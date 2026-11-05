Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air sosit de la Milano la București. Celulă de criză la Aeroportul Henri Coandă

O amenințare cu bombă a fost semnalată joi la bordul unui avion Wizz Air care a plecat de la Milano și a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. În urma incidentului, la nivelul aeroportului a fost constituită o celulă de criză, iar autoritățile urmează să desfășoare procedurile specifice unor astfel de situații.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații (SRI), turnul de control al Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost anunțat de echipajul aeronavei Wizz Air, sosită de la Milano, cu privire la existența unei amenințări cu bombă.

Avionul a aterizat la București joi, la ora 11:09. După primirea informației, la nivelul Aeroportului Henri Coandă a fost instituită o celulă de criză pentru gestionarea situației.

„Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, a anunțat, joi, SRI.

În urma amenințării, cei 182 de pasageri și cei 7 membri ai echipajului vor fi debarcați din aeronavă și conduși în terminalul aeroportului.

La fața locului vor fi desfășurate procedurile specifice în cazul unei amenințări cu bombă, potrivit informațiilor comunicate de SRI.

Incidentul a determinat activarea mecanismelor de gestionare a situațiilor de acest tip pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în timp ce autoritățile aplică măsurile prevăzute pentru verificarea amenințării.

Publicația Euronews notează că un nou val de amenințări cu bombă a vizat joi mai multe aeronave care efectuau curse în Europa. Printre incidente s-au numărat redirecționarea unui avion care zbura de la Dublin la Roma către Franța, amenințări raportate pentru zboruri spre Praga și Sofia, precum și alerte privind aeronave care aveau legătură cu aeroportul din Roma.

Un avion care efectua cursa Dublin-Roma a fost redirecționat către Franța, unde a fost escortat de aeronave militare, în urma unei suspiciuni privind existența unei amenințări cu bombă. Autoritățile franceze au anunțat că situația este monitorizată.

Forțele aeriene franceze au trimis avioane imediat după ce au fost informate despre amenințare. Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Évreux, iar cei 151 de pasageri și șase membri ai echipajului au fost duși într-un loc sigur. Echipele de geniști au ajuns la fața locului pentru verificări, a transmis premierul francez Sébastien Lecornu.

Potrivit site-urilor de monitorizare a zborurilor, aeronava redirecționată aparține companiei Aer Lingus, transportatorul național al Irlandei.

Meanwhile, no aircraft have departed from Rome Fiumicino Airport (FCO) in the past 30 minutes. The reason for the disruption is currently unknown. https://t.co/XVIgI6R1Pa — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026

În Italia, presa locală a relatat despre amenințări cu bombă raportate pentru două zboruri cu legătură cu Roma și Milano. Un avion care venea de la Helsinki și avea ca destinație capitala Italiei a aterizat în siguranță, fiind escortat de avioane militare italiene.

Totodată, platforma Flightradar24 a semnalat că nicio aeronavă nu a mai decolat de pe aeroportul Roma Fiumicino, precizând că motivul perturbării activității aeroportuare nu era cunoscut.

O purtătoare de cuvânt a companiei Finnair a confirmat că a fost primită o amenințare cu bombă și în cazul unui zbor de la Helsinki la Viena, operat de compania Jettime. Aeronava a aterizat în capitala Austriei fără incidente.

În Cehia, poliția a anunțat că patru zboruri cu destinația Praga au fost vizate de amenințări cu bombă. Autoritățile aeroportuare se pregăteau pentru aterizarea aeronavelor.

Și Bulgaria a raportat amenințări cu bombă împotriva a trei zboruri Ryanair care se îndreptau joi către capitala Sofia. Două dintre avioane, care decolaseră din Copenhaga și Madrid, au ajuns la destinație. Al treilea, care venea de la Londra, a fost redirecționat către Plovdiv, potrivit Ministerului Transporturilor.

Incidentele de joi au avut loc la numai două zile după ce aproximativ zece zboruri europene au fost vizate de amenințări cu bombă. Evenimentele de marți au dus la închiderea temporară a unui aeroport din Varșovia și la ridicarea de la sol a unor aeronave militare italiene.

Guvernul britanic a descris amenințările raportate marți drept alerte false, lansate cu intenții răuvoitoare.

Poliția din Cehia a anunțat că patru aeronave care se îndreptau spre Praga au primit amenințări cu bombă joi, iar autoritățile se pregăteau pentru aterizarea acestora.

Potrivit unui mesaj publicat de poliție pe platforma X, credibilitatea amenințărilor a fost evaluată ca fiind scăzută. Cu toate acestea, autoritățile au precizat că tratează situația cu seriozitate și că au fost activate toate măsurile de securitate necesare.

„În urma primirii unei amenințări privind amplasarea unor dispozitive explozive improvizate la bordul a patru aeronave care se îndreptau spre Praga, ne pregătim, împreună cu colegii de la Aeroportul din Praga, pentru aterizarea acestora. Evaluăm credibilitatea amenințărilor ca fiind scăzută. Cu toate acestea, nu subestimăm amenințarea, motiv pentru care au fost activate toate măsurile de securitate necesare, cu un impact minim asupra pasagerilor și a operațiunilor aeroportuare. După aterizare, toate aeronavele vor fi supuse unor verificări pirotehnice”, au transmis reprezentanții poliției.

Postarea poate fi vizualizată aici.

1/2 Po obdržení výhružky o uložení nástražného výbušného systému na palubě 4 letadel mířících do Prahy se s kolegy z @PragueAirport připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhružek hodnotíme jako nízkou. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 5, 2026

Mai multe aeronave care efectuau curse internaționale au fost vizate de amenințări cu bombă. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, incidentele au implicat zboruri operate de Aer Lingus, Ryanair, LOT Polish Airlines, Wizz Air și Finnair. Printre aeronavele afectate se numără: