Prețuri carburanți marți, 13 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul. Cele mai mici tarife

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate marți, 13 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă, potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant. Benzina standard și motorina standard continuă să se vândă la prețuri medii naționale de peste 10 lei pe litru, în timp ce GPL-ul se menține sub pragul de 5 lei pe litru. Față de 30 iunie, însă, carburanții înregistrează scumpiri importante.

Potrivit informațiilor centralizate de platforma PretCarburant, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, valoare calculată pe baza datelor disponibile pentru 1.353 de stații de alimentare.

La nivel național, prețurile benzinei standard sunt cuprinse între 10,09 lei și 10,18 lei pe litru. Comparativ cu ziua de luni, 12 octombrie, media națională nu a înregistrat nicio modificare, variația fiind de 0%.

În schimb, raportat la 30 iunie 2026, benzina standard s-a scumpit cu 148 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 17,1%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru. Datele au fost centralizate, de asemenea, din 1.353 de stații de alimentare.

Prețurile motorinei standard variază între 10,83 lei și 10,96 lei pe litru. La fel ca în cazul benzinei, media națională a rămas neschimbată față de ziua precedentă, variația zilnică fiind de 0%.

Comparativ cu 30 iunie, motorina standard înregistrează o creștere de 168 de bani pe litru, respectiv 18,2%. Astfel, dintre cele trei categorii de carburanți analizate, motorina a consemnat cea mai mare scumpire procentuală în perioada menționată.

Pentru GPL, platforma indică un preț mediu național de 4,71 lei pe litru, calculat pe baza informațiilor disponibile pentru 323 de stații.

Prețurile acestui carburant sunt cuprinse între 4,59 lei și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media națională a rămas constantă, fără modificări procentuale.

În comparație cu 30 iunie 2026, GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, ceea ce reprezintă un avans de 3,5%.

Datele publicate pentru marți, 13 octombrie, indică faptul că cele mai mici prețuri la benzină standard și motorină standard sunt disponibile în municipiul Arad.

Astfel, cel mai mic preț identificat la nivel național pentru benzina standard este de 10,09 lei pe litru, la o stație Socar din Arad.

Tot la Socar, în Arad, este disponibil și cel mai mic preț pentru motorina standard, respectiv 10,83 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț identificat este de 4,59 lei pe litru. Acesta este practicat de o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri raportate la nivel național sunt de 9 bani pe litru pentru benzina standard și de 13 bani pe litru pentru motorina standard. Pentru GPL, diferența dintre prețul minim și cel maxim ajunge la 40 de bani pe litru.

Platforma a publicat și informații referitoare la prețurile medii ale benzinei standard și motorinei standard în opt dintre marile orașe ale României.

În București, benzina standard are un preț mediu de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei standard este de 10,15 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunge la 10,91 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina standard costă, în medie, 10,15 lei pe litru, iar motorina standard 10,91 lei pe litru.

În Iași, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

La Constanța, benzina standard se comercializează la un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard la 10,91 lei pe litru.

În Brașov, media prețurilor pentru benzina standard este de 10,14 lei pe litru, iar pentru motorina standard de 10,90 lei pe litru.

Valori identice sunt raportate și în Craiova, unde benzina standard costă, în medie, 10,14 lei pe litru, iar motorina standard 10,90 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard ajunge la 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 10,91 lei pe litru.

Prin urmare, diferențele dintre mediile raportate în cele opt orașe sunt reduse. Pentru ambele tipuri de carburanți, variația dintre orașele analizate este de numai un ban pe litru.

La nivel județean, datele înregistrate de platformă indică diferențe între prețurile medii ale carburanților. În cazul benzinei standard, județul Gorj înregistrează cea mai mică medie, de 10,12 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, unde prețul mediu al benzinei standard este de 10,15 lei pe litru. Diferența dintre cele două extreme județene este de 3 bani pe litru. Pentru motorina standard, cea mai mică medie județeană este înregistrată în Sălaj, unde litrul costă 10,88 lei.

Cea mai mare medie este raportată în județul Ilfov, unde motorina standard ajunge la 10,91 lei pe litru. Și în acest caz, diferența dintre județul cu cea mai mică medie și cel cu cea mai mare medie este de 3 bani pe litru.

Astfel, Ilfov se află pe primul loc în ceea ce privește cele mai ridicate medii județene atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard.

Pe piața internațională, petrolul Brent a înregistrat o creștere a cotației, potrivit datelor aferente zilei de 12 octombrie 2026.

Prețul petrolului Brent, pentru contractul cu livrare în decembrie 2026, a ajuns la 106,18 dolari pe baril.

Această valoare reprezintă o creștere de 1,46 dolari pe baril față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie 2026, când prețul de referință era de 73,38 dolari pe baril, avansul raportat este de 52,9%.

Procentul de 52,9% este calculat pe baza seriei înlănțuite a contractelor cu scadența cea mai apropiată, luând în considerare schimbările de contract intervenite în perioada analizată.

Evoluția cotației petrolului Brent reprezintă un indicator important pentru piața internațională a petrolului, în contextul în care prețurile carburanților din România au înregistrat, la rândul lor, creșteri semnificative față de sfârșitul lunii iunie.

Cu toate acestea, în ziua de marți, 13 octombrie, prețurile medii naționale ale benzinei standard, motorinei standard și GPL-ului au rămas la nivelurile raportate în ziua precedentă.

Prețurile prezentate sunt orientative, fiind calculate pe baza informațiilor centralizate de platforma PretCarburant. Valorile pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate, regiune și momentul actualizării datelor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile afișate la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele în care acestea pot suferi modificări frecvente.