Spaniolii se tem pentru viitorul pensiilor publice. Mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid. Cât e pensia medie în Spania

Aproximativ 25.000 de persoane au ieșit în stradă la Madrid pentru a cere protejarea pensiilor publice și a serviciilor de sănătate și educație, înaintea alegerilor anticipate din 29 noiembrie. Premierul Pedro Sanchez promite noi garanții constituționale pentru dreptul la avort și menținerea eutanasiei, în timp ce opoziția conservatoare susține că va majora pensiile conform legislației în vigoare.

Aproximativ 25.000 de persoane au participat sâmbătă la un marș în centrul Madridului, cerând protejarea pensiilor și a serviciilor publice, înaintea alegerilor legislative anticipate din 29 noiembrie.

În paralel, premierul socialist Pedro Sanchez a promis că va garanta constituțional dreptul la avort și va menține eutanasia, dacă va rămâne la guvernare.

Manifestația organizată sâmbătă în capitala Spaniei a avut loc într-un moment important pentru scena politică spaniolă, cu puțin timp înaintea alegerilor legislative anticipate programate pentru 29 noiembrie.

Potrivit datelor comunicate de prefectura Madridului și citate de agenția France Presse, aproximativ 25.000 de persoane au participat la protest.

Participanții au cerut protejarea sistemului public de pensii și menținerea serviciilor publice, pe fondul acuzațiilor lansate de stânga la adresa Partidului Popular (PP), principala formațiune de opoziție. Socialiștii susțin că formațiunea conservatoare ar putea urmări privatizarea parțială a sistemului de pensii.

Marșul s-a desfășurat fără incidente, pe un traseu de aproape doi kilometri, între gara Atocha și strada Alcala. Protestatarii au trecut pe lângă Muzeul Prado și prin piața Cibeles.

Pilar, o participantă în vârstă de 64 de ani, a subliniat importanța protejării drepturilor pensionarilor și a serviciilor publice.

„Pensiile trebuie să fie intangibile!”, a declarat aceasta.

Femeia și-a exprimat îngrijorarea față de tendința de privatizare a serviciilor și a cerut apărarea sistemelor publice de educație și sănătate.

La manifestație a participat și Juan Fernandez, în vârstă de 38 de ani, angajat în administrația publică la Sevilia. Acesta a afirmat că trăiește „în incertitudine” în privința viitoarei sale pensii și s-a opus unei reforme care ar permite privatizarea sistemului.

Dezbaterea privind viitorul sistemului de pensii a devenit unul dintre subiectele importante ale campaniei electorale. Alberto Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular, a declarat luni că formațiunea sa va majora pensiile conform legii dacă va câștiga alegerile.

Declarația a venit după ce guvernul condus de Pedro Sanchez i-a acuzat pe conservatori că ar intenționa să schimbe mecanismul actual de indexare a pensiilor în funcție de inflație. Sistemul respectiv este aplicat de la 1 ianuarie 2022.

La sfârșitul anului 2021, Partidul Popular a votat împotriva proiectului de lege, criticând costurile pe care acesta le-ar implica pentru finanțele publice.

În Spania, pensia medie pentru limită de vârstă era de 1.576 de euro pe lună în septembrie (aproximativ 8.430 de lei, la cursul BNR), pentru aproape 6,8 milioane de beneficiari, potrivit Ministerului Securității Sociale.

În paralel cu discuțiile despre pensii, premierul socialist a abordat drepturile sociale și economice în cadrul unui miting de precampanie organizat sâmbătă la Palatul Congreselor din Granada.

Pedro Sanchez a promis că, dacă va conduce guvernul în următoarea legislatură, va consolida și va garanta prin Constituție dreptul la avort. De asemenea, acesta a afirmat că va menține eutanasia, pe care a descris-o drept „o cucerire”.

Liderul socialist a avertizat asupra posibilității reducerii drepturilor sociale și economice în cazul unei guvernări a Partidului Popular sau a formațiunii de extremă dreapta Vox. Totodată, Sanchez l-a criticat pe Feijoo pentru declarațiile acestuia despre feminism și drepturile femeilor.

„A fi feminist nu înseamnă să crești printre femei, a fi feminist nu înseamnă să restrângi drepturile femeilor”, a afirmat premierul, adăugând că niciun bărbat nu ar trebui să mai controleze drepturile și corpul femeilor.

La evenimentul din Granada, Sanchez a fost însoțit de Maria Jesus Montero, lidera socialiștilor din Andaluzia. Premierul și-a început discursul citind poemul „Cantos nuevos”, scris de Federico Garcia Lorca, poet originar din această regiune.

Pedro Sanchez a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, după ce Parlamentul a respins, la începutul lunii octombrie, două măsuri guvernamentale referitoare la criza locuințelor.

Decizia a venit în contextul dificultăților întâmpinate de coaliția de guvernare pentru a obține sprijin parlamentar în vederea adoptării proiectelor sale.

Premierul a declarat că urmărește obținerea unei majorități progresiste mai largi, care să îi permită să continue reformele și să abordeze probleme precum inegalitățile sociale, funcționarea serviciilor publice și accesul la locuințe, potrivit agenției Reuters.