Procurorii DIICOT investighează o grupare de aproximativ 30 de persoane, suspectată că a înșelat peste 100 de victime. Anchetatorii au efectuat cinci percheziții în județul Teleorman și au emis peste 20 de mandate de aducere. Suspecții ar fi preluat ilegal conturi de socializare și ar fi solicitat bani în numele titularilor. Sumele obținute ar fi fost ulterior transformate în criptomonede.

Procurorii DIICOT Pitești investighează activitatea unei grupări suspectate de înșelăciuni informatice și spălare de bani. Miercuri, anchetatorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în județul Teleorman. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciunea și spălarea banilor.

În cadrul aceleiași anchete, autoritățile au pus în aplicare peste 20 de mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Pitești. Cercetările urmăresc stabilirea rolului fiecărui suspect și identificarea sumelor obținute prin activitățile investigate.

Potrivit informațiilor comunicate de procurori și prezentate de News.ro, gruparea ar fi acționat între septembrie 2024 și ianuarie 2025. Aproximativ 30 de persoane ar fi participat la activitățile infracționale, urmărind obținerea unor beneficii financiare prin înșelarea victimelor.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între lunile septembrie 2024 si ianuarie 2025, s-a constituit şi a acţionat o grupare de criminalitate organizată, formată din aproximativ 30 de membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din inducerea în eroare a unor persoane vătămate cu privire la destinaţia unor sume de bani transmise online”, au transmis, miercuri, procurorii DIICOT.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi folosit o metodă de phishing pentru a obține acces la conturile victimelor. Suspecții ar fi exploatat anunțuri privind vânzarea unor bunuri, publicate pe o rețea de socializare. Mesajele asociate acestor oferte ar fi fost utilizate pentru a crea aparența unor tranzacții legitime.

Prin această metodă, peste 100 de persoane ar fi fost determinate să acceseze linkuri către pagini frauduloase. Acestea imitau interfața de autentificare a rețelei de socializare și solicitau introducerea datelor de conectare. Informațiile furnizate de victime ar fi ajuns astfel în posesia suspecților.

După obținerea datelor de autentificare, persoanele cercetate ar fi restricționat accesul titularilor la propriile conturi. Ulterior, ar fi folosit identitatea acestora pentru a solicita bani altor persoane. Transferurile erau direcționate către conturi bancare deschise pe numele altor membri ai grupării.

„Astfel, au obţinut credenţialele de logare la conturile de socializare ale persoanelor vătămate, le-au restricţionat accesul şi, în numele acestora, au solicitat diverse sume de bani, care urmau să fie virate de persoanele prejudiciate în conturi bancare deschise pe numele altor membri”, a menţionat sursa citată.

Procurorii au identificat și o etapă ulterioară transferurilor bancare, care ar putea explica mecanismul investigat pentru spălarea banilor. După încasarea sumelor, membrii grupării ar fi utilizat platforme specializate pentru achiziționarea de criptomonede.

Potrivit anchetatorilor, banii proveniți din presupusele înșelăciuni erau folosiți pentru cumpărarea de monedă electronică. Operațiunile se realizau prin intermediul unor platforme de schimb de criptomonede. Aceste tranzacții fac parte din activitățile financiare analizate în dosarul penal.

Cercetările vizează atât presupusa preluare frauduloasă a conturilor, cât și circuitul sumelor transferate de persoanele prejudiciate. Audierile persoanelor vizate de mandatele de aducere sunt programate la sediul DIICOT Pitești.