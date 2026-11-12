Creșterea costului vieții îi determină pe români să fie mai atenți la cheltuieli și să caute alternative pentru gestionarea bugetului personal. Printre acestea se numără serviciile de tip „Buy Now, Pay Later” (BNPL), care permit amânarea plății cumpărăturilor. Într-un interviu acordat Capital.ro, Raul Durma, General Manager PayPo România, a explicat de ce consumatorii aleg această metodă și cum ar putea evolua piața în următorii ani.

Plata amânată devine o opțiune pentru consumatorii care doresc să își organizeze cheltuielile în funcție de veniturile disponibile. Motivele pot varia de la păstrarea unor sume pentru alte nevoi până la posibilitatea de a verifica produsele înainte de achitarea lor.

Potrivit estimărilor prezentate de PayPo, serviciile BNPL reprezintă aproximativ 4% din volumul comerțului online din România, iar această pondere s-ar putea dubla în următorii trei ani.

Raul Durma a explicat, pentru Capital.ro, cum influențează costul vieții deciziile de cumpărare și ce schimbări anticipează în comportamentul consumatorilor.

Capital.ro: Serviciile de tip „Buy Now, Pay Later” (BNPL), care permit cumpărătorilor să achiziționeze produse și să le plătească ulterior, câștigă teren în România. În ce măsură această tendință reflectă dorința consumatorilor de a-și gestiona mai flexibil bugetul și în ce măsură poate indica dificultăți financiare?

Raul Durma: Creșterea popularității serviciilor de tip Buy Now, Pay Later în România reflectă, în primul rând, o schimbare a comportamentului consumatorilor și o preferință tot mai mare pentru soluții de plată flexibile și transparente. Consumatorii caută instrumente care să le ofere mai mult control asupra bugetului personal și să îi ajute să își planifice mai eficient cheltuielile. Nu privim popularitatea serviciilor BNPL ca pe un indicator al dificultăților financiare, ci mai degrabă ca pe o evoluție firească a modului în care oamenii aleg să își plătească cumpărăturile.

În cazul PayPo, accesul la serviciu este condiționat de o evaluare a eligibilității, fiecare solicitare fiind analizată individual, iar rezultatul poate fi inclusiv refuzul finanțării. Clienții eligibili pot achita cumpărăturile în termen de 30 de zile, fără costuri suplimentare. În funcție de rezultatul evaluării, aceștia pot avea și opțiunea de a plăti în 4, 5 sau 6 rate, cu dobândă, păstrând însă posibilitatea de a achita integral suma în primele 30 de zile, fără niciun cost suplimentar.

Flexibilitatea este susținută de mecanisme care încurajează utilizarea responsabilă a serviciului. PayPo stabilește limite de finanțare personalizate și flexibile, ajustate inclusiv în funcție de comportamentul de plată al clienților. În cazul neachitării obligațiilor la scadență, conturile sunt blocate automat, împiedincând efectuarea unor noi cumpărături. Totodată, numărul ratelor este corelat cu valoarea achiziției, astfel încât obligațiile lunare de plată să fie proporționale cu suma finanțată și să nu exercite o presiune excesivă asupra bugetului clientului. Această abordare este completată de aplicația mobilă PayPo, prin intermediul căreia clienții pot verifica oricând limitele disponibile, sumele de plată și termenele scadente, având totodată posibilitatea de a alege modalitatea de rambursare.

Pentru PayPo, este esențial ca fiecare client să beneficieze de o limită de finanțare adaptată propriului profil de risc, pe care să o poată utiliza atunci când consideră oportun, fără a fi încurajat să își asume obligații financiare care depășesc posibilitățile sale. Ne dorim să construim relații pe termen lung cu clienții noștri, bazate pe încredere, predictibilitate și un comportament financiar responsabil.

