Inflația în România în septembrie 2026. Cât s-au scumpit alimentele, carburanții, chiriile și serviciile

Inflația anuală în România a ajuns la 6,6% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Prețurile de consum au crescut cu 0,77% față de august, în timp ce, de la începutul anului, rata inflației a ajuns la 5,4%. Cele mai mari creșteri anuale de prețuri au fost înregistrate în cazul serviciilor, al combustibililor și al chiriilor, în timp ce unele produse alimentare, precum fructele, au înregistrat ieftiniri.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), indicele prețurilor de consum (IPC), utilizat pentru determinarea inflației la nivel național, a ajuns la 100,77% în septembrie 2026, comparativ cu luna august a aceluiași an.

Acest indicator reflectă o creștere lunară a prețurilor de consum de 0,77%. Comparativ cu decembrie 2025, rata inflației a fost de 5,4% în septembrie 2026. Prin urmare, prețurile de consum au crescut cu 5,4% de la începutul anului până în luna septembrie.

În raport cu septembrie 2025, rata anuală a inflației a ajuns la 6,6%. INS a calculat și rata medie a modificării prețurilor de consum pentru ultimele 12 luni, respectiv perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, octombrie 2024 – septembrie 2025. Aceasta a fost de 9,2%.

Pentru evaluarea inflației la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, INS utilizează și indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC).

Conform acestui indicator, indicele armonizat al prețurilor de consum din septembrie 2026, comparativ cu august 2026, a fost de 100,76%, ceea ce corespunde unei creșteri lunare de 0,76%.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost de 6,5% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025.

În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum din perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, raportată la intervalul octombrie 2024 – septembrie 2025, a fost de 8,4%, potrivit aceluiași indicator.

Datele INS arată că evoluția prețurilor a fost diferită în funcție de categoria de produse și servicii analizată. În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,17%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 1,19%.

Serviciile au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,71%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile alimentelor au crescut cu 1,87%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 6,10%, iar tarifele serviciilor cu 9,22%.

În raport cu septembrie 2025, prețurile mărfurilor alimentare au fost mai mari cu 3%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 7,06%, iar serviciile s-au scumpit cu 11,12%.

Astfel, serviciile au consemnat cea mai mare creștere anuală dintre cele trei categorii principale analizate de INS.

În ceea ce privește rata medie lunară a inflației din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, aceasta a fost de 0,6% în 2026, comparativ cu 0,9% în aceeași perioadă din 2025, potrivit tabelului publicat de instituție.

La nivelul trimestrului al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, rata trimestrială a inflației a fost de 7%.

Pe categorii, creșterea trimestrială a fost de 3,5% pentru mărfurile alimentare, 7,1% pentru mărfurile nealimentare și 12% pentru servicii.

INS a publicat și indici parțiali ai prețurilor de consum, calculați prin excluderea anumitor componente din indicele general.

În septembrie 2026, indicele total al prețurilor de consum, fără băuturi alcoolice și tutun, a fost de 100,82%, comparativ cu luna precedentă.

Excluzând combustibilii, indicele a fost de 100,57%.

În cazul în care sunt excluse produsele ale căror prețuri sunt reglementate, indicele a ajuns la 100,69%.

Un alt indice parțial, calculat prin excluderea legumelor, fructelor, ouălor, combustibililor, energiei electrice și produselor cu prețuri reglementate, a fost de 100,57%.

Dacă din această categorie sunt excluse suplimentar băuturile alcoolice și tutunul, indicele ajunge la 100,63%.

Prin comparație, indicele general al prețurilor de consum a fost de 100,77% în septembrie 2026, față de august 2026.

În categoria mărfurilor alimentare, indicele general a ajuns la 100,17% în septembrie 2026, comparativ cu august 2026. Față de decembrie 2025, acesta a fost de 101,87%, iar în raport cu septembrie 2025 a ajuns la 103%.

Datele INS arată evoluții diferite în funcție de produsele analizate.

Produsele de morărit și panificație au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,37% în septembrie 2026.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile acestei categorii au crescut cu 3,10%, iar față de septembrie 2025, cu 4,13%.

