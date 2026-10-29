Trei zile de doliu național în Spania, după accidentul feroviar cu cel puțin 68 de morți. Anchetatorii au dezvăluit cum s-a produs tragedia

Spania este în doliu timp de trei zile, după un accident feroviar soldat cu cel puțin 68 de morți și 80 de răniți. Un tren de mare viteză operat de Renfe a lovit o garnitură Iryo oprită pe șine. Anchetatorii verifică de ce trenul a primit permisiunea să circule după o defecțiune a sistemului de comunicații feroviare.

Spania a decretat trei zile de doliu național după ce cel puțin 68 de persoane au murit și alte 80 au fost rănite într-un accident feroviar grav, produs miercuri dimineață.

Un tren de mare viteză operat de compania de stat Renfe a lovit din spate o garnitură Iryo oprită pe șine. Autoritățile investighează cauzele tragediei, transmite BBC.

Accidentul s-a produs în regiunea Castilla-La Mancha, pe o linie feroviară de mare viteză care leagă Madridul de sudul Spaniei. Coliziunea a avut loc în jurul orei 9:00, ora locală, când trenul Renfe, care circula cu 397 de pasageri la bord, a lovit garnitura Iryo, în care se aflau 147 de persoane.

Impactul a provocat deraierea unor vagoane, iar cel puțin trei dintre acestea au căzut pe un taluz de-a lungul căii ferate. Mai multe vagoane au fost grav avariate, iar unul dintre ele a fost cuprins de flăcări.

Bilanțul anunțat de autoritățile regionale a ajuns la 68 de morți. Alte 80 de persoane au fost rănite, dintre care 15 se aflau în stare foarte gravă, potrivit ministrului spaniol al Sănătății, Monica García.

Operațiunile de salvare au continuat pe parcursul nopții, echipele intervenind cu ajutorul unor instalații puternice de iluminat pentru a tăia și deschide părțile metalice deformate ale vagoanelor. Sute de membri ai serviciilor de intervenție au fost mobilizați, iar dronele și elicopterele au fost folosite pentru localizarea victimelor și îndepărtarea resturilor.

Salvatorii nu știau dacă vor descoperi și alte victime după mutarea vagoanelor avariate. Unele dintre persoanele decedate nu fuseseră încă identificate, iar autoritățile au început procedurile necesare pentru stabilirea identității acestora.

Pasagerii care au supraviețuit au descris scene de haos. Unii au fost evacuați cu răni, bandaje sau haine acoperite de sânge, în timp ce alții au rămas blocați între scaunele deformate.

Salvador Arriza, unul dintre pasageri, a povestit că oamenii au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a putea ieși din vagoane.

„Eram foarte aproape de ușă, dar ceilalți pasageri spărgeau geamurile pentru a putea ieși. Unii oameni practic nu se puteau mișca, pentru că erau prinși între scaune”, a declarat bărbatul în vârstă de 62 de ani.

Un alt pasager, Rafael Barceló, a spus că se considera norocos pentru că se îndepărtase de locul său pentru a lua o cafea în momentul impactului. Acesta a relatat că a simțit o lovitură foarte puternică, în urma căreia pasagerii au fost aruncați prin vagon.

Autoritățile spaniole investighează circumstanțele în care s-a produs coliziunea. Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că incidentul a fost precedat de o defecțiune informatică ce a determinat oprirea traficului feroviar.

Trenul Iryo se oprise pe șine din cauza unei probleme a sistemului de comunicații. Potrivit ministrului, în astfel de situații, un centru de control din Madrid preia gestionarea traficului. Cu toate acestea, ulterior ar fi fost luată decizia de a permite trenului Renfe să își continue deplasarea, deși garnitura din față rămăsese oprită.

Puente a calificat decizia drept „inexplicabilă”, explicând că trenul Renfe ar fi primit permisiunea să înainteze fără restricții de viteză, în pofida situației existente pe linie.

Înregistrările audio ale comunicațiilor dintre controlorii de trafic din Madrid și mecanicii de locomotivă par să indice că unui tren de mare viteză i s-a permis să își continue traseul, deși o altă garnitură se oprise în fața sa.

Compania Renfe a confirmat că trenul său a intrat în coliziune cu garnitura Iryo după ce primise autorizarea de a continua deplasarea. Operatorul feroviar de stat a precizat că trenul Iryo rămăsese oprit din motive care nu erau cunoscute la momentul comunicării, notează Reuters.

„Trenul Renfe și-a continuat deplasarea conform instrucțiunilor primite și a avut loc o coliziune. Succesiunea exactă a evenimentelor, condițiile de trafic și circumstanțele impactului vor trebui stabilite în urma anchetei”, a transmis compania.

La rândul său, Iryo a anunțat că a activat protocoalele de urgență după accident și a descris incidentul ca pe o lovire din spate a trenului său de către garnitura Renfe.

Ancheta urmează să stabilească modul în care a fost gestionată defecțiunea sistemului de comunicații, de ce a fost autorizată reluarea deplasării și în ce condiții s-a produs impactul. Operatorul de infrastructură feroviară Adif nu a răspuns solicitărilor de comentarii menționate în relatările de presă.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat că autoritățile vor investiga tragedia.

„Toată Spania este în doliu”, a declarat șeful guvernului, adăugând că „viețile au fost distruse, familiile au fost sfâșiate, durerea este imensă”.

