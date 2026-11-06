Serviciul Bolt Taxi, lansat și în România. Pasagerii de la Otopeni vor putea comanda taxiuri clasice, autorizate în aplicația Bolt

Bolt va introduce categoria Bolt Taxi în România în a doua jumătate a lunii noiembrie, printr-un proiect-pilot desfășurat la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Compania a încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi și va integra inițial un număr limitat de mașini în aplicație. Noul serviciu va funcționa separat de transportul alternativ.

Compania Bolt va lansa în România o nouă categorie de transport, denumită Bolt Taxi, prin care pasagerii vor putea comanda taxiuri autorizate direct din aplicația utilizată în prezent pentru serviciile de transport alternativ.

Lansarea va avea loc în a doua jumătate a lunii noiembrie, inițial sub forma unui proiect-pilot organizat la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. Pentru implementarea serviciului, compania a încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi, urmând să introducă în aplicație un număr limitat de autoturisme.

Noua categorie se adresează în special pasagerilor care ajung pe aeroport și doresc să comande un taxi autorizat fără să fie nevoiți să utilizeze o aplicație separată. Mașinile vor putea prelua clienții din zonele aeroportului special amenajate pentru taxiuri.

Serviciul va apărea distinct în aplicație, astfel încât utilizatorii să poată face diferența între taxiurile autorizate și mașinile care efectuează curse prin intermediul serviciului de ride-hailing.

Bolt a explicat pentru Economica.net că noua categorie va avea propriul mecanism de tarifare, diferit de cel utilizat în prezent pentru transportul alternativ. Compania a precizat că pasagerii vor putea vedea un interval estimativ de preț înainte de comandă, însă costul final va fi stabilit de aparatul de taxat.

„Pasagerii vor avea o categorie separată, Bolt Taxi, disponibilă în aplicație. Tariful pentru această categorie va fi afișat sub forma unui interval de preț, costul final al cursei fiind stabilit de taximetru la încheierea acesteia. Categoria va facilita preluarea pasagerilor din zonele dedicate taxiurilor. Pentru lansarea pilotului, Bolt a încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi, urmând a integra un număr limitat de mașini”, a transmis Bolt.

Un element important al noului serviciu îl reprezintă modul în care va fi calculat tariful. Spre deosebire de cursele de transport alternativ, pentru care utilizatorii cunosc prețul înainte de a accepta comanda, în cazul Bolt Taxi aplicația va afișa doar un interval estimativ.

Suma pe care pasagerul o va avea de achitat va fi cea înregistrată de aparatul de taxat la finalul călătoriei și înscrisă pe bonul fiscal. Prin urmare, valoarea afișată inițial în aplicație nu va reprezenta un tarif fix pentru întreaga cursă.

Compania a precizat că mecanismul de plată va ține cont de suma înregistrată de taximetru. Astfel, dacă utilizatorul optează pentru plata electronică prin intermediul aplicației, Bolt va debita exact valoarea înscrisă pe bonul fiscal.

Această modalitate de tarifare diferențiază Bolt Taxi de serviciul de ride-hailing disponibil deja pe platformă, unde prețul este comunicat înainte de efectuarea comenzii.

Introducerea categoriei Bolt Taxi este însoțită și de modificări ale condițiilor contractuale ale platformei. Potrivit prevederilor actualizate, aplicația va putea fi utilizată și de companiile de dispecerizare taxi, care vor avea posibilitatea să transmită solicitările de transport către șoferii disponibili.

Serviciul va funcționa în baza legislației care reglementează transportul în regim de taxi, fără să fie încadrat în categoria transportului alternativ. Cele două activități vor rămâne distincte din punct de vedere juridic și operațional.

Bolt a explicat că platforma își propune să ofere acces atât operatorilor de taxi, cât și companiilor care desfășoară activități de transport alternativ. Reprezentanții companiei au subliniat că aplicația va avea rolul de a intermedia legătura dintre pasageri și operatorii de transport, fără să înlocuiască regulile specifice fiecărui tip de serviciu.

Compania a precizat că intenționează să pună la dispoziția operatorilor și clienților o platformă prin care aceștia să poată alege tipul de transport de care au nevoie.

„Bolt este o aplicație multi-servicii, deschisă tuturor operatorilor de transport care doresc să-și digitalizeze activitatea. Intenția noastră este să oferim atât operatorilor, cât și pasagerilor, o platformă simplă și accesibilă, care să le permită să aleagă serviciul potrivit nevoilor lor. Serviciul de taxi va fi distinct de cel de ride-hailing pe care îl intermediem în prezent: fiecare va funcționa în baza propriilor reguli și a legislației specifice. Rolul Bolt rămâne strict acela de a pune la dispoziție o platformă digitală de intermediere, care facilitează conectarea dintre pasageri și operatorii de transport”, a mai precizat compania.

Introducerea categoriei Bolt Taxi în România extinde un model de servicii pe care compania îl utilizează deja pe alte piețe europene.

Potrivit informațiilor transmise de Bolt, utilizatorii pot comanda taxiuri autorizate prin intermediul aplicației și în Republica Moldova, Ungaria, Cipru, Italia și Danemarca.

La nivel internațional, Bolt are peste 200 de milioane de utilizatori în mai mult de 50 de țări și peste 600 de orașe din Europa și Africa. Platforma este utilizată de peste 4,5 milioane de șoferi la nivel mondial.

În România, compania este prezentă prin mai multe categorii de servicii. Pe lângă transportul la cerere, Bolt operează servicii de închiriere a trotinetelor electrice, livrare de mâncare prin Bolt Food și livrare de produse alimentare și nealimentare prin Bolt Market.

Compania are, de asemenea, o divizie de software development în România, care deservește subsidiarele Bolt din Europa.