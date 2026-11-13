ANAF schimbă Spațiul Privat Virtual. Ce trebuie să știe contribuabilii despre noul portal

ANAF pregătește lansarea parțială a noului portal digital pe 26 noiembrie 2026. Prima etapă include pagina oficială refăcută și o versiune modernizată a Spațiului Privat Virtual (SPV). Schimbările îi vizează pe contribuabilii care comunică online cu Fiscul. Implementarea completă a platformei se va realiza treptat.

ANAF va pune la dispoziția contribuabililor noua pagină oficială și o versiune actualizată a Spațiului Privat Virtual. Lansarea este programată pentru 26 noiembrie 2026.

Președintele instituției, Adrian Nica, a confirmat pentru Economedia că portalul va fi lansat doar parțial. Celelalte componente ale proiectului vor fi introduse în etapele următoare.

Spațiul Privat Virtual este utilizat de contribuabili pentru comunicarea electronică cu administrația fiscală. Prin intermediul acestuia, persoanele fizice și juridice pot primi documente și informații despre obligațiile fiscale.

Serviciul permite și accesarea unor instrumente electronice puse la dispoziție de Fisc. Utilizarea SPV este gratuită, iar platforma este disponibilă permanent.

Modernizarea portalului ANAF presupune introducerea treptată a unor funcționalități destinate simplificării interacțiunii dintre contribuabili și administrația fiscală.

Pentru lansarea din 26 noiembrie au fost confirmate două componente. Este vorba despre noua pagină a instituției și versiunea modernizată a SPV.

Autoritățile nu au prezentat încă lista completă a serviciilor care vor putea fi utilizate de la această dată. De asemenea, nu a fost comunicat un calendar pentru finalizarea întregului proiect.

Prin urmare, contribuabilii nu au deocamdată confirmarea că toate funcționalitățile anunțate anterior vor fi disponibile imediat după lansare.

Proiectul de modernizare a serviciilor digitale includea inițial mai multe instrumente menite să faciliteze relația contribuabililor cu Fiscul.

În luna mai, ANAF anunțase că noul portal urma să fie lansat în timpul verii. Printre funcționalitățile prezentate atunci se numărau o interfață simplificată și extinderea serviciilor disponibile în SPV.

Proiectul prevedea și introducerea formularelor inteligente, parțial precompletate. Contribuabilii ar fi urmat să beneficieze de programări online și de posibilitatea organizării unor videoconferințe cu reprezentanții administrației fiscale.

Termenul anunțat inițial nu a fost respectat. Instituția a optat ulterior pentru implementarea etapizată a platformei.

Până în prezent, nu a fost precizat care dintre aceste instrumente suplimentare vor funcționa începând cu 26 noiembrie.

Modernizarea platformei presupune și introducerea unei secțiuni dedicate sesizărilor transmise de utilizatori. Aceasta va permite contribuabililor să semnaleze problemele întâmpinate în utilizarea serviciilor electronice.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că noul site va include posibilitatea transmiterii observațiilor și reclamațiilor.

Instituția intenționează să publice problemele raportate de contribuabili. Totodată, ar urma să prezinte programul stabilit pentru soluționarea acestora.

Nu a fost confirmat dacă secțiunea de feedback va putea fi accesată chiar din prima zi a lansării parțiale.

Lansarea etapizată a platformei înseamnă că anumite servicii electronice ar putea deveni disponibile ulterior actualizării interfeței.

Contribuabilii trebuie să urmărească în continuare documentele și mesajele primite prin conturile SPV utilizate în prezent. Această recomandare rămâne valabilă până la comunicarea oficială a funcționalităților noului portal.

Eventualele dificultăți privind accesarea conturilor sau autentificarea trebuie verificate prin canalele oficiale ale instituției.

Data de 26 noiembrie reprezintă noul termen stabilit după amânarea lansării programate inițial pentru vară. La această dată va începe implementarea noului portal, fără ca întregul proiect de digitalizare să fie finalizat.