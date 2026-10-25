Criza locuințelor scoate oamenii în stradă. Intervenție a poliției și arestări la Lisabona

Poliția portugheză a evacuat, duminică dimineață, o tabără de protest față de criza locuințelor, amenajată în centrul Lisabonei. Intervenția a avut loc în primele ore ale zilei, când forțele de ordine au acționat împotriva manifestanților și au efectuat mai multe arestări. Au fost semnalate răni ușoare, însă numărul persoanelor afectate nu era disponibil imediat.

Portugalia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de accesibilitate a locuințelor din Europa. Prețurile proprietăților s-au mai mult decât dublat din 2017, în timp ce chiriile pentru contractele noi de închiriere au ajuns aproape să se dubleze. Tinerii se numără printre categoriile cele mai afectate de această evoluție, care îngreunează accesul la o locuință.

Vitor Gomes, un student în vârstă de 21 de ani, specializat în comunicare multimedia, a participat la manifestație și a explicat motivele pentru care consideră necesară continuarea protestelor. „Avem obligația să luptăm pentru ceea ce credem”, a declarat acesta. Gomes a adăugat că speculațiile imobiliare, concentrarea bogăției și accentuarea inegalităților îi provoacă pesimism în privința viitorului, informează Reuters.

Acțiunea forțelor de ordine a început la scurt timp după ora 2:00, când zeci de polițiști au intervenit în tabăra amenajată în Piața Rossio. Unii dintre agenți erau însoțiți de câini polițiști. Înainte de intervenție, manifestanții au fost avertizați să își strângă corturile, în caz contrar acestea urmând să fie demolate. Persoanele care se opuneau evacuării au fost amenințate cu acuzații de nesupunere.

Tabăra fusese instalată după marșul de protest desfășurat sâmbătă pe una dintre principalele artere ale capitalei portugheze, la care au participat mii de persoane. La finalul manifestației, protestatarii au montat peste 100 de corturi, transformând zona într-un punct de mobilizare împotriva dificultăților tot mai mari de acces la locuințe.

Sute de persoane s-au adunat ulterior pentru a împiedica desființarea taberei. Mobilizarea a avut loc după ce poliția intervenise marți pentru a evacua o tabără similară amenajată în aceeași zonă. Reapariția protestatarilor și prezența celor veniți să îi susțină au precedat noua intervenție a forțelor de ordine.

Înainte de operațiune, Fabian Figueiredo, parlamentar al Blocului de Stânga, a criticat modul în care urma să se desfășoare intervenția. Acesta a descris acțiunea anticipată drept „complet disproporționată”, susținând că manifestația nu provocase nicio tulburare a ordinii publice.

Figueiredo, care se afla în tabără, a avertizat că intervenția poliției risca să ducă la formularea unor acuzații împotriva persoanelor care protestau pașnic. „Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în seara asta ar fi ca această forță de poliție să acuze sute de oameni care sunt aici în mod pașnic. De ce?”, a întrebat parlamentarul înainte ca poliția să acționeze.

Protestatarii reclamă creșterea chiriilor și a costului vieții, factori care exercită o presiune tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor. Potrivit acestora, dificultățile financiare asociate locuirii au devenit o sursă importantă de nemulțumire, în special pentru tinerii care încearcă să obțină acces la o locuință pe cont propriu.

Datele privind deficitul de locuințe evidențiază amploarea problemei. Banca Portugaliei estimează că la nivel național lipsesc aproximativ 300.000 de locuințe, un număr echivalent cu întregul fond locativ al Lisabonei. Această estimare este invocată în contextul dezbaterilor despre accesul la locuințe și evoluția pieței imobiliare din țară.

Manifestanții cer guvernului să renunțe la un proiect de lege care urmărește să faciliteze evacuările și să elimine plafonarea chiriilor pentru noile contracte de închiriere. Inițiativa legislativă a trecut de o primă lectură parlamentară, în condițiile în care partidul de extremă dreapta Chega s-a abținut de la vot.

Măsurile propuse au devenit una dintre temele centrale ale nemulțumirilor exprimate de participanții la manifestație. Protestatarii contestă schimbările legislative într-un moment în care prețurile locuințelor și costurile închirierii continuă să reprezinte obstacole pentru o parte a populației, în special pentru persoanele tinere.

Manifestația din Lisabona face parte dintr-un val mai larg de proteste legate de accesul la locuințe. Demonstrații similare au avut loc și în Belgia, Franța, Italia și Spania, pe fondul preocupărilor privind costurile locuirii și presiunile financiare resimțite de gospodării.