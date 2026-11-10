Tarifele la apă și canalizare diferă semnificativ în România. Cât plătesc consumatorii în noiembrie 2026

Tarifele la apă și canalizare din România înregistrează diferențe importante în noiembrie 2026, în funcție de localitate și de operatorul care furnizează serviciile. Media națională a ajuns la 16,55 lei pe metru cub, fără TVA, însă în unele zone consumatorii plătesc de peste două ori mai mult decât în altele. Ploieștiul continuă să aibă cel mai redus tarif din țară, în timp ce Bucureștiul se menține printre orașele cu prețuri accesibile. La polul opus, mai mulți operatori aplică tarife care depășesc considerabil media națională.

Tarifele la apă și canalizare din România prezintă diferențe considerabile în noiembrie 2026, potrivit centralizării realizate de News.ro – Tarife Apă, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și de operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

La nivel național, tariful mediu cumulat pentru furnizarea apei potabile și serviciile de canalizare este de 16,55 lei pe metru cub, fără TVA. În anumite localități, costurile sunt cu aproape 40% mai mici decât această valoare, în timp ce în alte zone depășesc media cu peste 40%.

Analiza cuprinde 53 de poziții tarifare, dintre care 25 au valori inferioare mediei naționale, iar celelalte 28 se situează peste acest nivel. Distribuția arată că majoritatea tarifelor analizate depășesc valoarea medie, deși diferența dintre cele două categorii este relativ redusă.

Între cel mai mic și cel mai mare tarif cumulat există o diferență de 13,21 lei pentru fiecare metru cub. Astfel, consumatorii din zona cu cel mai ridicat tarif achită de peste două ori suma plătită de cei care beneficiază de cel mai mic preț pentru aceleași categorii de servicii.

Ploieștiul își menține prima poziție în clasamentul localităților cu cele mai mici tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare, costul serviciilor furnizate de Apa Nova Ploiești fiind semnificativ inferior mediei naționale.

Tariful aplicat consumatorilor este de 10,02 lei pe metru cub, fără TVA, ceea ce reprezintă o diferență de 6,53 lei față de media de 16,55 lei. Exprimat procentual, prețul din Ploiești este cu 39,5% mai redus decât valoarea medie calculată la nivelul țării.

Pe locul următor se situează Chiajna, din județul Ilfov, unde operatorul Veolia România percepe un tarif cumulat de 11,05 lei pe metru cub. Acesta este cu 33,2% mai mic decât media națională. Operatorul Aquatorontal, din județul Timiș, ocupă următoarea poziție, cu un tarif de 11,36 lei pe metru cub, situat cu 31,4% sub medie.

În categoria localităților cu prețuri reduse intră și Borș, din județul Bihor, unde tariful cumulat este de 12,21 lei pe metru cub. La Chitila, consumatorii achită 12,65 lei, iar în Popești-Leordeni, 12,66 lei pe metru cub. Toate aceste tarife sunt cu peste 23% inferioare mediei naționale.

Bucureștiul continuă să se numere printre orașele în care serviciile de alimentare cu apă și canalizare au tarife inferioare mediei naționale, diferența fiind de aproape o cincime față de valoarea calculată pentru noiembrie 2026.

Mai exact, tariful cumulat aplicat în Capitală este cu 18,7% sub media națională de 16,55 lei pe metru cub. Această diferență menține Bucureștiul în categoria orașelor cu prețuri relativ reduse pentru serviciile de apă potabilă și canalizare.

La capătul superior al clasamentului tarifelor la apă și canalizare se află Călărașiul, unde operatorul ECOAQUA aplică cel mai mare preț cumulat dintre cele 53 de poziții analizate.

Consumatorii deserviți de acest operator plătesc 23,23 lei pe metru cub, fără TVA. Tariful depășește media națională cu 6,68 lei, echivalentul unei diferențe procentuale de 40,3%.

Vasluiul ocupă următoarea poziție, prin operatorul AQUAVAS, care percepe 21,49 lei pe metru cub. Valoarea este cu 29,8% mai mare decât media națională. În Iași, APAVITAL aplică un tarif cumulat de 21,17 lei pe metru cub, cu 27,9% peste nivelul mediu.

Prețuri ridicate sunt practicate și de Compania Județeană Apa Serv din județul Neamț, unde tariful ajunge la 20,72 lei pe metru cub, cu 25,2% peste medie. În Galați, costul cumulat al serviciilor este de 20,46 lei pe metru cub, depășind media națională cu 23,6%.

În Mediaș, tariful este de 20,31 lei pe metru cub, cu 22,7% mai mare decât media. Tot peste pragul de 20 de lei se situează și zona deservită de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița, unde consumatorii achită 20,24 lei pe metru cub, cu 22,3% peste valoarea medie națională.

În cazul altor operatori regionali, tarifele la apă și canalizare sunt mai apropiate de media națională, diferențele fiind de numai câteva procente în anumite zone.

În Constanța, operatorul RAJA practică un tarif cumulat de 17,08 lei pe metru cub, cu 3,2% peste media națională. La Arad, consumatorii plătesc 17,19 lei pe metru cub, ceea ce reprezintă o diferență de 3,9% față de medie.

În zona administrată de Apă-Canal Ilfov, tariful ajunge la 17,10 lei pe metru cub, fiind cu 3,3% mai mare decât nivelul mediu înregistrat în noiembrie.

În schimb, Brașovul se află sub media națională, cu un tarif cumulat de 15,34 lei pe metru cub. Diferența este de 7,3% în favoarea consumatorilor din această zonă.

Pentru localitățile deservite de Compania de Apă Someș, inclusiv Cluj-Napoca, tariful este de 14,59 lei pe metru cub, cu 11,9% sub media națională.

Costuri și mai reduse sunt înregistrate în Sibiu, unde serviciile de apă și canalizare ajung la 13,70 lei pe metru cub, cu 17,2% sub medie. În Oradea, tariful cumulat este de 13,56 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă un nivel cu 18,1% inferior mediei naționale.

Situația tarifelor practicate de operatorii serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare este actualizată lunar, astfel încât diferențele dintre localități să poată fi urmărite în raport cu media națională.

Platforma dedicată permite consultarea tarifelor cumulate aplicate în diferite zone ale României și compararea acestora cu valoarea medie calculată la nivel național. Datele sunt prezentate în funcție de operatorii analizați, oferind o imagine asupra diferențelor de preț existente între localități.