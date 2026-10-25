Bugetul pentru masa de Crăciun, pus la încercare. Prețul cărnii de porc ar putea crește

Cu aproximativ două luni înainte de Crăciun, comercianții din sectorul cărnii avertizează că produsele din porc ar putea înregistra noi majorări de preț până la sărbătorile de iarnă. Scumpirile estimate ar putea ajunge la 20%, pe fondul creșterii cheltuielilor cu transportul și energia, costuri care se reflectă în prețurile plătite de consumatori.

Proprietarii de carmangerii spun că evoluția pieței este influențată atât de cheltuielile tot mai ridicate de distribuție, cât și de schimbările apărute în comportamentul cumpărătorilor. În unele unități comerciale, vânzările sunt deja sub nivelul înregistrat în anul precedent.

Claudiu Tindeche, proprietar de carmangerie, a explicat că prețurile din timpul verii au fost apropiate de cele din perioada similară, însă cererea a scăzut. „În vară, preţurile au fost asemănătoare. Se simte o scădere de vânzări cu 10-15% faţă de anul anterior”, a spus acesta.

Situația diferă însă în funcție de categoria de produse. Potrivit reprezentanților comercianților, carnea proaspătă nu a urmat aceeași evoluție ca mezelurile, care au înregistrat deja majorări și pentru care sunt anunțate noi ajustări de preț.

Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Comercianților Mici și Mijlocii, a precizat că, în septembrie 2026, prețurile cărnii au fost ușor mai mici decât în aceeași lună a anului trecut. În schimb, produsele procesate au devenit mai scumpe, iar producătorii au transmis că ar putea urma noi creșteri.

„Chiar era uşor mai ieftină în septembrie 2026, faţă de septembrie 2025. În schimb, mezelurile au crescut cu 3,5% şi sunt anunţuri de la procesatori că vor mai creşte cu 3-4 procente”, a declarat Feliciu Paraschiv, potrivit România TV.

Diferențele de preț sunt vizibile și între carnea provenită din import și cea comercializată de producătorii români. Produsele importate pot fi găsite la tarife mai mici, ceea ce le face o alternativă pentru cumpărătorii care urmăresc să își limiteze cheltuielile pentru masa de sărbători.

De exemplu, cotletul de porc dezosat provenit din Spania se vinde cu aproximativ 18 lei kilogramul, în timp ce spata de porc ajunge la 20 de lei kilogramul. Pentru ceafa de porc fără os, tot din Spania, prețul este de circa 30 de lei kilogramul.

În carmangerii, carnea românească poate costa cu aproape 10 lei mai mult pe kilogram decât produsele similare din import. Diferența este pusă pe seama cheltuielilor acumulate pe parcursul lanțului de aprovizionare și distribuție.

Comercianții avertizează că presiunea costurilor ar putea deveni mai vizibilă pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă. Combustibilul și energia influențează cheltuielile necesare pentru transportul și comercializarea produselor, iar aceste costuri ajung să se reflecte în prețul de la raft.

Claudiu Tindeche a explicat că majorările sunt legate de cheltuielile suportate până când produsele ajung la cumpărători și estimează că tendința de creștere se va accentua în perioada următoare.

„Până ajunge marfa la noi, costurile sunt tot mai mari. Combustibilul, energia. La finalul lanţului de distribuţie, ne afectează foarte tare. Trendul de creştere e către sărbătorile de iarnă. Cu 20-30%, înspre perioada sărbătorilor de iarnă”, a explicat proprietarul unei carmangerii.

În aceste condiții, ceafa de porc, care costă în prezent aproximativ 38 de lei kilogramul în cazul produsului menționat de comercianți, ar putea depăși pragul de 45 de lei până la Crăciun. Evoluția efectivă a prețurilor va depinde de costurile suportate de comercianți și de modul în care acestea vor fi transferate către consumatori.

Pentru gospodăriile care cumpără cantități mai mari de carne în perioada sărbătorilor, diferențele de preț pot influența bugetul alocat preparatelor tradiționale. În același timp, oferta de produse din import continuă să asigure alternative mai ieftine pentru anumite sortimente de carne de porc.

În timp ce la nivelul comercializării sunt anticipate noi scumpiri, crescătorii de porci susțin că prețurile pe care le primesc pentru animalele livrate nu acoperă cheltuielile necesare producției. Aceștia semnalează o scădere recentă a prețului la poarta fermei, în condițiile în care costurile de creștere rămân ridicate.

Adrian Balaban, reprezentant al asociației producătorilor de carne de porc, a descris diferența dintre veniturile obținute de fermieri și cheltuielile de producție.

„În ultima lună, preţul a scăzut abrupt. Astăzi discutăm de un preţ de sub 6 lei, la poarta fermei. Costul de producţie astăzi se apropie de 7,5 lei”, a transmis Adrian Balaban.

Datele privind producția indică o creștere a cantităților de carne de porc obținute în România. Potrivit Eurostat, producția realizată în abatoarele din țară a avansat cu aproape 7% în acest an.

Cu toate acestea, importurile continuă să acopere o parte importantă a consumului intern. Aproximativ 70% din necesarul de carne de porc al României provine din import, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu evoluția pieței.