În cazul produselor de morărit, indicele prețurilor a fost de 99,81% față de august 2026, ceea ce indică o scădere lunară de 0,19%.

Comparativ cu decembrie 2025, indicele a fost de 97,96%, iar față de septembrie 2025, de 96,69%.

Făina s-a ieftinit cu 0,28% față de august 2026. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au scăzut cu 1,54%, iar față de septembrie 2025, cu 3,23%.

În cazul mălaiului, prețurile au scăzut cu 0,07% într-o lună, cu 2,75% față de decembrie 2025 și cu 3,42% față de septembrie 2025.

Pâinea, produsele de franzelărie și specialitățile de panificație au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,37%. Față de decembrie 2025, scumpirea a fost de 3,49%, iar comparativ cu septembrie 2025, de 4,79%.

În cazul pâinii, prețurile au crescut cu 0,32% față de august 2026, cu 3,52% față de decembrie 2025 și cu 4,79% față de septembrie 2025.

Produsele de franzelărie s-au scumpit cu 0,32% într-o lună, cu 1,48% de la începutul anului și cu 2,16% într-un an.

Specialitățile de panificație au înregistrat o creștere lunară de 0,67%, o creștere de 3,57% față de decembrie 2025 și una de 5,04% față de septembrie 2025.

Legumele și conservele de legume au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,57% în septembrie 2026.

Cu toate acestea, comparativ cu decembrie 2025, prețurile categoriei au scăzut cu 6,04%, iar față de septembrie 2025, cu 5,25%.

Fasolea boabe și celelalte leguminoase au înregistrat o scădere lunară a prețurilor de 0,07%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 1,48%, în timp ce față de septembrie 2025 au scăzut cu 1,50%.

Cartofii s-au scumpit cu 6,44% față de august 2026. În raport cu decembrie 2025, prețurile au fost mai mici cu 3,77%, iar comparativ cu septembrie 2025, cu 3,64%.

Alte legume și conserve de legume au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,93%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au scăzut cu 8,06%, iar față de septembrie 2025, cu 6,43%.

În cazul fructelor și conservelor din fructe, indicele prețurilor a fost de 96,94% față de august 2026, ceea ce indică o ieftinire lunară de 3,06%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile acestei categorii au scăzut cu 7,38%, iar față de septembrie 2025, cu 10,21%.

Fructele proaspete s-au ieftinit cu 6,15% într-o lună, cu 18,04% față de decembrie 2025 și cu 16,69% față de septembrie 2025.

În cazul citricelor și al altor fructe meridionale, prețurile au scăzut cu 0,48% față de august 2026. Comparativ cu decembrie 2025, acestea au crescut cu 3,71%, iar față de septembrie 2025 au fost mai mici cu 4,68%.

Conservele din fructe s-au scumpit cu 0,64% într-o lună, cu 2,36% față de decembrie 2025 și cu 3,55% față de septembrie 2025.

Categoria uleiului, slăninii și grăsimilor a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,93%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 5,68%, iar față de septembrie 2025, cu 7,09%.

Uleiul comestibil s-a scumpit cu 1,12% față de august 2026, cu 6,12% față de decembrie 2025 și cu 7,62% față de septembrie 2025.

În schimb, margarina s-a ieftinit cu 0,46% într-o lună. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 2,54%, iar față de septembrie 2025, cu 2,19%.

Carnea, preparatele și conservele din carne au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,23%. Față de decembrie 2025, scumpirea a fost de 3,03%, iar comparativ cu septembrie 2025, de 4,12%.

Carnea de bovine s-a scumpit cu 0,59% într-o lună, cu 5,22% de la începutul anului și cu 8,50% într-un an.

Carnea de porc a înregistrat o scădere lunară a prețurilor de 0,08%, dar s-a scumpit cu 2,82% față de decembrie 2025 și cu 3,34% față de septembrie 2025.

Carnea de pasăre s-a scumpit cu 0,28% față de august 2026, cu 2,41% față de decembrie 2025 și cu 3,34% față de septembrie 2025.

