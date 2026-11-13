Card educațional pentru elevi și preșcolari. Când intră banii și cine beneficiază de sprijin

Programul card educațional 2026-2027 oferă un sprijin financiar de 500 de lei copiilor din familii defavorizate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că banii vor fi virați în luna noiembrie. În aceeași perioadă vor fi emise și cardurile pentru noii beneficiari. Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat care îndeplinesc condițiile legale.

Sumele aferente programului card educațional pentru anul școlar 2026-2027 urmează să fie virate în luna noiembrie, conform calendarului anunțat de autorități. Fiecare copil care îndeplinește condițiile legale beneficiază de acest sprijin financiar o singură dată pe an școlar.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, într-un răspuns pentru Edupedu, că alimentarea cardurilor este programată pentru noiembrie. În aceeași lună vor fi emise și cardurile destinate noilor beneficiari.

Părinții care au primit deja un card educațional nu trebuie să solicite emiterea altuia. Cardurile existente pot fi utilizate în continuare, după încărcarea sumelor aferente noului an școlar.

Programul este reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2023. Finanțarea este asigurată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Ajutorul financiar este destinat copiilor din familii defavorizate, înscriși în anumite forme de învățământ de stat. Acordarea sprijinului depinde de îndeplinirea criteriilor sociale și de venit stabilite prin legislație.

Pot beneficia de cei 500 de lei următoarele categorii:

Preșcolarii din învățământul de stat , proveniți din familii care îndeplinesc condițiile pentru sprijinul educațional destinat copiilor defavorizați.

Elevii din învățământul primar de stat , inclusiv cei din clasa pregătitoare, dacă familia respectă plafonul de venit.

Elevii din învățământul gimnazial de stat, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Elevii de liceu nu sunt incluși în programul care acordă sprijinul de 500 de lei. De asemenea, înscrierea într-o unitate de învățământ particular nu oferă automat dreptul la acest ajutor.

Suma este acordată individual, pentru fiecare copil eligibil. Astfel, o familie cu doi copii care îndeplinesc condițiile poate primi 1.000 de lei într-un an școlar.

De exemplu, sprijinul poate fi acordat pentru un copil din clasa pregătitoare și unul din clasa a III-a. Condiția este ca ambii să fie eligibili.

Acordarea cardului educațional depinde de situația financiară a familiei, iar criteriile diferă în funcție de nivelul de învățământ.

Pentru elevii din clasele pregătitoare–VIII, venitul mediu net lunar pe membru de familie reprezintă principalul criteriu financiar. Acesta nu trebuie să depășească 50% din salariul minim brut pe țară, potrivit regulilor programului.

La un salariu minim brut de 4.050 de lei, plafonul calculat potrivit acestui criteriu este de 2.025 de lei. Verificarea veniturilor se raportează la luna iulie a fiecărui an.

Calculul ia în considerare veniturile întregii familii și numărul membrilor acesteia. Prin urmare, eligibilitatea nu este stabilită exclusiv pe baza salariului unuia dintre părinți.

Pentru preșcolari se aplică reguli specifice sprijinului educațional destinat copiilor din familii defavorizate.

Sunt vizate familiile care au stabilit dreptul la alocația pentru susținerea familiei, conform criteriilor programului. Acest drept poate fi luat în considerare inclusiv atunci când plata este suspendată.

Cardul educațional poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea produselor necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Sumele încărcate nu pot fi cheltuite pentru orice tip de cumpărături.

Printre produsele care pot fi achiziționate se numără:

Rechizite școlare și articole de papetărie;

Ghiozdane și materiale educaționale;

Îmbrăcăminte necesară frecventării școlii sau grădiniței;

Încălțăminte pentru copii;

Îmbrăcăminte și încălțăminte pentru activități sportive.

Cardul nu funcționează asemenea unui card bancar obișnuit. Beneficiarii nu pot retrage numerar de la bancomat și nu pot utiliza banii în alte scopuri.

Plățile sunt permise numai pentru produsele eligibile, în magazinele afiliate programului.

Cardurile educaționale sunt acceptate exclusiv de comercianții care au încheiat parteneriate cu furnizorii acestor tichete sociale. Disponibilitatea plății diferă în funcție de emitent și de localitate.

Printre furnizorii de carduri se numără Edenred, Up și Pluxee. Fiecare dispune de propria rețea de comercianți afiliați.

În aceste rețele pot fi incluse librării, papetării și magazine specializate în produse pentru copii. De asemenea, pot participa comercianți care vând îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane și materiale educaționale.

Unele magazine comercializează și manuale sau alte produse necesare activităților școlare. Totuși, simpla existență a acestor produse nu garantează acceptarea cardului.

Beneficiarii trebuie să verifice dacă magazinul este afiliat furnizorului care a emis cardul educațional.

Utilizarea cardurilor educaționale nu este limitată la librării și papetării, deoarece programul permite și achiziționarea articolelor vestimentare eligibile.

Mai mulți beneficiari au relatat, pe forumuri și în grupuri de Facebook, că au efectuat cumpărături în hipermarketuri. Au fost menționate și magazine precum Pepco, Sinsay, CCC, Kik sau Deichmann.

Aceste experiențe nu înseamnă însă că toate magazinele respectivelor lanțuri acceptă cardurile educaționale. Acceptarea depinde de afilierea fiecărei unități comerciale și de emitentul cardului.

Lista magazinelor partenere poate fi diferită de la o localitate la alta. Prin urmare, beneficiarii trebuie să consulte informațiile actualizate oferite de furnizor.

Verificarea poate fi făcută pe site-urile oficiale Edenred, Up și Pluxee sau prin aplicațiile acestora. Astfel, părinții pot identifica magazinele în care pot utiliza cei 500 de lei pentru produsele eligibile.