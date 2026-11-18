Tribunalul Ilfov este așteptat să se pronunțe miercuri, 18 noiembrie, la ora 15:00, asupra măsurilor preventive în dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați de înșelăciune. Cei doi se află în arest preventiv din 29 septembrie. În paralel, Curtea de Apel București va judeca vineri contestația DIICOT la hotărârea prin care Tribunalul București a dispus, pe 9 noiembrie, plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu.

Dosarul privind verificarea măsurilor preventive a fost înregistrat pe 12 noiembrie, după trimiterea în judecată a celor doi inculpați. Luni, 16 noiembrie, Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Poliției Capitalei în fața judecătorului de cameră preliminară. Instanța a amânat pronunțarea pentru marți, la ora 14:00, iar marți a fixat un nou termen, pentru miercuri, la ora 15:00.

Judecătorul verifică dacă se mai justifică menținerea arestului preventiv. Printre măsurile pe care instanța le poate lua în calcul se numără arestul la domiciliu și controlul judiciar. Dacă rămâne în arest preventiv, Georgescu ar putea fi transferat de la Arestul Central la Penitenciarul Rahova, potrivit Euronews România.

La termenul de luni, zeci de susținători ai fostului candidat s-au adunat în fața instanței și au cerut eliberarea lui. Circulația în zonă a fost blocată temporar, iar jandarmii au intervenit pentru deblocarea traficului.

DIICOT i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a virat garanții pentru un credit destinat unei afaceri cu metale prețioase.

Potrivit procurorilor, în decembrie 2021, Leu ar fi transferat un milion de euro într-un cont deschis la o bancă din Elveția. Suma i-ar fi fost cerută drept garanție pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. În ianuarie 2022, omul de afaceri ar mai fi virat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro. Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii nu i-ar fi fost restituiți.

Potrivit rechizitoriului consultat de Euronews România, procurorii susțin că cei 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Georgescu. Destinația întregii sume de 1,1 milioane de euro rămâne neclară, potrivit aceleiași surse.

Tribunalul București a admis pe 9 noiembrie cererea lui Georgescu de a-i fi înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu. Instanța a stabilit o perioadă de 30 de zile, calculată de la data la care hotărârea ar rămâne definitivă. DIICOT a contestat încheierea, astfel că măsura dispusă pe 9 noiembrie nu a intrat în vigoare.

Curtea de Apel București a stabilit termenul pentru vineri, 20 noiembrie, la ora 09:00. La Ilfov, judecătorul verifică măsurile preventive după trimiterea în judecată. La Curtea de Apel, obiectul termenului este contestația procurorilor împotriva încheierii Tribunalului București din 9 noiembrie.