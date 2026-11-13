Fostul director comercial al Oil Terminal a fost reținut de DIICOT. Anchetatorii investighează o rețea de contrabandă cu petrol

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar instrumentat de DIICOT. Ancheta vizează o presupusă rețea de contrabandă cu produse petroliere, care ar fi operat prin Portul Constanța. Aproape 40 de persoane sunt cercetate, inclusiv funcționari vamali, reprezentanți ANAF și angajați ai unor companii. Procurorii investighează importuri suspecte, documente falsificate și prejudicii de milioane de lei aduse bugetului de stat.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, se află printre persoanele vizate de ancheta DIICOT privind contrabanda cu produse petroliere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri desfășurate până târziu în noapte.

În același dosar, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a omului de afaceri Gheorghe Chealfă. Cei doi urmează să fie prezentați vineri, 13 noiembrie, în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta vizează aproape 40 de persoane, printre care vameși din Constanța, directori ai Oil Terminal și angajați ai unei bănci. Pe lista persoanelor cercetate se află și șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău.

La audieri a fost chemată și Florentina Ioanei, fosta șefă a Vămii Constanța. Anchetatorii verifică implicarea persoanelor care aveau atribuții de control asupra operațiunilor comerciale și fiscale investigate.

Ancheta DIICOT a inclus 46 de percheziții domiciliare, desfășurate în București și în alte cinci județe. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, presupusa schemă infracțională ar fi fost inițiată în 2023 de patru persoane.

Suspecții ar fi obținut credite garantate de stat, în valoare de zeci de milioane de lei. Pentru accesarea finanțărilor ar fi fost utilizate documente falsificate.

În mecanism ar fi fost introdusă și o societate aflată în insolvență, care emitea facturi fictive. Prin aceste operațiuni, plata TVA ar fi fost evitată timp de aproximativ doi ani.

Prejudiciul estimat numai din TVA depășește 33 de milioane de lei. Anchetatorii verifică și obligațiile fiscale aferente importurilor de produse petroliere.

În dosar sunt investigate aproximativ 66.000 de tone de motorină introduse în circuitul comercial prin Portul Constanța. Operațiunile ar fi permis amânarea ilegală a plății taxelor și accizelor.

Obligațiile fiscale vizate se ridică la milioane de euro. Separat, dobânzile și penalitățile ar fi generat un prejudiciu suplimentar de zeci de milioane de lei.

Procurorii DIICOT susțin că presupusa grupare infracțională ar fi funcționat în jurul a două societăți înregistrate în Elveția și Malta. Acestea ar fi fost implicate într-un mecanism internațional de comercializare a produselor petroliere.

Anchetatorii suspectează că petrolul introdus în România ar fi avut origine rusească. Operațiunile s-ar fi desfășurat cu sprijinul unor persoane din cadrul Vămii Constanța.

Pentru ascunderea provenienței produselor ar fi fost falsificate documente comerciale. Totodată, suspecții ar fi utilizat rețele paralele de transport maritim, dificil de monitorizat.

DIICOT susține că activitatea societăților implicate era coordonată prin intermediul unor administratori desemnați formal.

„Activitatea grupului a fost coordonată de unul dintre suspecţi care controla mai multe societăţi comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcţii de administrare”, a transmis Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Anchetatorii verifică și activitatea desfășurată prin Oil Terminal, companie în care statul român este acționar majoritar prin Ministerul Energiei.

Societatea este unul dintre principalii operatori portuari pentru descărcarea, depozitarea și tranzitul țițeiului și produselor petroliere la Marea Neagră.

Gabriel Daraban a ocupat funcții de conducere în cadrul companiei începând din 2004. Acesta și-a prezentat demisia cu puțin timp înaintea perchezițiilor efectuate de anchetatori.

Potrivit unor surse din anchetă, una dintre societățile presupus favorizate de Daraban ar fi controlată indirect din Rusia. Proprietarul firmei ar avea legături apropiate cu președintele rus Vladimir Putin.

Aceeași societate ar fi utilizat infrastructura Oil Terminal inclusiv pentru livrări către teritorii ucrainene aflate sub controlul Moscovei.

Există și suspiciuni privind posibile riscuri pentru securitatea energetică a României. Acestea vizează cedarea unei părți importante din capacitatea de depozitare către societăți despre care se presupune că sunt controlate din Rusia.

Fostul director comercial susține că plecarea sa din Oil Terminal are legătură cu o altă anchetă penală. Este vorba despre dosarul societății Global Defense Logistics, pe care acesta o administrează.

În octombrie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții la această companie. Cercetările vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.

Societatea a prestat servicii portuare pentru nave militare NATO. Activitățile comerciale desfășurate în acest context fac obiectul investigației DNA.

Gabriel Daraban este inginer mecanic și fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Mihai Daraban a fost menționat și în legătură cu plata unor zboruri private către Mykonos. Acestea au fost efectuate pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

Fostul director comercial al Oil Terminal a avut și activitate politică. În 2019, a candidat la alegerile pentru Parlamentul European.

Un an mai târziu, în 2020, a participat la alegerile locale, încercând să obțină funcția de primar al municipiului Constanța.

Potrivit ultimei sale declarații de avere, Gabriel Daraban deține două case de vacanță. Una dintre proprietăți se află în Spania, iar cealaltă în localitatea Slănic.

În document figurează și două proprietăți în Constanța, precum și un apartament în București.

Declarația de avere include bijuterii valoroase și tablouri evaluate la mii de euro. De asemenea, Daraban a raportat disponibilități bancare de peste un milion de euro, păstrate în conturi în mai multe valute.