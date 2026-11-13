Râmnicu Vâlcea trece de la încălzirea pe cărbune la gaze naturale

Locuitorii din Râmnicu Vâlcea vor depinde în această iarnă de un nou sistem de producere a energiei termice, după renunțarea la vechiul CET pe cărbune.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Banii sunt destinați asigurării continuității serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în sezonul rece 2026–2027.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea gazelor naturale necesare producerii energiei termice în noile cazane cu apă fierbinte. Acestea au fost achiziționate prin Programul Termoficare, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Măsura are ca scop asigurarea unei tranziții continue și sigure de la vechiul CET pe cărbune la noul sistem de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale, în contextul scăderii semnificative a temperaturilor.

Guvernul precizează că bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea nu dispune de resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente furnizării agentului termic către populație în sezonul rece 2026–2027.