Preparatele din carne au înregistrat creșteri de 0,34% într-o lună, 2,43% față de decembrie 2025 și 3,67% față de septembrie 2025.

Conservele din carne s-au scumpit cu 0,49% față de august 2026, cu 3,27% față de decembrie 2025 și cu 4% față de septembrie 2025.

Peștele și conservele din pește au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,48%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 3,70%, iar față de septembrie 2025, cu 5,35%.

Peștele proaspăt s-a scumpit cu 0,58% într-o lună, cu 3,70% față de decembrie 2025 și cu 5,44% față de septembrie 2025.

Conservele și celelalte produse din pește au înregistrat creșteri de 0,50% față de august 2026, 3,73% față de decembrie 2025 și 5,33% față de septembrie 2025.

Lactatele au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,51%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 3,25%, iar față de septembrie 2025, cu 4,56%.

Laptele, în ansamblu, s-a scumpit cu 0,66% într-o lună, cu 4,87% față de decembrie 2025 și cu 6,41% față de septembrie 2025.

Laptele de vacă a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,90%. Comparativ cu decembrie 2025, acesta s-a scumpit cu 6%, iar față de septembrie 2025, cu 7,56%.

Brânzeturile au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,37%, cu 2,13% față de decembrie 2025 și cu 3,49% față de septembrie 2025.

Brânza de vacă, inclusiv telemeaua, s-a scumpit cu 0,26% față de august 2026, cu 2,28% față de decembrie 2025 și cu 3,75% față de septembrie 2025.

Brânza de oaie, inclusiv telemeaua, a înregistrat creșteri de 0,57% într-o lună, 1,81% de la începutul anului și 3% într-un an.

Untul s-a ieftinit cu 0,37% față de august 2026. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au scăzut cu 1,43%, iar față de septembrie 2025, cu 0,96%.

Ouăle s-au scumpit cu 0,71% față de august 2026, cu 3,41% față de decembrie 2025 și cu 10,84% față de septembrie 2025.

Categoria zahărului, produselor zaharoase și mierii de albine a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,45%. Comparativ cu decembrie 2025, scumpirea a fost de 4,15%, iar față de septembrie 2025, de 5,81%.

Zahărul s-a scumpit cu 0,91% față de august 2026, dar prețurile au fost mai mici cu 0,77% față de decembrie 2025 și cu 1,67% față de septembrie 2025.

Mierea de albine a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,05%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 2,98%, iar față de septembrie 2025, cu 4,67%.

Categoria cacao și cafea a înregistrat o scădere lunară a prețurilor de 0,25%. Cu toate acestea, prețurile au fost mai mari cu 5,80% față de decembrie 2025 și cu 11,94% față de septembrie 2025.

Cafeaua s-a ieftinit cu 0,38% față de august 2026, însă a înregistrat o scumpire de 6,55% față de decembrie 2025 și de 13,78% față de septembrie 2025.

Băuturile alcoolice s-au scumpit cu 0,36% față de august 2026, cu 3,59% față de decembrie 2025 și cu 4,65% față de septembrie 2025.

Vinul s-a ieftinit cu 0,08% într-o lună, dar s-a scumpit cu 3,26% față de decembrie 2025 și cu 4,15% față de septembrie 2025.

Țuica, rachiurile și celelalte băuturi alcoolice din această categorie au înregistrat o scădere lunară a prețurilor de 0,04%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 3,47%, iar față de septembrie 2025, cu 5,01%.

Bere s-a scumpit cu 0,74% față de august 2026, cu 3,87% față de decembrie 2025 și cu 4,90% față de septembrie 2025.

Alte produse alimentare au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,33%, o creștere de 3,67% față de decembrie 2025 și una de 4,95% față de septembrie 2025.

În septembrie 2026, indicele prețurilor pentru totalul mărfurilor nealimentare a fost de 101,19% față de august 2026, de 106,10% față de decembrie 2025 și de 107,06% față de septembrie 2025.

