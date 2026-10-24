Românii vor putea adopta o oaie și vor primi brânză acasă timp de șase luni. Programul va fi extins și la alte produse de la fermieri

Românii vor putea adopta simbolic o oaie și vor primi brânză la domiciliu, lunar, timp de șase luni, printr-un program pregătit de platforma Hambar. Primele adopții ar urma să fie testate cel târziu în noiembrie 2026. Clienții vor putea cumpăra în avans o cantitate de produse lactate, fără să fie nevoiți să îngrijească animalele. Ulterior, inițiativa ar putea include vaci, stupi de albine și pomi fructiferi.

Românii vor putea adopta simbolic o oaie prin intermediul Hambar, o platformă românească dedicată comercializării alimentelor direct de la producătorii locali, urmând să achite anticipat cantitatea de brânză pe care doresc să o primească în următoarele șase luni.

Sistemul nu presupune transferul proprietății asupra animalului și nici obligații privind întreținerea acestuia. Oaia va rămâne în grija fermierului, care se va ocupa de producție și de expedierea alimentelor către cumpărător.

Alin Șerban, unul dintre fondatorii Hambar, a precizat pentru Economica.net că primele teste sunt programate pentru luna noiembrie a acestui an.

„Sperăm să avem prima adopție de o oaie cel mai târziu în noiembrie”, a declarat antreprenorul.

În funcție de rezultatele etapei de testare, inițiatorii proiectului intenționează să extindă serviciul în cursul anului 2027.

Fiecare animal inclus în program va putea fi identificat individual, astfel încât persoanele interesate să aleagă o anumită oaie înainte de achiziționarea produselor lactate.

Potrivit explicațiilor oferite de fondatori, în cazul unei ferme cu 1.000 de oi, aproximativ 100 de animale ar putea fi selectate pentru program. Acestea vor fi fotografiate, vor primi nume și vor fi prezentate pe platformă.

După alegerea animalului, cumpărătorul va stabili cantitatea de brânză pe care dorește să o achite anticipat. Printre variantele prezentate de inițiatori se numără pachete de șase, zece, 12 sau 15 kilograme.

Produsele vor fi expediate în tranșe, pe durata a șase luni, direct de la fermierul selectat. În acest fel, cumpărătorul va primi periodic brânza comandată, fără să fie necesară plasarea unei noi comenzi în fiecare lună.

Prețurile pachetelor nu au fost comunicate până în prezent, iar serviciul de adopții nu poate fi încă accesat pentru efectuarea comenzilor.

Programul pregătit de Hambar nu se va limita la creșterea ovinelor, deoarece fondatorii intenționează să aplice același mecanism de cumpărare anticipată și în alte sectoare ale agriculturii.

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Una dintre variantele analizate presupune adopția simbolică a unui pom fructifer. Persoana care achită în avans produsele ar putea primi ulterior fructe proaspete sau gemuri realizate din recoltă.

Pentru apicultură, sistemul ar urma să permită alegerea unui stup de albine, în schimbul unei cantități de miere livrate ulterior. În cazul bovinelor, cumpărătorii ar putea opta pentru produse lactate provenite de la fermele participante.

Fondatorii urmăresc ca animalele și pomii incluși în program să fie identificați separat, astfel încât fiecare client să poată recunoaște alegerea făcută.

Proiectul include și posibilitatea oferirii adopțiilor simbolice drept cadou. O persoană ar putea achita un pachet în numele unui membru al familiei sau al unui prieten, iar beneficiarul ar primi produsele la domiciliu.

Unul dintre obiectivele programului este asigurarea unor venituri pentru micii producători înainte ca produsele agricole să fie pregătite pentru comercializare, întrucât activitatea fermelor presupune cheltuieli efectuate cu mult timp înainte de încasarea banilor din vânzări.

Crescătorii de animale trebuie să suporte costurile de hrană și întreținere înainte de valorificarea laptelui sau a brânzeturilor. În agricultură, producătorii au nevoie de fonduri pentru semințe, pregătirea terenurilor și lucrările agricole, cu luni înainte de recoltare.

