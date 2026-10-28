Tragedie feroviară în Spania: cel puțin 39 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață în Spania, în provincia Toledo, provocând un accident feroviar grav, soldat cu numeroase victime. Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, cel puțin 39 de persoane au murit, iar zeci de oameni au fost răniți. Autoritățile au mobilizat echipaje de intervenție pentru acordarea primului ajutor și evacuarea persoanelor afectate.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Los Yébenes, pe ruta feroviară care asigură legătura între Madrid și regiunea Andaluzia, din sudul țării. În urma impactului, două vagoane au deraiat și au ajuns pe un terasament, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă.

Operatorul feroviar Adif a anunțat suspendarea circulației trenurilor de mare viteză pe linia Madrid-Andaluzia, fără să ofere inițial informații suplimentare despre circumstanțele producerii accidentului sau despre numărul persoanelor afectate.

Martorii au relatat că la locul coliziunii se aflau numeroase persoane rănite, iar echipajele medicale de urgență au fost trimise pentru a interveni. Primele informații despre amploarea tragediei au fost publicate de presa spaniolă, în timp ce operațiunile de intervenție erau în desfășurare.

Potrivit publicației El País, accidentul s-a produs la scurt timp după ora locală 9:00, respectiv 08:00 GMT, între localitățile Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo. În coliziune au fost implicate două trenuri de mare viteză care circulau în direcții opuse.

Unul dintre trenuri era un AVE care plecase din Madrid și se îndrepta spre Sevilla. Celălalt aparținea operatorului Iryo și circula în direcția opusă. Informațiile publicate după producerea accidentului indică faptul că impactul a provocat deraierea unor vagoane și a dus la intervenția serviciilor de urgență.

#ÚLTIMAHORA ⚠️ Accidente ferroviario con «decenas de heridos» entre Los Yébenes y Urda, en Toledo. Han colisionado un #AVE con un #Iryo provocando el descarrilamiento de varios vagones y un incendio. 🎦 @capitalradiob #urgente https://t.co/5ek2j58uzt — eSPAINews (@eSPAINews_) October 28, 2026

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, mai multe persoane au fost rănite, iar unele vagoane au ieșit de pe șine. Două dintre acestea au ajuns pe un terasament, ceea ce a complicat intervenția echipelor de salvare.

Publicația El País a citat martori care au descris prezența persoanelor rănite la locul accidentului și sosirea echipajelor medicale. Primele relatări au evidențiat amploarea intervenției și dificultățile întâmpinate după ce două vagoane au părăsit calea ferată.

Suspendarea circulației pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost anunțată de Adif, operatorul infrastructurii feroviare din Spania. Măsura a fost luată după coliziunea dintre cele două trenuri, care a afectat una dintre principalele legături feroviare dintre capitala spaniolă și sudul țării.

„Circulația pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendată în urma unei coliziuni din spate între două trenuri”, a transmis Adif într-un mesaj publicat pe platforma X.

Anunțul operatorului feroviar a confirmat întreruperea traficului, însă nu a oferit, în acel moment, detalii suplimentare despre cauzele accidentului. Informațiile referitoare la victime și la amploarea pagubelor au fost relatate de publicațiile spaniole, pe măsură ce au apărut primele date despre intervenția echipajelor de urgență.

Potrivit publicației telecinco.es, bilanțul accidentului a ajuns la cel puțin 39 de morți, iar zeci de persoane au fost rănite. Informațiile privind numărul victimelor au fost publicate în contextul operațiunilor desfășurate la locul coliziunii.

Accidentul s-a produs în provincia Toledo, în apropierea localității Los Yébenes, pe o linie feroviară utilizată de trenurile de mare viteză care fac legătura între Madrid și Andaluzia. În urma impactului, circulația a fost suspendată, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea situației și acordarea de asistență persoanelor implicate.