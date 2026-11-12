Rusia și-a dublat exporturile de motorină în luna octombrie, după înțelegerea anunțată de Donald Trump și Vladimir Putin la data de 9 octombrie. Livrările au crescut către Brazilia, Turcia și alte piețe, dar nu au ajuns în SUA.

Eforturile administrației americane de a reduce prețurile la motorină au contribuit la creșterea exporturilor rusești de acest combustibil. În luna octombrie, Rusia și-a dublat livrările de motorină comparativ cu luna precedentă, însă niciuna dintre aceste livrări nu a ajuns pe piața din SUA, în pofida deciziei președintelui american Donald Trump de a ridica sancțiunile impuse Rusiei în sectorul combustibililor.

Datele furnizate de firma de analiză Kpler arată că Rusia a exportat în octombrie 271.000 de barili de motorină pe zi, față de 135.000 de barili pe zi în septembrie. Creșterea a avut loc după ce SUAau exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești și după ce, la 9 octombrie, Trump a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin, care viza furnizarea imediată a unor cantități mai mari de combustibil pe piețele americană și internațională.

Deși motorina rusească nu a ajuns încă în SUA, exporturile către Brazilia, Turcia și alte regiuni ale lumii au crescut.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Financial Times (FT) că suplimentarea cantităților de motorină rusească disponibile pe piața internațională ar trebui să contribuie la reducerea prețurilor pentru consumatorii americani, în conformitate cu înțelegerea dintre Trump și Putin.

Potrivit oficialului american, acordul urmărește să crească oferta de motorină la nivel mondial, ceea ce ar urma să ducă la scăderea prețurilor atât în SUA, cât și în alte țări.

În ultimele săptămâni, cel puțin două petroliere care aveau inițial ca destinație SUA și-au schimbat ruta. Datele de monitorizare a traficului maritim arată că un singur petrolier încărcat cu motorină rusească se află în largul coastei de est a SUA, în așteptarea unui cumpărător.

Oficialul de la Casa Albă citat de FT a precizat că negocierile cu proprietarul navei Agioi Fanendes sunt în desfășurare.

Richard Bronze, șeful departamentului de geopolitică din cadrul firmei de consultanță Energy Aspects, a declarat că datele companiei indică exporturi rusești de motorină de 120.000 de barili pe zi în septembrie și de 260.000 de barili pe zi în octombrie. Prin comparație, media exporturilor pentru lunile octombrie din ultimii cinci ani a fost de aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Potrivit lui Richard Bronze, creșterea exporturilor din ultimele două luni reflectă capacitatea rafinăriilor rusești de a-și majora producția, pe fondul unei pauze în atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Acesta a apreciat că principalul factor care a contribuit la această evoluție a fost presiunea exercitată de SUA și anunțul președintelui Trump privind un armistițiu energetic.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au fost reluate la 30 octombrie, după o pauză de două săptămâni. În același timp, Rusia a prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie interdicția privind exporturile de motorină, cu anumite excepții, potrivit vicepremierului Alexander Novak.

În aceste condiții, Richard Bronze estimează că exporturile rusești de motorină vor înregistra niveluri foarte scăzute în lunile următoare.