Italia fierbe! Mii de manifestanți au umplut străzile. Ciocniri cu forțele de ordine în mai multe orașe

Mii de persoane au ieșit sâmbătă pe străzile principalelor orașe din Italia, pentru a protesta față de creșterea costului vieții, guvernul condus de Giorgia Meloni și războaiele din Orientul Mijlociu care le afectează bunăstarea.

Manifestațiile s-au desfășurat în mare parte pașnic, însă spre seară au fost raportate incidente și confruntări cu forțele de ordine la Torino, Florența, Bologna și Roma.

Autoritățile italiene au mobilizat efective suplimentare de securitate după violențele înregistrate în weekendul precedent. Polițiști și militari au patrulat în centrele orașelor, în încercarea de a preveni noi incidente și de a menține ordinea publică.

La Milano, aproximativ 500 de soldați au fost desfășurați suplimentar, ca reacție la atacurile asupra magazinelor care au avut loc sâmbăta trecută. Măsurile de securitate au vizat și zonele centrale din alte mari orașe, unde grupurile de manifestanți au încercat să înainteze pe trasee diferite.

La Florența, Torino, Milano și Roma, participanții nu s-au concentrat într-un singur marș principal. Mai multe grupuri de dimensiuni reduse s-au adunat în diferite zone, după care s-au alăturat altor manifestanți pentru a continua protestele.

În repetate rânduri, participanții au încercat să ajungă în centrele orașelor, însă au fost opriți de forțele de securitate. Situația a rămas în general calmă în prima parte a zilei, dar tensiunile au crescut în anumite puncte pe măsură ce manifestațiile au continuat.

La Roma, incidentele au început după ce un grup restrâns de protestatari s-a desprins de marșul principal de pe Via Cavour și s-a îndreptat spre Colosseum. Manifestanții au reușit să pătrundă în Amfiteatrul Flavian, unde au scandat sloganuri și au afișat pancarte.

Autoritățile au intervenit ulterior pentru a-i escorta în afara sitului istoric, în timp ce restul participanților și-au continuat deplasarea pe străzile capitalei italiene, potrivit Euronews.

Tot la Roma, un tânăr participant la protest s-a așezat în fața unui vehicul al poliției echipat cu tunuri de apă. Mașina și-a continuat deplasarea pe o distanță de câțiva metri, iar manifestantul a ajuns în apropierea roților vehiculului.

Potrivit imaginilor video distribuite pe rețelele de socializare, ofițerii l-au îndepărtat ulterior cu forța de pe carosabil. Incidentul s-a produs în timpul desfășurării manifestației, pe fondul tensiunilor dintre protestatari și forțele de ordine.

La Florența, confruntările au izbucnit după ce un grup de manifestanți a încercat să traverseze podul Santa Trìnita. Polițiștii au menținut cordonul de securitate pentru a împiedica înaintarea mulțimii și au folosit bastoane în timp ce unii participanți încercau să treacă de baraj.

Situația a devenit tensionată și la Bologna, unde un marș a fost oprit înainte de a ajunge pe străzile Via Marconi și Via Reno. În timpul incidentelor, asupra forțelor de securitate au fost aruncate sticle și alte obiecte, iar polițiștii au răspuns cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

O persoană a fost transportată la spital după ce a fost lovită de polițiști, potrivit informațiilor despre incidentele înregistrate în oraș. Intervențiile forțelor de ordine au avut loc în timp ce manifestanții încercau să își continue deplasarea pe traseul stabilit.

Spre deosebire de incidentele raportate în alte orașe, manifestațiile de la Milano s-au desfășurat într-o atmosferă mai calmă. Cel puțin trei marșuri s-au unit, iar participanții au continuat să se deplaseze pe străzile din centrul orașului.

Cu toate acestea, au fost consemnate schimburi verbale tensionate între unii protestatari și activiști de extremă dreapta. Incidentele nu au avut amploarea confruntărilor raportate la Roma, Florența și Bologna.

Mobilizarea din Milano a avut loc pe fondul măsurilor suplimentare de securitate adoptate după atacurile asupra magazinelor din weekendul precedent. Desfășurarea militarilor și patrularea centrelor urbane au făcut parte din operațiunea prin care autoritățile au urmărit să limiteze riscul unor noi acte de violență.

Manifestațiile de sâmbătă au reunit persoane nemulțumite de mai multe probleme sociale și politice, între care scumpirile, activitatea guvernului condus de Giorgia Meloni și conflictele armate din Orientul Mijlociu.

Potrivit Departamentului de Securitate Publică, până la sfârșitul zilei de sâmbătă, nouă persoane fuseseră arestate în Italia, iar alte 87 fuseseră raportate autorităților. În plus, 371 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție pentru verificări.

Printre acestea se numărau 110 minori și 69 de cetățeni străini. Datele centralizate de autorități au inclus atât arestările, cât și măsurile de verificare aplicate persoanelor identificate în timpul manifestațiilor.

La Milano, Youssef Siher, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut și plasat sub anchetă, fiind suspectat de incitare la comiterea unei infracțiuni, în formă agravată. Potrivit acuzațiilor, acesta s-ar fi aflat în spatele „Mișcării 17 Octombrie”, un grup prin intermediul căruia mii de persoane ar fi distribuit informații despre participarea la protestele din weekendul anterior.

Ancheta vizează presupusa implicare a bărbatului în activitatea grupului, care ar fi fost folosit pentru a transmite informații legate de organizarea și participarea la manifestații. Reținerea sa a fost una dintre măsurile luate de autorități în contextul operațiunilor de securitate desfășurate la nivel național.

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat sâmbătă seară, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a lăudat activitatea persoanelor implicate în gestionarea demonstrațiilor.

Șefa guvernului a subliniat că dreptul de a protesta trebuie protejat, dar a evidențiat și necesitatea asigurării siguranței publice în orașele italiene.

„Dreptul de a demonstra trebuie să fie întotdeauna garantat, la fel ca dreptul cetățenilor de a trăi în siguranță în orașele lor”, a declarat Giorgia Meloni.

În aceeași postare, premierul a insistat asupra necesității ca măsurile de securitate să protejeze atât participanții la manifestațiile pașnice, cât și persoanele care își desfășoară activitățile cotidiene.