Astfel, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 1,19% într-o lună, cu 6,10% de la începutul anului și cu 7,06% într-un an.

Categoria îmbrăcămintei, articolelor de galanterie, pasmanterie și mercerie a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 1,51%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 3,51%, iar față de septembrie 2025, cu 5,78%.

Țesăturile s-au scumpit cu 0,51% față de august 2026, cu 3,75% față de decembrie 2025 și cu 4,93% față de septembrie 2025.

Confecțiile au înregistrat creșteri de 1,67% într-o lună, 3,56% de la începutul anului și 5,71% într-un an.

Tricotajele s-au scumpit cu 1,42% față de august 2026, cu 3,69% față de decembrie 2025 și cu 7% față de septembrie 2025.

Articolele de galanterie, pasmanterie și mercerie au înregistrat o creștere lunară de 0,46%, o creștere de 2,49% față de decembrie 2025 și una de 3,95% față de septembrie 2025.

Încălțămintea s-a scumpit cu 1,24% într-o lună, cu 3,03% față de decembrie 2025 și cu 5,49% față de septembrie 2025.

În cazul încălțămintei din piele, creșterile au fost de 1,13% față de august 2026, 2,13% față de decembrie 2025 și 4,53% față de septembrie 2025.

Produsele de uz casnic și mobilierul au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,30%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 2,80%, iar față de septembrie 2025, cu 3,94%.

Mobilierul s-a scumpit cu 0,32% într-o lună, cu 2,49% de la începutul anului și cu 3,82% într-un an.

Frigiderele și congelatoarele au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,04%. Comparativ cu decembrie 2025, acestea s-au scumpit cu 2,71%, iar față de septembrie 2025, cu 3,88%.

Mașinile de spălat s-au scumpit cu 0,44% față de august 2026, cu 4,19% față de decembrie 2025 și cu 5,29% față de septembrie 2025.

Mașinile de aragaz și buteliile au înregistrat creșteri de 0,36% într-o lună, 2,53% de la începutul anului și 3,81% într-un an.

Articolele de menaj s-au scumpit cu 0,35% față de august 2026, cu 3,02% față de decembrie 2025 și cu 4,02% față de septembrie 2025.

Articolele chimice au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,26%, cu 3,37% față de decembrie 2025 și cu 5,32% față de septembrie 2025.

Lacurile și vopselele s-au scumpit cu 0,14% într-o lună, cu 3,52% de la începutul anului și cu 4,34% într-un an.

Detergenții au înregistrat o creștere lunară de 0,30%, o creștere de 3,89% față de decembrie 2025 și una de 6,25% față de septembrie 2025.

Produsele cultural-sportive s-au scumpit cu 0,75% față de august 2026, cu 4,95% față de decembrie 2025 și cu 6,56% față de septembrie 2025.

Cărțile, ziarele și revistele au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 1,50%. Comparativ cu decembrie 2025, acestea s-au scumpit cu 5,07%, iar față de septembrie 2025, cu 6,36%.

Ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive au înregistrat creșteri de 0,60% într-o lună, 5,78% de la începutul anului și 8,53% într-un an.

Autoturismele și piesele de schimb s-au scumpit cu 0,36% față de august 2026, cu 3,70% față de decembrie 2025 și cu 4,50% față de septembrie 2025.

Categoria articolelor de igienă, cosmeticelor și produselor medicale a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,19%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 2,69%, iar față de septembrie 2025, cu 3,56%.

Articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 0,09% într-o lună, cu 3,37% față de decembrie 2025 și cu 4,41% față de septembrie 2025.

Articolele medicale au înregistrat creșteri de 0,26% față de august 2026, 2,25% față de decembrie 2025 și 3,02% față de septembrie 2025.

Medicamentele s-au scumpit cu 0,13% într-o lună, cu 1,38% de la începutul anului și cu 1,90% într-un an.

Datele INS arată că prețurile combustibililor au continuat să exercite presiuni asupra costului vieții.

În septembrie 2026, indicele prețurilor combustibililor a fost de 102,82% față de august 2026, de 119,76% față de decembrie 2025 și de 119,22% față de septembrie 2025.

