot pune presiune suplimentară asupra infrastructurilor existente. Unele dintre acestea nu au fost proiectate pentru a suporta schimbări atât de frecvente și de ample.

Senatorul a subliniat că investigațiile privind incidentele informatice trebuie să continue. Totuși, informațiile disponibile până în prezent indică intervenții legitime pentru securizarea sistemelor, nu acțiuni de atac cibernetic.

Dificultățile raportate de NSA, bănci, companii aeriene și platforme digitale rămân distincte, potrivit declarațiilor oficialilor americani. Până acum, autoritățile nu au prezentat dovezi care să confirme o legătură directă între aceste evenimente.