Capital.ro: În contextul creșterii costului vieții, ați observat o schimbare a motivelor pentru care românii aleg să amâne plata cumpărăturilor? Există persoane care folosesc această metodă pentru că nu își permit să achite integral produsele în momentul achiziției?

Raul Durma: Creșterea costului vieții îi determină pe consumatori să fie mai atenți la modul în care își planifică cheltuielile și să caute soluții care să le ofere mai multă flexibilitate financiară. Din această perspectivă, plata amânată poate fi un instrument util pentru gestionarea bugetului, fără ca utilizarea acesteia să indice neapărat existența unor dificultăți financiare.

Motivele pentru care consumatorii aleg serviciile BNPL pot fi diverse: de la dorința de a păstra lichidități disponibile pentru alte cheltuieli, până la posibilitatea de a corela momentul plății cu încasarea veniturilor sau de a beneficia de o perioadă suplimentară pentru a evalua produsele achiziționate înainte de a le achita. Desigur, există și consumatori care preferă să distribuie costul unei achiziții pe o anumită perioadă, în loc să achite întreaga sumă în momentul cumpărării. Important este ca această flexibilitate să fie acordată în funcție de capacitatea individuală de rambursare, și nu doar de dorința de a cumpăra.

La PayPo, fiecare solicitare de finanțare este evaluată individual, inclusiv prin verificarea istoricului de credit la Biroul de Credit. Limitele de finanțare sunt flexibile și adaptate profilului individual de risc și comportamentului de plată al fiecărui client. Astfel, ne asigurăm că flexibilitatea oferită clienților este însoțită de o evaluare permanentă a eligibilității, astfel încât aceștia să poată utiliza serviciul în mod responsabil, fără a pune o presiune suplimentară asupra bugetului personal.

Capital.ro: Potrivit estimărilor prezentate de PayPo, serviciile BNPL reprezintă aproximativ 4% din volumul comerțului online din România, iar această pondere s-ar putea dubla în următorii trei ani. Care sunt principalele obstacole în dezvoltarea pieței și ce schimbări anticipați în comportamentul consumatorilor români?

Raul Durma: Considerăm că piața serviciilor BNPL din România are un potențial semnificativ de creștere, susținut atât de dezvoltarea comerțului electronic, cât și de schimbarea preferințelor consumatorilor, care se orientează tot mai mult către soluții de plată flexibile și simple.

Unul dintre principalii factori care vor influența ritmul de dezvoltare este viteza tranziției de la plata ramburs la soluțiile BNPL. Plata ramburs rămâne o opțiune familiară pentru mulți consumatori români, însă credem că adoptarea soluțiilor BNPL se va accelera pe măsură ce aceștia vor descoperi avantajele suplimentare pe care le oferă: posibilitatea de a verifica produsele înainte de a le plăti, returnarea acestora fără a-și bloca propriile fonduri și flexibilitatea de a efectua plata în termen de 30 de zile, fără costuri suplimentare.

Alți factori importanți sunt nivelul de informare și încredere al consumatorilor, extinderea disponibilității soluțiilor BNPL în magazinele online și integrarea cât mai simplă a acestora în procesul de finalizare a comenzii. Totodată, evoluția cadrului de reglementare european va contribui la consolidarea standardelor de transparență și protecție a consumatorilor, susținând dezvoltarea sustenabilă a pieței. Ne așteptăm ca utilizatorii să se familiarizeze tot mai mult cu plata amânată și să o integreze în obiceiurile lor curente de cumpărare, nu doar pentru achizițiile de valoare mare, ci și pentru cumpărăturile obișnuite.

În opinia noastră, principala oportunitate pentru serviciile BNPL în România nu constă în înlocuirea creditării tradiționale, ci în transformarea unei părți importante a plăților ramburs în tranzacții digitale mai simple, flexibile și mai ușor de gestionat. Această schimbare ar putea deveni unul dintre principalii factori care vor contribui la creșterea ponderii soluțiilor BNPL în comerțul online în următorii ani.