Într-o intervenție televizată din apropierea locului accidentului, Sánchez a promis că eventualele deficiențe identificate în urma anchetei vor fi remediate. El a subliniat că autoritățile vor lua măsuri suplimentare dacă acestea se vor dovedi necesare pentru consolidarea siguranței și recâștigarea încrederii publicului în transportul feroviar de mare viteză.

„Dacă trebuie să consolidăm și mai mult siguranța pentru a reconstrui încrederea în sistemul nostru feroviar de mare viteză, o vom face, pentru că este inacceptabil ca o țară precum Spania să sufere două accidente feroviare de mare viteză în același an”, a afirmat premierul.

Tragedia de miercuri este al doilea accident feroviar mortal major din Spania în 2026. În ianuarie, 46 de persoane au murit într-o altă coliziune între trenuri, produsă în apropiere de Córdoba, pe aceeași linie feroviară, dar mai la sud.

Sánchez a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, cauzele celor două accidente par să fie diferite. Totuși, repetarea unor tragedii de asemenea amploare a readus în atenție starea infrastructurii feroviare și investițiile în întreținerea acesteia.

Cel mai grav accident feroviar din Spania înaintea celui din această săptămână s-a produs în 2013, în apropiere de Santiago de Compostela, unde 80 de persoane au murit după deraierea unui tren. Accidentul de miercuri este considerat cel mai grav de acest fel din Europa de la tragedia din 2013.

În paralel cu operațiunile de salvare, autoritățile spaniole au început procedurile de identificare a persoanelor decedate și de localizare a pasagerilor dați dispăruți.

Garda Civilă a înființat birouri în Madrid, Toledo, Sevilla și Córdoba pentru a prelua sesizările privind persoanele dispărute. Instituția a anunțat că prioritatea este identificarea victimelor și recoltarea probelor ADN necesare pentru stabilirea identității acestora și contactarea rudelor.

Compania Renfe a deschis o linie telefonică specială pentru familiile victimelor. În paralel, rudele pasagerilor s-au deplasat la centrele indicate de autorități pentru a obține informații despre cei aflați în cele două trenuri.

La o școală din localitatea Urda, unde fuseseră îndrumate unele dintre familii, o femeie pe nume Ana a declarat, cu lacrimi în ochi, că nu primise încă vești despre soțul ei, Pepe. Numele acestuia nu se afla printre persoanele identificate, deși poliția le găsise câinele, Trece.

În localitățile din apropierea locului accidentului au fost organizate momente de reculegere în memoria victimelor. La Toledo, localnicii au păstrat un minut de tăcere în cadrul unei priveghi.

Și la nivel european au fost transmise mesaje de solidaritate. La Bruxelles, drapelele Uniunii Europene au fost coborâte în bernă pe durata perioadei de doliu anunțate în Spania.

Accidentul a reaprins dezbaterea privind investițiile în infrastructura feroviară spaniolă, în special în întreținerea și modernizarea liniilor de mare viteză.

După tragedia din ianuarie, un raport preliminar al Gărzii Civile a indicat drept ipoteză principală existența unor defecte la șină, la calea ferată sau la o sudură dintre două segmente de șină. Ancheta a păstrat însă deschise și alte posibilități.

Datele autorității spaniole pentru siguranța feroviară arată că numărul accidentelor, inclusiv deraieri și coliziuni, a crescut de la 45 în 2016 la 57 în 2024 și 69 în 2025.

Potrivit datelor Comisiei Europene, Spania are o rețea de aproximativ 4.000 de kilometri de linii feroviare de mare viteză. Deși țara a cheltuit, în medie, aproximativ 1,5 miliarde de euro anual pentru această rețea în perioada 2018–2022, cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către construcția de noi linii.

Doar aproximativ 16% din investiții au fost alocate întreținerii, reînnoirii și modernizării infrastructurii existente, potrivit datelor europene. Nivelul cheltuielilor pentru aceste activități a rămas în urma celui înregistrat în alte mari țări europene.

În prima jumătate a anului 2026, aproximativ 25 de milioane de pasageri au călătorit cu trenurile de mare viteză din Spania, cu circa 14% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului precedent, conform unei analize Reuters bazate pe datele autorității spaniole de concurență.

În urma accidentului de miercuri, Renfe a suspendat vânzarea biletelor pe coridorul feroviar de mare viteză Madrid–Andaluzia până la 13 decembrie.

Tragedia a determinat mai multe partide politice să își suspende evenimentele de campanie înaintea alegerilor programate luna viitoare. Partidul Popular, principala formațiune de opoziție, a anunțat anularea tuturor acțiunilor electorale pentru ziua de miercuri.

Liderul formațiunii, Alberto Núñez Feijóo, a cerut explicații privind starea infrastructurii feroviare.

„Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”, a declarat acesta.

Formațiunea de extremă dreapta Vox a fost o excepție de la suspendarea campaniei. Liderul său, Santiago Abascal, a afirmat că partidul nu va participa la ceea ce a descris drept încercări de a „folosi doliul pentru a reduce la tăcere criticile” privind infrastructura feroviară a țării.

În noaptea de miercuri spre joi, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în fața sediului Ministerului Transporturilor din Madrid, potrivit televiziunii spaniole TVE. Protestatarii au cerut în principal demisiile premierului Pedro Sánchez și ministrului Transporturilor, Óscar Puente.

Poliția a folosit gaze lacrimogene după ce unele persoane au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice. Nu au fost raportate răniți sau arestări.

Între timp, sindicatul mecanicilor de locomotivă Semaf a anunțat că va menține greva programată pentru joi, în semn de protest și pentru apărarea siguranței feroviare.