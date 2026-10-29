Comisia Europeană amână cu cel puțin un an interdicțiile naționale privind accesul minorilor la rețelele sociale

Comisia Europeană a decis să amâne cu cel puțin un an interdicțiile naționale privind accesul minorilor la rețelele sociale. Măsura vine într-o perioadă în care Austria și alte state membre analizează restricții pentru copii și adolescenți

Comisia Europeană a anunțat joi că va amâna cu cel puțin un an aplicarea legislațiilor naționale care vizează interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. Decizia urmărește să evite suprapunerea cu normele europene aflate în prezent în discuție și adoptarea unor măsuri diferite de la un stat membru la altul.

Măsura a fost luată după ce Austria a informat Bruxelles-ul cu privire la intenția de a interzice accesul minorilor la rețelele sociale. Și alte state membre iau în considerare introducerea unor reglementări similare, însă Comisia Europeană dorește să prevină adoptarea unor legi naționale înainte de stabilirea unui cadru comun la nivelul Uniunii Europene.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a explicat că obiectivul instituției este de a asigura același nivel de siguranță online pentru toți copiii din Uniunea Europeană, printr-o abordare armonizată la nivel european.

Proiectul de lege privind protecția copiilor în mediul online, denumit „Legea copiilor”, a fost propus de Comisia Europeană la jumătatea lunii septembrie. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat în aceeași formă atât de Parlamentul European, cât și de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În același timp, Comisia Europeană urmărește să evite fragmentarea pieței unice a Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al instituției, Thomas Regnier, a explicat că adoptarea unor legislații naționale diferite ar putea duce la stabilirea unor limite de vârstă distincte de la un stat membru la altul, ceea ce ar îngreuna aplicarea regulilor.

„Dacă procedaţi astfel, ajungeţi să aveţi grupe de vârstă diferite, legi diferite în diferite state membre, iar reglementările devin imposibil de aplicat”, a explicat Regnier.

Minorii sunt expuși în mediul online la numeroase riscuri, printre care dependența de ecrane, hărțuirea, privarea de somn, tulburările de alimentație și hărțuirea sexuală. În acest context, presiunea politică pentru consolidarea protecției copiilor și adolescenților în Uniunea Europeană este în creștere, iar tot mai multe state membre iau în considerare inițiative legislative la nivel național.