Un exemplu îl reprezintă producția de zacuscă. Pentru prepararea acesteia în sezonul de toamnă, vinetele și roșiile trebuie cultivate încă din martie sau aprilie, perioadă în care agricultorii efectuează deja cheltuieli.

Prin achitarea anticipată a comenzilor, fermierii ar putea încasa o parte dintre veniturile estimate înainte de livrarea produselor. Banii ar putea fi utilizați pentru finanțarea activităților curente și pentru acoperirea costurilor de producție.

Platforma Hambar, prin intermediul căreia urmează să fie implementat programul de adopții, este deja operațională și permite comercializarea alimentelor direct de către micii producători din România.

Proiectul a fost lansat de Alin Șerban, fondatorul EuCeMananc, serviciu devenit ulterior tazz by eMAG și apoi Wolt România, împreună cu Călin Costinaș, fost director general adjunct al rețelei Profi.

Modelul comercial diferă de cel al supermarketurilor, deoarece Hambar nu achiziționează alimente pentru a le revinde și nu administrează stocuri proprii.

Producătorii înscriși decid individual ce alimente comercializează, cantitățile disponibile și prețurile solicitate. După înregistrarea unei comenzi, aceasta este transmisă direct vânzătorului, care pregătește coletul și solicită serviciul de curierat prin intermediul platformei.

Livrările sunt disponibile atât pe teritoriul României, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

În prezent, pe Hambar sunt înscriși peste 200 de producători, iar oferta depășește 4.000 de produse, organizate în zece categorii.

Pentru următoarele șase luni, fondatorii și-au stabilit obiectivul de a depăși 600 de producători participanți și de a extinde oferta la 10.000 de produse.

Oferta disponibilă pe Hambar cuprinde atât alimente tradiționale românești, cât și preparate realizate din combinații mai puțin întâlnite în comerțul alimentar obișnuit.

Printre produsele comercializate se numără zacusca, murăturile, mierea, brânzeturile și mezelurile. Sortimentul include și mai multe variante de miere cu ingrediente adăugate, precum trufe, spirulină, cacao și alune sau turmeric și ghimbir.

La categoria dulcețuri sunt disponibile preparate din usturoi, flori de liliac, arpagic cu afine, muguri de brad cu ghimbir, ardei iute cu portocală și morcov cu vanilie și scorțișoară.

Cumpărătorii pot comanda, de asemenea, zacuscă de păstrăv cu trufe, ketchup de prune, trandafiri murați, tagliatelle cu ou și cafea sau foie gras vegan.

Oferta de lactate cuprinde brânzeturi maturate cu lavandă sau matcha, brânză maturată în vin roșu, cașcaval afumat cu chili și unt cu trufe.

În categoria preparatelor din pește sunt incluse cârnați afumați, cabanos de păstrăv, păstrăv afumat cu lemn de fag, de măr sau de cireș, precum și caviar.

Hambar a anunțat parteneriate cu eMAG și Salt Bank, iar colaborarea cu eMAG permite utilizatorilor să se autentifice pe platformă prin intermediul conturilor pe care le dețin deja.

Prin programul Genius Moț, clienții care beneficiază de abonamentul Genius pot primi transport gratuit pentru două comenzi în fiecare lună, cu condiția ca valoarea fiecărei comenzi să fie de cel puțin 300 de lei.

Facilitatea se aplică indiferent de numărul producătorilor de la care sunt achiziționate alimentele în cadrul aceleiași comenzi.

Platforma poate fi accesată de pe calculator, dar și prin aplicațiile mobile disponibile pentru Android și iPhone. Utilizatorii au posibilitatea de a selecta produse de la mai mulți fermieri și procesatori, în timp ce sistemul integrează operațiunile de plată și livrare.

Următoarea etapă de dezvoltare anunțată de fondatori este testarea serviciului de adopții simbolice, prevăzută cel târziu pentru noiembrie 2026.

Până la lansarea acestuia, cumpărătorii pot utiliza Hambar pentru comenzile obișnuite de alimente. Achiziționarea anticipată a pachetelor de brânză prin adopția simbolică a unei oi va deveni posibilă numai după activarea noului serviciu.