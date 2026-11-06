Prețuri carburanți vineri, 6 noiembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din România. Cele mai mici tarife

Prețurile la benzină, motorină și GPL înregistrează valori diferite de la un oraș la altul, iar șoferii pot găsi tarife mai mici în anumite stații de alimentare. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile carburanților practicate vineri, 6 noiembrie 2026, inclusiv cele mai mici valori identificate la nivel național și în principalele orașe din țară.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România era disponibilă vineri, 6 noiembrie, la o stație Socar din Oradea, județul Bihor. Prețul afișat era de 9,85 lei pe litru. Stația este situată pe Bulevardul Decebal, nr. 42.

În cazul motorinei, cel mai mic preț identificat de platformă era de 10,75 lei pe litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Aceasta se află pe DN39, cod poștal 905350.

Prin urmare, cele mai mici prețuri identificate la nivel național pentru cei doi carburanți erau de 9,85 lei pe litru pentru benzină și 10,75 lei pe litru pentru motorină.

Platforma a publicat și un clasament al celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din România. Comparația vizează primele cinci orașe ale țării în funcție de numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină era de 9,87 lei, în timp ce motorina costa cel puțin 10,86 lei pe litru. GPL-ul putea fi cumpărat cu 4,64 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,87 lei pe litru, iar motorina se găsea la cel puțin 10,86 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic tarif era de 4,69 lei pe litru.

La Timișoara, șoferii puteau găsi benzină la 9,85 lei pe litru și motorină la 10,83 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,71 lei pe litru.

În Iași, benzina costa cel puțin 9,87 lei pe litru, iar motorina ajungea la 10,86 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț afișat era de 4,71 lei pe litru.

În Constanța, cele mai mici prețuri erau de 9,87 lei pe litru pentru benzină, 10,86 lei pentru motorină și 4,69 lei pentru GPL.

Situația prețurilor minime în cele cinci orașe, potrivit datelor Peco Online din 6 noiembrie 2026:

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,87 10,86 4,64 Cluj-Napoca 9,87 10,86 4,69 Timișoara 9,85 10,83 4,71 Iași 9,87 10,86 4,71 Constanța 9,87 10,86 4,69

Datele arată că Timișoara avea cel mai mic preț al benzinei dintre cele cinci orașe analizate, respectiv 9,85 lei pe litru. Tot aici era înregistrat și cel mai mic tarif pentru motorină, de 10,83 lei pe litru.