Aceste valori corespund unei scumpiri de 2,82% într-o lună, de 19,76% de la începutul anului și de 19,22% într-un an.

Benzina a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri de preț dintre produsele analizate.

În septembrie 2026, prețul benzinei a fost cu 4,22% mai mare decât în august. Comparativ cu decembrie 2025, scumpirea a ajuns la 30,73%, iar față de septembrie 2025, la 28,42%.

Motorina s-a scumpit cu 3,02% față de august 2026, cu 39,85% față de decembrie 2025 și cu 37,61% față de septembrie 2025.

Prin urmare, motorina a înregistrat cea mai mare creștere dintre cele două tipuri de carburanți în comparația cu sfârșitul anului trecut și cu aceeași lună a anului precedent.

Categoria energiei electrice, gazelor și încălzirii centrale a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 1,87% în septembrie 2026.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile categoriei au crescut cu 1,72%, iar față de septembrie 2025, cu 2,61%.

Energia electrică s-a scumpit cu 0,13% față de august 2026. Comparativ cu decembrie 2025, creșterea a fost de 4,30%, iar față de septembrie 2025, de 1,35%.

În cazul gazelor, indicele prețurilor a ajuns la 106,19% față de august 2026, ceea ce indică o scumpire lunară de 6,19%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile gazelor au scăzut cu 4,40%, în timp ce față de septembrie 2025 au crescut cu 4,63%.

Energia termică a avut un indice de 100% față de august 2026, ceea ce indică menținerea prețurilor la nivelul lunii precedente.

În schimb, comparativ cu decembrie 2025, prețurile energiei termice au crescut cu 8,57%, iar față de septembrie 2025, cu 10,70%.

Alte mărfuri nealimentare au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,47%, cu 4,61% față de decembrie 2025 și cu 6,54% față de septembrie 2025.

Potrivit datelor INS, prețurile pentru tutun și țigări au rămas neschimbate în septembrie 2026 comparativ cu august 2026.

Indicele a fost de 100%, ceea ce indică o variație lunară de 0%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile acestei categorii au crescut cu 5,72%. Aceeași creștere, de 5,72%, este înregistrată și în comparația cu septembrie 2025.

Serviciile au înregistrat cea mai mare creștere anuală dintre cele trei categorii principale analizate de INS.

În septembrie 2026, indicele prețurilor serviciilor a fost de 100,71% față de august 2026, de 109,22% față de decembrie 2025 și de 111,12% față de septembrie 2025.

Aceste valori indică o scumpire lunară de 0,71%, o creștere de 9,22% de la începutul anului și una de 11,12% într-un an.

Chiriile au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț din datele publicate de INS.

În septembrie 2026, indicele prețurilor pentru chirii a fost de 100,08% față de august 2026, de 137,31% față de decembrie 2025 și de 139,46% față de septembrie 2025.

Aceste valori indică o creștere lunară de 0,08%, o scumpire de 37,31% față de decembrie 2025 și o creștere de 39,46% față de septembrie 2025.

Serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu 0,09% față de august 2026, cu 13,81% față de decembrie 2025 și cu 14,11% față de septembrie 2025.

Serviciile de confecționare și reparare a îmbrăcămintei și încălțămintei au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,68%.

Comparativ cu decembrie 2025, scumpirea a fost de 5,63%, iar față de septembrie 2025, de 8,40%.

Serviciile oferite de cinematografe, teatre, muzee, precum și cheltuielile cu învățământul și turismul au înregistrat o creștere lunară de 1,35%. Față de decembrie 2025, prețurile au crescut cu 6,79%, iar față de septembrie 2025, cu 8,86%.

Reparațiile auto, electronice și lucrările foto s-au scumpit cu 0,17% față de august 2026, cu 5,88% față de decembrie 2025 și cu 8,89% față de septembrie 2025.

Serviciile de îngrijire medicală au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,49%, cu 6,34% față de decembrie 2025 și cu 8,53% față de septembrie 2025.

Serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cu 0,81% într-o lună, cu 6,38% față de decembrie 2025 și cu 8,12% față de septembrie 2025.

Transportul urban a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,46%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 0,46%, iar față de septembrie 2025, cu 2,46%.

În cazul transportului interurban, pentru alte tipuri de transport decât cele evidențiate separat, indicele prețurilor a fost de 99,23% față de august 2026. Această valoare indică o scădere lunară de 0,77%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile transportului interurban au crescut cu 7,89%, iar față de septembrie 2025, cu 8,99%.

Transportul feroviar, prin CFR, a avut un indice de 100% față de august 2026 și față de decembrie 2025, ceea ce indică menținerea prețurilor la același nivel în aceste comparații.

În raport cu septembrie 2025, prețurile transportului feroviar au fost însă cu 9,79% mai mari.

Transportul rutier a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,34%, cu 8,24% față de decembrie 2025 și cu 8,58% față de septembrie 2025.

Abonamentele pentru transportul auto s-au scumpit cu 0,37% față de august 2026, cu 8,43% față de decembrie 2025 și cu 9,77% față de septembrie 2025.

În cazul transportului aerian, indicele a fost de 86% față de august 2026, ceea ce indică o scădere lunară a prețurilor de 14%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile transportului aerian au crescut cu 7,85%, iar față de septembrie 2025, cu 1,32%.

Categoria serviciilor poștale și de telecomunicații a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,46%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 6,83%, iar față de septembrie 2025, cu 9,70%.

Serviciile poștale s-au scumpit cu 0,41% într-o lună, cu 9,26% de la începutul anului și cu 9,32% într-un an.

Serviciile de telefonie au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,60%, cu 6,40% față de decembrie 2025 și cu 6,63% față de septembrie 2025.

Abonamentele de televiziune s-au scumpit cu 0,30% față de august 2026, cu 7,22% față de decembrie 2025 și cu 14,02% față de septembrie 2025.

Serviciile oferite de restaurante, cafenele și cantine au înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 0,97%.

Comparativ cu decembrie 2025, scumpirea a fost de 4,91%, iar față de septembrie 2025, de 6,14%.

Alte servicii cu caracter industrial s-au scumpit cu 0,94% față de august 2026, cu 8,41% față de decembrie 2025 și cu 10,91% față de septembrie 2025.

Categoria altor servicii a înregistrat o creștere lunară a prețurilor de 1,89%, cu 11,17% față de decembrie 2025 și cu 13,07% față de septembrie 2025.

Plata cazării în unitățile hoteliere s-a scumpit cu 0,12% față de august 2026, cu 2,27% față de decembrie 2025 și cu 3,47% față de septembrie 2025.

În cazul jocurilor de noroc, indicele prețurilor a fost de 100,14% față de august 2026, ceea ce indică o creștere lunară de 0,14%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile au crescut cu 9,75%.

Pentru comparația cu septembrie 2025, valoarea nu este disponibilă în fragmentul de tabel publicat în textul furnizat de INS.

Datele pentru septembrie 2026 arată că inflația anuală a ajuns la 6,6%, iar prețurile serviciilor au continuat să crească mai rapid decât cele ale alimentelor și mărfurilor nealimentare.

În categoria alimentelor, unele dintre cele mai importante ieftiniri anuale au fost înregistrate la fructele proaspete, al căror preț a scăzut cu 16,69% față de septembrie 2025. În schimb, cafeaua s-a scumpit cu 13,78%, iar ouăle cu 10,84%.

În cazul mărfurilor nealimentare, carburanții au consemnat creșteri importante, motorina fiind cu 37,61% mai scumpă decât în septembrie 2025, iar benzina cu 28,42%.

În categoria serviciilor, chiriile au înregistrat o creștere anuală de 39,46%, în timp ce serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu 14,11%.

Prin urmare, datele publicate de INS indică evoluții diferite ale prețurilor în funcție de categoria analizată, cu majorări importante în cazul unor servicii și combustibili, dar și cu ieftiniri pentru anumite produse alimentare.