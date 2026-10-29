George Simion spune că ar putea fi arestat și acuză o operațiune împotriva AUR: Vor să ne însceneze diferite lucruri și să ne aresteze și pe noi

Președintele AUR, George Simion, a lansat joi seară, într-un videoclip publicat pe Facebook, o serie de acuzații la adresa serviciilor de informații, a unor foști membri ai partidului și a unor influenceri. Liderul formațiunii susține că ar exista un plan de compromitere a AUR și de arestare a sa, precum și a unor parlamentari ai partidului.

În aceeași intervenție, George Simion a explicat de ce a evitat să participe personal la manifestațiile organizate în fața Arestului Central din București, unde se află Călin Georgescu. Totodată, a anunțat că AUR se va implica în organizarea unui protest de amploare.

Potrivit liderului AUR, o operațiune de destabilizare a partidului ar fi început după ce formațiunea a refuzat să susțină Guvernul Veștea. Simion susține că presupusa acțiune ar implica persoane din presă, foști membri AUR, influenceri și oameni care ar avea legături cu serviciile de informații.

„În ultimele luni, încă de când am refuzat să votăm Guvernul Veștea, au început asupra AUR fel de fel de manipulări, planuri bine ascunse, bine conspirate de către sistem”, a declarat Simion.

Acesta a afirmat că, în ultimele luni, partidul ar fi fost ținta unor manipulări și planuri coordonate de ceea ce a numit sistemul politic. În opinia sa, obiectivul ar fi inclusiv declanșarea unor anchete penale împotriva sa și a altor parlamentari AUR, după ce, susține el, nu ar fi fost găsite persoane șantajabile în interiorul formațiunii.

„Vor să ne însceneze diferite lucruri și să ne aresteze și pe noi, pe mine prima oară și parlamentarii AUR, pentru că au văzut că nu găsesc oameni șantajabili în interiorul nostru”, a mai spus acesta.

În mesajul publicat joi seară, George Simion l-a vizat direct pe fostul prim-vicepreședinte AUR Marius Lulea. Liderul partidului susține că acesta ar fi șantajat prin intermediul unui presupus dosar referitor la siguranța națională, Rusia și relațiile sale cu alte țări.

Simion a afirmat că Lulea ar acționa în prezent la indicațiile sistemului, din cauza dosarului respectiv. Totodată, președintele AUR a susținut că fostul prim-vicepreședinte ar fi în contact cu un general SRI în rezervă și că, în ultimele luni, ar fi avut întâlniri cu reprezentanți ai mai multor servicii de informații.

În aceeași intervenție, George Simion a menționat-o și pe avocata Silvia Uscov, pe care a inclus-o printre persoanele despre care susține că ar contribui la acțiunile îndreptate împotriva AUR.

„L-au găsit pe fostul prim-vicepreședinte Marius Lulea, pe care îl șantajează pentru că au un dosar cu el legat de siguranța națională, legat de Rusia și legăturile lui cu alte țări, și acum omul face tot ce i se spune de către sistem”, a afirmat liderul AUR.

O parte importantă a mesajului lui George Simion a fost dedicată absenței sale de la manifestațiile organizate în fața Arestului Central din București, unde se află Călin Georgescu.

Liderul AUR susține că ar fi primit informații potrivit cărora unele persoane s-ar pregăti să provoace incidente violente în timpul protestelor. Potrivit versiunii prezentate de acesta, planul ar fi presupus aruncarea cu pietre și simularea unei intrări în sediul Arestului Central, astfel încât acțiunea să pară o încercare de organizare a evadării lui Călin Georgescu.

„La Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”, a mai spus Simion.

Simion consideră că o asemenea provocare ar fi urmărit să îl asocieze cu acte de violență și să creeze premisele unor măsuri judiciare împotriva sa. El a susținut că prezența sa la fața locului ar fi putut fi folosită pentru a-l prezenta drept organizator al incidentelor.

„Tocmai ca să spună, prin prezența mea acolo, că Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a subliniat președintele AUR.

Cu toate acestea, George Simion a anunțat că intenționează să participe la una dintre manifestațiile viitoare. El a precizat că nu va comunica în avans când va merge la protest și că va fi însoțit de 50 de persoane.

„O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg, și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat acesta.

George Simion a respins criticile potrivit cărora AUR nu s-ar fi implicat suficient în manifestațiile organizate în sprijinul lui Călin Georgescu. Potrivit liderului partidului, numeroși participanți la protestele desfășurate la Curtea de Apel București ar fi fost membri AUR, inclusiv persoane venite din alte județe.

În același videoclip, Simion a anunțat că formațiunea va contribui la organizarea unui protest de amploare, după ce ar fi primit un apel în acest sens din partea unor români din Roma.

Liderul AUR a afirmat că partidul va mobiliza membri și susținători și se va implica în organizarea manifestației, despre care susține că nu ar trebui să fie politizată.

„Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a afirmat Simion.

Simion a explicat că mobilizarea nu poate depinde exclusiv de structurile AUR. În opinia sa, participarea mai multor grupuri de susținători, coordonate pentru a se reuni în aceeași zi și la aceeași oră, ar putea aduce la manifestație sute de mii de persoane.

El a precizat că partidul nu poate mobiliza singur, din resurse proprii, 50.000 de oameni și a insistat asupra necesității unei participări mai largi.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”, a spus liderul formațiunii.

În mesajul său, George Simion a explicat și motivele deplasărilor externe din ultima perioadă. Potrivit acestuia, călătoriile nu ar avea scop turistic, ci ar urmări prezentarea situației lui Călin Georgescu în fața unor lideri politici și diplomați străini.

Președintele AUR a susținut că încearcă să aducă problema în atenția liderilor internaționali și a afirmat că a discutat inclusiv cu ministrul de Externe al Cehiei și cu ambasadori, pentru a le prezenta situația din România.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că-mi place să mă plimb, nu că-mi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă”, a declarat Simion.

Simion a mai declarat că AUR continuă să o sprijine pe Cristela Georgescu, precum și familia fostului candidat la alegerile prezidențiale. Liderul formațiunii a reafirmat că partidul nu se va distanța de Călin Georgescu și că îi va rămâne alături.

Totodată, George Simion a precizat că mandatul său de președinte al AUR se încheie în martie 2030.

„Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și îi vom fi alături”, a completat Simion.

La finalul videoclipului, acesta a reluat apelul la mobilizare și a criticat Guvernul Luca Niculescu, pe care îl consideră parte a sistemului politic împotriva căruia se poziționează AUR.

Mesajul liderului AUR poate fi vizualizat aici.

Mesajul lui George Simion a fost publicat la o zi după ce Curtea de Apel București a decis, miercuri, 28 octombrie, prelungirea cu încă 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu.

Instanța a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv în perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Decizia instanței reprezintă contextul imediat al mesajului publicat de George Simion, în care liderul AUR a anunțat continuarea sprijinului pentru Călin Georgescu și implicarea partidului în organizarea unor noi manifestații.