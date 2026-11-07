Prețuri carburanți sâmbătă, 7 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină în weekend. Cele mai mici tarife
SURSA FOTO: Dreamstime - Benzină, motorină, carburanți
Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile la benzină, motorină și GPL înregistrate sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Cele mai mici prețuri la benzină și motorină au fost raportate în Târgoviște și Eforie Nord, iar în principalele cinci orașe ale țării tarifele diferă ușor de la o localitate la alta.
Prețuri carburanți sâmbătă, 7 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină în weekend
Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină a fost înregistrat la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Benzina costa 9,77 lei pe litru. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.
În cazul motorinei, cel mai mic preț a fost raportat la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Un litru de motorină costa 10,75 lei. Stația se află pe DN39, la numărul 905350.
Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară
Peco Online a publicat și prețurile minime la benzină, motorină și GPL din primele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.
În București, benzina avea un preț minim de 9,87 lei pe litru, motorina costa cel puțin 10,86 lei pe litru, iar GPL-ul era disponibil de la 4,64 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, prețul minim al benzinei era de 9,87 lei pe litru, în timp ce motorina costa 10,85 lei pe litru. GPL-ul putea fi cumpărat cu minimum 4,69 lei pe litru.
În Timișoara, benzina avea un preț minim de 9,85 lei pe litru, motorina costa 10,83 lei pe litru, iar GPL-ul ajungea la 4,71 lei pe litru.
La Iași, cele mai mici prețuri erau de 9,87 lei pe litru pentru benzină, 10,86 lei pe litru pentru motorină și 4,71 lei pe litru pentru GPL.
În Constanța, benzina costa minimum 9,87 lei pe litru, motorina avea un preț minim de 10,86 lei pe litru, iar GPL-ul putea fi găsit la 4,69 lei pe litru.
|Oraș
|Benzină (lei/litru)
|Motorină (lei/litru)
|GPL (lei/litru)
|București
|9,87
|10,86
|4,64
|Cluj-Napoca
|9,87
|10,85
|4,69
|Timișoara
|9,85
|10,83
|4,71
|Iași
|9,87
|10,86
|4,71
|Constanța
|9,87
|10,86
|4,69
Astfel, dintre cele cinci orașe analizate, cel mai mic preț la benzină era în Timișoara, de 9,85 lei pe litru. Tot în Timișoara se înregistra și cel mai mic preț la motorină, de 10,83 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, cel mai redus tarif era în București, unde un litru costa 4,64 lei.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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