Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru încălzirea locuințelor din Râmnicu Vâlcea în iarna 2026–2027
SURSA FOTO: Dreamstime - Guvernul României
Locuitorii din Râmnicu Vâlcea vor depinde în această iarnă de un nou sistem de producere a energiei termice, după renunțarea la vechiul CET pe cărbune.
Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru încălzirea locuințelor din Râmnicu Vâlcea în iarna 2026–2027
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Banii sunt destinați asigurării continuității serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în sezonul rece 2026–2027.
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea gazelor naturale necesare producerii energiei termice în noile cazane cu apă fierbinte. Acestea au fost achiziționate prin Programul Termoficare, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Râmnicu Vâlcea trece de la încălzirea pe cărbune la gaze naturale
Măsura are ca scop asigurarea unei tranziții continue și sigure de la vechiul CET pe cărbune la noul sistem de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale, în contextul scăderii semnificative a temperaturilor.
Guvernul precizează că bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea nu dispune de resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente furnizării agentului termic către populație în sezonul rece 2026–2027.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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